«Купить бокалы — дело принципа». Что новосибирцы скупают на распродаже ИКЕА — ажиотаж вывел из строя корзину на сайте
Вместе с читателями НГС вспоминаем самые любимые товары
5 июля IKEA объявила днем всеобщей распродажи. За несколько дней до этого в ней могли принять участие лишь сотрудники — остальные наблюдали за тем, как из магазина выезжали заполненные шведским товаром телеги. Накануне долгожданного дня желающие вновь стать хотя бы временным покупателем, наполнили свои виртуальные корзины и приготовились оформить заказ. Но сайт гипермаркета не справился с такой нагрузкой, так что покупки снова откладываются. Мы спросили у новосибирцев, что они планируют покупать в IKEA и с какими товарами особенно не хотят расставаться.
Наталья: «Кликала сайт всю ночь»
— Собралась купить комплект для ванной комнаты: зеркало, тумбу, раковину, сифон и восемь табуреток (тех самых, с дырочками), тележку в ванную комнату. 4 июля завела личный кабинет, авторизовалась. 5-го ровно в 12 ночи не спала. Захожу, у меня всё стало добавляться в корзину (до этого добавлялось только в «Избранное»). У меня определился индекс, нажимаю кнопочку «Сформировать заказ», а она неактивна. Я начинаю перезагружать — подумала, что-то глючит. Мне пишут: «Ваш заказ потерян, сформируйте заново». В корзине заказ остался, я перезагружала страницы, ноутбук, заходила с телефона — ничего не получилось. Завела будильник на 6 утра — думаю: окей, может быть, все-таки по московскому времени будет сайт работать. Но произошло то же самое. Потом еще нужно было авторизоваться, не могла зайти в личный кабинет, хотя я видела уже это «Хей, Наталья!».
Для меня это важные товары. Комплект я давно присматривала. Думала, каждый месяц буду понемногу докупать — он стоит 11 тысяч. Заходила в «Леруа» — там дороже, и качество мне больше в IKEA понравилось. Этот, скажем так, стратегический объект, который мне нужно было приобрести, обломался.
Кстати, я успела купить гардеробную еще до всего — также формировала постепенно: в один месяц одно куплю, в другой — другое. И когда всё закрылось, получилось, что часть куплена, а полочки — нет. То есть у меня направляющие и уголочки. Мы ждали 31 мая, и тут слушок пошел про онлайн-продажи. Взяли все чеки, наш проект гардеробной, который в IKEA нам делали, говорим: у нас уже всё прикручено, нам откручивать и вам возвращать? Они посмотрели, сколько у нас по проекту полочек, мы тут же оплатили и получили товар.
Алёна: давно планировала купить красивые бокалы
— Охота за бокалами для шампанского началась еще перед новым годом, когда блогеры активно засыпали соцсети красивым новогодним контентом с бокалами в главной роли. Я люблю всё красивое и эстетичное, тоже загорелась покупкой и отправилась в IKEA за бокалами и блестками для моих будущих видео, которые принесут мне бешеные охваты.
План провалился — бокалы скупили еще в ноябре. Я оставила заявку на сайте, а когда получила уведомление о наличии, не учла, что выкупать нужно было в ту же секунду прямо с сайта. Я опять отправилась в IKEA (за новогодним настроением), где увидела пустые полки.
Красивого контента не случилось, охватов не было, я официально признала себя горе-блогером и на Новый год пила из обычных бокалов с барахолки — где успела, как говорится. А сейчас купить бокалы — дело принципа. Надо, и всё.
Татьяна: пока не сдаюсь
— Нужно докупить полки для гардероба ПАКС и ящики всего лишь. Где-то год назад делали проект и купили систему гардеробов ПАКС. Думала потом еще к нему ящики докуплю, если понадобится, полочки всякие, там ведь всё подходит — собирай, перебирай как хочешь. А потом ИКЕА закрылась, и вот последний шанс докупить хотя бы полки. Ящиков уже в наличии нет. Я пока не сдаюсь.
Ирина: скучает по IKEA
— Постельное белье у них шикарное — взяла бы. Дочери дарили набор пять лет назад, он вообще как новый. Всегда думала, что нужно еще такой купить. Ну и хотела всякие интерьерные прибамбасики. Вообще скучаю по магазину.
Корзина
Про желанное постельное белье ответили несколько читателей, принявших участие в опросе о распродаже в IKEA. Кто-то даже назвал труднозапоминающиеся шведские наименования: «простыни УЛЛЬВИДЕ и НАТТЭСМИН хорошие, к ним не липнет шерсть, на резинке — удобные». Также в топе фужеры. На вопрос, какие именно, кто-то пошутил, что с перламутровыми пуговицами. Кроме того, читатели планируют купить мольберт, фломастеры, бумагу, базовую посуду, игрушки, свечи, давно присмотренный матрас с наматрасником, детские столы и шкаф. А также простые, но нужные всем расходники: липкие ролики, губки, салфетки для уборки, щетки посудные.
Без сожалений
«Ничего» — примерно так ответила половина опрошенных. Из них еще в половине случаев добавляли: «скатертью дорожка», «предатели, пусть закрываются», «и без них хорошую мебель можно найти», «других новостей нет?», «там обвалился сайт».
Товаров на складах достаточно
Тем не менее ажиотаж перед окончательным уходом шведской компании серьезный. От наплыва желающих оформить заказ распродажу даже пришлось отложить. 5 июля компания IKEA объяснила, почему сейчас нет возможности купить товары:
— По техническим причинам возможность онлайн-покупок временно недоступна. Мы работаем над решением проблемы. Напоминаем, что товаров на складах достаточно, наши магазины закрыты, а отделы обмена и возврата работают в прежнем режиме. Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте.
В IKEA напомнили, что география доставки, а также возможность самовывоза (даже из пунктов выдачи Ozon или Почты России) ограничены, есть только в городах, где работают магазины ИКЕА: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и на прилегающей к ним территории (не более 50 км от города).