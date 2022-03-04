Последний день ИКЕА — закрытие шведского магазина напоминало эвакуацию

Магазин ИКЕА в Новосибирске закрыт, шведская компания приняла решение уйти с российского рынка, пополнив длинный список международных корпораций из самых разных областей бизнеса. Решение было принято в спешке, ИКЕА не стала устраивать по этому поводу праздников и распродаж. Это не помешало новосибирцам собраться в магазине в таком количестве, какого не было здесь даже на открытии в 2007 году. Попрощаться со шведским уютом поехал обозреватель НГС Стас Соколов.



ИКЕА проработала в Новосибирске 14 с лишним лет. Сама по себе история появления компании в Сибири, а также строительство и запуск торгового центра сопровождались неожиданными поворотами. Автор присутствовал при закладке первого кирпича в 2006 году, на сорвавшемся открытии в ноябре 2007-го . И с тех пор приезжал в этот магазин регулярно. Но за эти годы ИКЕА стала настолько привычной частью города, что многим уже трудно представить Новосибирск без этого огромного синего пенала с четырьмя желтыми буквами.