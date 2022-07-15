«Если лягу спать, всё раскупят!»: новосибирцы в пункте выдачи товаров IKEA рассказали, что купили и как им это удалось

«Тех, кто успел заказать, достаточно»

У входа в магазин IKEA стоит девушка, которая консультирует посетителей. Кому-то она отвечает, что магазин просто так не работает, заказы нужно делать на сайте, а кому-то показывает, куда пройти за желанными товарами. Поговорить с журналистом она отказывается наотрез, как и другие сотрудники — такие у них правила.

При этом на вопрос о работе магазина шведских продуктов девушка отвечает, что в него можно пройти, и показывает направление. Я иду мимо пустых прилавков и касс, в которых раньше можно было купить хот-доги и мороженое. Всё выглядит заброшенным. Экран одной кассы горит: она не выключена, но на ней написано «Закрыто».