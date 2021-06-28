Как шведы открывали первую МЕГУ в Новосибирске: перехваченный аукцион, полицейские кордоны и шоп-туры

НГС продолжает серию публикаций об истории новосибирской торговли. На этот раз обозреватель НГС Стас Соколов вспомнил непростой путь к покупателю торгового центра МЕГА. Шведская компания IKEA могла открыть его на Большевистской еще в 2005 году . Да и на нынешнем месте начало работы пришлось перенести на несколько недель, а первых покупателей здесь встречали не аниматоры, а кордоны полиции. Рассказываем, как это было.



Как всё начиналось



Первый магазин IKEA в России заработал в 2000 году в подмосковных Химках. Еще на этапе строительства шведы убедились, что здесь им всё придется делать самим (по крайней мере, поначалу) — крупных загородных торговых центров, где можно было бы просто арендовать площади, в нашей стране тогда просто не было. А когда компания занялась решением земельных вопросов и самим строительством, то поняла, что может убить сразу двух зайцев: получить помещения для собственной сети и заработать на коммерческой недвижимости. Так родилась концепция торговых центров МЕГА, первый из которых начал работать в Подмосковье, в районе Тёплый Стан, в 2002 году.