«Купить бокалы — дело принципа». Что новосибирцы скупают на распродаже ИКЕА — ажиотаж вывел из строя корзину на сайте

Для меня это важные товары. Комплект я давно присматривала. Думала, каждый месяц буду понемногу докупать — он стоит 11 тысяч. Заходила в «Леруа» — там дороже, и качество мне больше в IKEA понравилось. Этот, скажем так, стратегический объект, который мне нужно было приобрести, обломался.



Кстати, я успела купить гардеробную еще до всего — также формировала постепенно: в один месяц одно куплю, в другой — другое. И когда всё закрылось, получилось, что часть куплена, а полочки — нет. То есть у меня направляющие и уголочки. Мы ждали 31 мая, и тут слушок пошел про онлайн-продажи. Взяли все чеки, наш проект гардеробной, который в IKEA нам делали, говорим: у нас уже всё прикручено, нам откручивать и вам возвращать? Они посмотрели, сколько у нас по проекту полочек, мы тут же оплатили и получили товар.