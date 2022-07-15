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Тема дняПокупки новосибирцев на распродаже в IKEA
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Кризис-2022Фоторепортаж

«Если лягу спать, всё раскупят!»: новосибирцы в пункте выдачи товаров IKEA рассказали, что купили и как им это удалось

Кто-то не отходил от компьютера, а кто-то успел заполнить форму и дождаться звонка оператора

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Популярностью пользуются не только культовые акулы Блохэй, но и панды

Популярностью пользуются не только культовые акулы Блохэй, но и панды

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После мартовской приостановки работы IKEA по всей стране только и разговоров, что о потерянных акулах Блохэй и фужерчиках. С 5 июля компания объявила о распродаже, дав недельную фору своим сотрудникам, которые могли купить товары без спешки и со скидкой. Россияне хлынули в онлайн-магазин, и распродажа моментально застопорилась. Но некоторым удалось что-то заказать, в том числе с самовывозом непосредственно из магазина. Журналист НГС Мария Тищенко отправилась проверить, много ли таких счастливчиков, и поговорила с ними.

«Тех, кто успел заказать, достаточно»

У входа в магазин IKEA стоит девушка, которая консультирует посетителей. Кому-то она отвечает, что магазин просто так не работает, заказы нужно делать на сайте, а кому-то показывает, куда пройти за желанными товарами. Поговорить с журналистом она отказывается наотрез, как и другие сотрудники — такие у них правила.

При этом на вопрос о работе магазина шведских продуктов девушка отвечает, что в него можно пройти, и показывает направление. Я иду мимо пустых прилавков и касс, в которых раньше можно было купить хот-доги и мороженое. Всё выглядит заброшенным. Экран одной кассы горит: она не выключена, но на ней написано «Закрыто».

Кассы не отключены полностью, но при этом написано, что они закрыты

Кассы не отключены полностью, но при этом написано, что они закрыты

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Весь путь к магазину шведских продуктов огорожен. Параллельно с проходом к нему, уже недалеко от касс IKEA, стоят люди с тележками — либо ждут выдачи других товаров, либо хотят оплатить свои покупки. Большинство сотрудников и покупателей здесь также отказываются разговаривать.

Привычный вход закрыт, нужно пройти к зоне выдачи товара

Привычный вход закрыт, нужно пройти к зоне выдачи товара

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И только один сотрудник анонимно согласился рассказать, что заказы и сейчас поступают.

— Сайт периодически отвисает, периодически не работает, висит в листе ожидания. Люди заказывают. Тех, кто успел заказать, достаточно.

К сотруднице компании подходят за консультацией

К сотруднице компании подходят за консультацией

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У выхода хорошо видна зона сборки заказов: многие сотрудники активно заворачивают что-то пленкой, собирают коробки, загружают тележки.

«Она не отходила от компьютера: тыкала и тыкала»

У грузовых лифтов, к которым периодически идет поток новосибирцев с покупками, я вижу молодого человека, у которого очень много товаров, и ему подвозят еще и еще. Спрашиваю, как ему удалось их заказать.

— Я не заказывал, я просто занимаюсь перевозками, доставляю товары, — честно признался он.

Многие успевают купить не только небольшие товары, но и шкафы, столы, стулья

Многие успевают купить не только небольшие товары, но и шкафы, столы, стулья

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Другой мужчина тоже стоит у лифта с ребенком: на их тележке видно стеклянную посуду из IKEA, какое-то постельное белье. Его зовут Андрей.

— У меня супруга, наверное, неделю пыталась зайти на сайт IKEA. У нее был список — небольшой, но там было то, что нужно, то, что она хотела. В течение недели зашла, сайт заработал, она успела оформить заказ. Пару часов его собирали, и можно было забрать, — поясняет он.

У Андрея заказ смогла сделать жена, ей на это потребовалась неделя

У Андрея заказ смогла сделать жена, ей на это потребовалась неделя

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Андрей уточняет, что хотели они с супругой, конечно, большего, потому что были постоянными клиентами магазина.

— Большая часть товаров, мебели у нас была икеевской. Но раз так получилось, взяли только необходимое. Жена сожалеет, что IKEA уходит, но что поделать.

Зона выдачи товара

Зона выдачи товара

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Я встречаю пару, которая торопится за своим заказом, они в один голос говорят, что сегодня сайт хорошо обновляется: они смогли раза четыре сделать заказ. Показывают сайт на своих смартфонах: у девушки в эту минуту он уже не открывается, а у мужчины — работает, есть возможность добавить товары в корзину.

— В заказ можно разместить по 2–3 артикула, потому что дается ограниченное количество времени, а потом снова вылетает. Мы заказали разное — столы, стулья. Аналогов им просто нет, — замечает она.

В один и тот же момент у девушки сайт не работал, а у мужчины работал

В один и тот же момент у девушки сайт не работал, а у мужчины работал

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Евгения заказала товары на дом, случайно узнав в первый день о появлении специальной формы. Она была подписчиком какой-то группы в соцсетях, где рассказали о появлении формы для заявок на сайте.

— Я заполнила форму, внесла туда какие-то свои хотелки и оформила доставку на дом. Примерно в течение суток мне перезвонил оператор, уточнил всё. Мне даже можно было добавить в этот список новые товары. А сегодня мы просто здесь гуляем, зашли в отдел продуктов, — говорит Евгения.

Евгения рассказала, что ее семья любит брусничный джем из магазина шведских товаров

Евгения рассказала, что ее семья любит брусничный джем из магазина шведских товаров

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В прошлом году она купила кухонный гарнитур в IKEA в базовой комплектации без декоративных элементов, но планировала их когда-нибудь докупить. И вот сделала это сейчас.

— Я заказала мелочи, которые давно хотела, но откладывала на потом. Например, разделочную доску. А еще мои родители хотели шкаф. Когда мне перезвонил оператор, я смогла его тоже для них заказать. После оформления заказа я ради интереса пыталась зайти на сайт и положить товары в корзину, но ничего не получалось. Но я смотрю, что люди выносят товары, значит, у кого-то получается, — замечает Евгения.

Раньше здесь продавали еду

Раньше здесь продавали еду

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Еще одна пара покупателей ответила, что они купили товары не для себя, а для знакомых из другого города: те выбрали необходимое и попросили забрать.

Возле лифта с большой тележкой стоит еще одна девушка — ее зовут Александра.

— Заказ делала моя сестра — бедная: не ела, не спала. У нее губа дергалась и поднялась температура. Ей очень сильно нужно было приобрести этот шкаф икеевский, письменный стол — в общем понагребла всего. Она не отходила от компьютера: тыкала и тыкала. И в итоге ей удалось сделать заказ. Мне кажется, люди с ума сходят с этой IKEA. Одержимые, — смеется она.

Посетители магазина говорят, что в корзину можно поместить всего 2–3 товара

Посетители магазина говорят, что в корзину можно поместить всего 2–3 товара

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Сестра Александры живет в другом городе, поэтому ей теперь нужно передать все покупки грузчику транспортной компании. У самой девушки тоже был список необходимых товаров из IKEA, но она решила, что может обойтись без них.

— Я не могу сидеть, не отходя от компьютера, и положить жизнь, несколько дней жизни на это. У меня в списке было постельное белье, пакеты для заморозки и ролики для чистки одежды. Ролики я бы заказала, конечно, но сестра обновляла сайт каждую минуту. У меня сестра спрашивала, когда стартовали продажи: «Мне ложиться спать или не ложиться? Если я не лягу, то как ребенка в сад утром поведу? Если лягу спать, то всё раскупят!» В итоге она легла спать, но всё равно подкараулила.

На сайте дается всего около 5 минут на оформление заказа

На сайте дается всего около 5 минут на оформление заказа

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Правда, уточняет Александра, нужно успеть всё добавить в корзину за пять минут.

Я в течение дня после репортажа тоже проверяла, работает ли сайт, но возможности купить товары не было. Она появилась ненадолго на следующий день, но заказать уже можно было не всё, что хотелось: выбор весьма ограничен.

Ранее IKEA объясняла, как проходит продажа товаров и почему их не могут купить даже сотрудники.

Вы смогли купить товары IKEA? Расскажите об этом журналисту НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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