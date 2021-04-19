Как новосибирцы работают в ИКЕА: насколько дешевле для них мебель, какие зарплаты и зачем обувь с железом

Отзывы сотрудников

В разговоре на месте сотрудники магазина предпочитают не комментировать плюсы и минусы своего работодателя.

Отзывов о работе в ИКЕА в интернете полно, но именно про новосибирский магазин — мало, во всяком случае для того, чтобы сделать какие-то выводы. В одном из них в качестве минусов говорилось о несоответствии зарплаты нагрузке, необъективной оценке сотрудника менеджером. А в числе плюсов: дешевое питание, официальное трудоустройство, страховка и гибкий график.

В другом отзыве сотрудник возмущался тем, что в компании «отвергают личность, хоть и пропагандируют обратное», «не заинтересованы в семейных проблемах», «управление отдано в личные руки менеджеров со своими личными интересами». В этом же отзыве в качестве плюсов он называл скидки на обеды, ДМС, бассейн со скидками и самое необычное — «имитация семьи для одиноких людей».

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