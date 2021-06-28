Как шведы открывали первую МЕГУ в Новосибирске: перехваченный аукцион, полицейские кордоны и шоп-туры

НГС продолжает серию публикаций об истории новосибирской торговли. На этот раз обозреватель НГС Стас Соколов вспомнил непростой путь к покупателю торгового центра МЕГА. Шведская компания IKEA могла открыть его на Большевистской еще в
Как всё начиналось
Первый магазин IKEA в России заработал в 2000 году в подмосковных Химках. Еще на этапе строительства шведы убедились, что здесь им всё придется делать самим (по крайней мере, поначалу) — крупных загородных торговых центров, где можно было бы просто арендовать площади, в нашей стране тогда просто не было. А когда компания занялась решением земельных вопросов и самим строительством, то поняла, что может убить сразу двух зайцев: получить помещения для собственной сети и заработать на коммерческой недвижимости. Так родилась концепция торговых центров МЕГА, первый из которых начал работать в Подмосковье, в районе Тёплый Стан, в 2002 году.
Тогда же представители шведской компании впервые заинтересовались Новосибирском. Город даже почтил своим визитом создатель и основной владелец IKEA Ингвар Капрад, который провел переговоры с тогдашним руководством области. До инвестиционного бума конца «нулевых» и начала «десятых» было еще далеко, и областное начальство демонстрировало дорогим гостям максимальную доброжелательность. IKEA предложили на выбор несколько участков, среди которых была территория напротив Инструментального завода (потом в этом районе построят «Ленту» и жилой комплекс «Европейский берег»). В итоге шведы выбрали другую площадку — тоже на Большевистской, только дальше, примерно там же, где сейчас расположен торговый центр Metro Cash&Carry.
Дело было за малым — оформить сделку, тем более, шведская компания была готова не просто арендовать участок, а купить. Но как раз тогда в системе распределения участков начали наводить порядок, и продажу пришлось оформлять через аукцион. Руководство IKEA заверили, что это чистой воды формальность. Кому, дескать, нужна земля в этом месте, да еще такой большой участок.
Настал день аукциона, и тут шведов ждала неприятная неожиданность. Мало того, что в конкурсе приняли участие еще три компании, так победителем стало новосибирское ЗАО «Труд», предложившее за участок
Сами же владельцы «Труда» тогда обещали построить на этом месте общественно-развлекательный комплекс общей площадью не менее
МЕГА на Ватутина
Потерпев поражение на правом берегу, шведы не отступили и довольно быстро договорились с мэрией о новом участке — на этот раз на левом берегу, на улице Ватутина. В то время здесь был пустырь, за которым начиналась полоса дачных участков. На этот раз конкурсов по продаже решили от греха подальше не проводить, а участок оформили в аренду на
Работа на площадке закипела летом 2006 года. Правда, и тут нашлись недовольные — владельцы швейной фабрики «Приз», чей корпус расположен бок о бок со строительной площадкой, обратились в горсовет с жалобой на строителей, которые якобы создают им помехи (прежде всего речь шла о короткой дороге, ведущей к Ватутина). Но областные власти на этот раз стали на сторону шведов.
— Они должны быть IKEA благодарны: уже сейчас, после того как начато строительство, капитализация их бизнеса выросла в
Торговый центр был построен в рекордные (для объекта такого размера) сроки — открытие должно было состояться уже осенью следующего года. И шведы сдержали слово — уже 1 ноября 2007 года торговый центр распахнул свои двери.
Добраться до этих дверей, впрочем, было непросто — вся территория, отделявшая здание МЕГИ от улицы Ватутина (сейчас там парковка), представляла собой присыпанное снегом поле с еще не зарытыми траншеями, нагромождением труб, горами щебня и так далее. Прорваться через эту полосу препятствий привычные к трудностям новосибирцы были еще в состоянии. Но на въезде (это была гравийная дорога) стоял пост ГИБДД, который сурово заворачивал любителей шопинга. Городские власти были полны решимости не дать шведам работать.
Главной претензией было отсутствие развязки. Чиновники небезосновательно полагали, что начало работы столь огромного ТЦ привлечет сюда поток покупателей на машинах, что создаст проблемы для проезда по Ватутина. Претензии были к состоянию прилегавшего к ТЦ участка. После тяжелых переговоров было решено, что МЕГЕ всё же дадут начать работать в том же году — после наведения минимального порядка вокруг ТЦ, а развязку (точнее мост, позволявший транспорту, идущему со стороны площади Маркса, сворачивать к ТЦ, не мешая встречному потоку) шведы достроят к лету 2008 года.
Официальное открытие 20 ноября прошло пышно и с выдумкой. Первых посетителей встречали наряженные в шведские национальные костюмы девушки и аниматор, изображавший большое плюшевое сердце с ручками. А вместо набившего оскомину разрезания красной ленточки представители власти и IKEA распилили на входе два бревна.
Шоп-туры и синдром ИКЕА
МЕГА привела в Новосибирск целый выводок брендов и компаний, самым заметным из которых стала сама ИКЕА. Споры по поводу достоинств и недостатков продукции этой компании идут до сих пор, но для тысяч новосибирцев ИКЕА стала местом, где впервые можно было купить всё — от кухонного гарнитура до салфеток и приборов. И не только для новосибирцев — сразу после открытия магазина предприимчивые люди из соседних городов организовали настоящие автобусные шоп-туры. Жители Барнаула, Томска или Кемерово выезжали утром, покупали приглянувшиеся вещи и возвращались засветло домой. В некоторых случаях в программу включалось посещение новосибирского зоопарка.
ИКЕА полюбили и рестораторы. Денис Иванов тогда обставил шведскими диванами свои кофейни «Чашка кофе». Получилось ярко, современно и практично. Если с диваном что-то случалось, то достаточно было просто доехать до магазина на Ватутина и купить новый. У поставщиков профессиональной мебели на это ушли бы недели.
Шведский магазин принес с собой глобальное явление — «синдром ИКЕА». Большинство покупателей мебели в этой сети собирают ее дома самостоятельно, и это может быть даже неким источником гордости. Счастливый покупатель, превратив несколько плоских коробок в шкаф и стол, начинает ценить их больше, чем просто мебель, установленную нанятыми рабочими. А простота процесса покупки стимулирует менять интерьер чаще, чем это было принято делать раньше.
Кроме IKEA, с МЕГА в Новосибирске работают французские сети «Ашан» и «Леруа Мерлен» (контролируются семьей Мюлье). Что касается «Ашана», то большого развития в городе эта сеть так и не получила. Французы открыли магазин поменьше в удаленном ТРЦ «Голден парк», а потом воспользовались разорением столичного «Мосмарта», чтобы занять его место в «Сибирском молле». Но на этом пока всё закончилось: компания не хотела заниматься самостоятельным строительством, а других свободных площадок в городе не нашлось. Для сравнения: у сети «Лента» сегодня в Новосибирске восемь гипермаркетов, не говоря уже об огромном количестве сетевых магазинов поменьше.
А вот «Леруа Мерлен» прошелся по рынку настоящим катком. До появления этой сети в Новосибирске здесь действовали несколько местных проектов (самый крупный — разорившийся в итоге «Домоцентр»). Но «Леруа» начал открывать один строительный гипермаркет за другим и буквально «вынес» большинство конкурентов. Последний по счету (уже шестой) магазин сети в Новосибирске, кстати, откроется уже
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