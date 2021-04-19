Как новосибирцы работают в ИКЕА: насколько дешевле для них мебель, какие зарплаты и зачем обувь с железом

В ИКЕА рассказали, сколько зарабатывают сотрудники и какие есть бонусы
Работа в больших зарубежных компаниях всегда вызывает интерес у соискателей. Особенно когда это бренды, известные во всем мире. Белые зарплаты, соцпакет и возможность двигаться по карьерной лестнице — пожалуй, это основной набор главных признаков хорошего работодателя. НГС запускает сериал про компании, в которых хотят работать новосибирцы. Не столько про компании, сколько про условия работы, которые они предлагают. Первый выпуск мы решили посвятить ИКЕА — шведской компании, которая стала частью Новосибирска и даже своего рода достопримечательностью для приезжих из соседних регионов. Новосибирская ИКЕА — самое восточное представительство бренда в стране — дальше она пока не представлена. Мы побывали «за кулисами» популярного магазина и узнали, как работают 500 сотрудников международной сети. Про условия работы в компании рассказали директор магазина ИКЕА в Новосибирске Алексей Колгушкин и начальник отдела маркетинга новосибирской ИКЕА Петр Хороших.
Рабочее пространство
Торговый зал, кассы и склад — это то, что видит покупатель, когда приходит в ИКЕА. Административная часть магазина расположена выше, можно сказать, над головами покупателей. Так сотрудникам «невидимой» стороны видно, что происходит в торговых залах.
Офис ИКЕА — почти опенспейс. Все отделы в одном помещении — кадровые службы, отдел планирования, маркетинг, продажи, планирование интерьеров с большим столом для изготовления подарков или для сбора поделок из лего в качестве выставочных образцов. Здесь же кабинет директора в виде слегка зонированного пространства.
Офис не выглядит скучно — на территории несколько уютных приватных комнат разной площади для переговоров и совещаний. Названия «кабинетов» веселые: «юрта», «скворечник», «поле». Причем написано и русскими, и английскими буквами — чтобы смогли прочитать иностранцы.
Дальше коридор, где по обе стороны информация для сотрудников — от списка внутренних вакансий (куда и на какие позиции можно перевестись) до графика работы и расписания тематических совещаний. Рядом большие мужские и женские раздевалки с санузлом и душевыми.
Как попасть на работу в ИКЕА
Большинство вакансий публикуются на сайте ИКЕА. Если что-то заинтересовало, нужно нажать «Откликнуться на вакансию», заполнить анкету, соискателю обещают перезвонить. По словам директора магазина Алексея Колгушкина, на вакансии есть конкурс. Если это внутренняя вакансия, конкурс среди уже работающих сотрудников может быть 5–7 человек (об этом позже), а вот на внешнюю — для новых соискателей — может быть и до 30 человек. Правда, все зависит от сезона. Например, соискатели на частичную занятость — это, как правило, студенты — хотят устроиться в начале года, когда уже устаканится расписание. В период сессий наплыв будет меньше.
По его словам, сейчас есть вакансии в отделе питания. Самые востребованные у соискателей на сегодня — логистика, интернет-продажи.
Кстати, высшее образование, говорит директор компании, — абсолютно необязательное требование для соискателей. Причем на любую позицию, в том числе на руководящие должности. Он привел пример, что в руководстве есть люди без диплома, и для компании это неважно. Нет даже статистики, сколько сотрудников компании с высшим образованием.
Как объясняют в компании, если речь идет, например, про сотрудника зала, работодатель ориентируется больше на коммуникативные навыки.
— Если мы понимаем, что он не сможет общаться с посетителями, не сможет им помочь, не сможет развиваться, — такому человеку будет сложнее, — говорит Петр Хороших.
По его словам, бывает так, что у соискателя может быть и вторая попытка, и были случаи, когда она оказалась успешной.
В ИКЕА уверяют, что в компании нет возрастного ценза.
— У нас нет таких ограничений. Если человек себя прекрасно ощущает, видит покупателей, ему нравится работать, почему нет? Компания исповедует принцип равенства. Это то, что многим очень нравится. У нас достаточно сбалансированный состав: 50 на 50 мужчин и женщин. Очень разный возраст — есть работники 60, 65 плюс. Есть студенты 18 лет, — говорит Алексей Колгушкин.
Также в новосибирской ИКЕА работают около 10 человек с ограниченными возможностями.
Если вас не возьмут на работу, в компании обещают, что будет обратная связь — постараются объяснить, в чем причина отказа.
График работы и собеседование
График работы гибкий — кто-то работает 40 часов в неделю, у кого-то частичная занятость. График работы составляют за два месяца, с учетом потребностей сотрудника и компании.
Вновь прибывшие сотрудники проходят медосмотр (в клинике, у которой договор с компанией). Кстати, потом сотрудники также проходят раз в год осмотр, который называют здесь «медицинское освидетельствование».
Собеседование проходит в несколько этапов. По словам директора, время на собеседование может быть разным, в зависимости от количества кандидатов. Но, как правило, это точно не дольше месяца. Для отдельных позиций кроме нескольких этапов собеседований могут быть дополнительные тестовые задания, например, для отдела интерьера проводят творческий конкурс.
Новичка, который прошел отбор, ждет знакомство с правилами и установками компании через тренинги.
— Есть специально разработанный кодекс поведения, где оговаривается большое количество вопросов. Это огромный документ, на основании которого сделан тренинг. Тренинг проходят абсолютно все сотрудники, — говорит Петр Хороших.
Тренинг рассчитан на три дня: в течение этого времени представители всех отделов компании рассказывают новым сотрудникам про функции своего отдела — в форме презентаций, экскурсий и интерактивов-погружений в рабочие моменты.
За сотрудниками закреплены свои менеджеры, которые контролируют подчиненного, в том числе насколько он погрузился в работу, как осваивает процесс и какие возникают вопросы.
Аттестация и экзамены
Дважды в год сотрудника ИКЕА ждет беседа с менеджером. Как объяснили в компании, это нужно для подведения каких-то итогов, постановки целей, определения критериев личностного роста, обсуждения задач и амбиций сотрудника.
Зарплата
Как правило, в вакансиях компании не указывается размер зарплаты. В ИКЕА настаивают, что она индивидуальна для каждого сотрудника, в том числе на одной должности. Зарплата зависит от уровня сотрудника, стажа работы в компании, соответствия ожиданиям компании и другим критериям.
— Политика компании ИКЕА строится таким образом, что заработная плата не ниже средней на рынке точно, — отвечает Алексей Колгушкин на вопрос про уровень зарплаты сотрудника зала. — В среднем это около 30 тысяч, но это стартовая зарплата. Вообще зарплата разная, в зависимости от отдела, в зависимости от опыта. Большое количество сотрудников работает достаточно долго. 13 сотрудников работают со дня открытия магазина. Это прекрасный показатель, который говорит о том, что встретились интересы сотрудников и компании.
По его словам, заработок сотрудника различается по отделам, например, у отдела «Кухни» своя специфика, там получают больше.
Соцпакет и бонусы
Если уровень зарплаты — величина неоднозначная, то с соцпакетом и бонусами все понятно.
Как рассказал Петр Хороших, любой сотрудник ИКЕА, закрепившись на работе, может бесплатно учить английский — преподаватели приходят прямо в офис. Для всех сотрудников без исключений бесплатный полис ДМС (добровольное медицинское страхование) и ежегодный медицинский осмотр. Кроме того, в клинике делают прививку от гриппа и вакцинируют от клещевого энцефалита.
Приятный бонус — 15% скидка на все товары ИКЕА, оплата такси для сотрудников вечерних смен. Кстати, для сотрудников отдельный ресторан ИКЕА (меню примерно то же, что в ресторане для покупателей) — скидка на обеды для всех работников до 80%. То есть обед (на завтрак, обед, полдник и ужин свое меню) может стоить примерно 30–50 рублей. Также сотрудникам компенсируют часть затрат на спорт.
Форма
Каждому сотруднику выдаются 2–3 футболки, двое штанов, толстовка. Сотрудникам отдела логистики еще верхняя одежда, так как они не всегда в помещении. Одежду можно сдавать в химчистку и даже попросить запасной комплект, если свою форму оставили дома.
Всем сотрудникам выдают специальную обувь — полуоткрытые ботинки с железными носками. Это техника безопасности, объясняет Петр Хороших, так как все сотрудники могут быть в зале и работать с товаром.
Корпоративная культура
Руководители компании часто говорят про миссию компании: изменить к лучшему повседневную жизнь многих людей — не только покупателей, но и сотрудников компании и компаний-поставщиков. На стенах офиса для сотрудников информация-напоминание о ценностях компании: единство, обновление и улучшение, отличие со смыслом.
Для человека, не тронутого тренингами ИКЕА, это в диковинку и требует разъяснений. Бывалые сотрудники уже знают все установки и правила. В том числе основы корпоративной культуры.
Правила поведения на работе регламентированы — все прописано до мелочей, в том числе даже про отношения коллег на работе.
— У нас есть определенные внутренние правила, которые регламентируют и эту сферу деятельности. Людям никто не запрещает иметь отношения, это нормально. Но есть правило, когда люди, находящиеся в отношениях, не могут быть в подчинении друг у друга. Когда возникает конфликт интересов, — говорит Алексей Колгушкин. — Если такие ситуации случаются, всегда можно найти другие позиции в других подразделениях, в других магазинах. Люди могут продолжать прекрасно работать, но не вступать в конфликт. Мы находим возможность человеку реализовать эту возможность.
В компании проводят корпоративы, направленные на сплочение команды. Командообразующие мероприятия происходят по инициативе руководителей отделов. Также сотрудники могут проявить инициативу для участия в спортивных мероприятиях, например, есть команда сотрудников, которая участвует в полумарафоне Раевича.
В праздничные корпоративы, например на Новый год, сотрудникам предлагают приготовить творческий номер на заданную тему. Отсутствие крепкого алкоголя — политика компании, говорит Алексей Колгушкин: ведь главное — это желание встретиться. Люди приходят, чтобы потанцевать, попеть песни, повеселиться.
Карьерный рост
Двигаться по карьерной лестнице можно в любой момент, не дожидаясь бесед с менеджером, где подводятся промежуточные итоги работы и говорят про развитие.
В магазинах ИКЕА по стране и всему миру появляются внутренние вакансии, на которые может претендовать любой сотрудник ИКЕА. В компании говорят, что при желании можно переехать на работу в другой город, в том числе за рубеж.
— За прошлый год 10% ребят — 53 человека сделали следующий шаг в своем развитии. 19 поехали или в другие магазины, или в головную организацию сервис-офиса. Два года назад еще больше ребят уехали в Москву, в Санкт-Петербург, — привел данные директор новосибирской ИКЕА. — В Швецию тоже уезжают, это вопрос опять же мотивации, интереса сотрудников. У нас нет никаких ограничений.
Отзывы сотрудников
В разговоре на месте сотрудники магазина предпочитают не комментировать плюсы и минусы своего работодателя.
Отзывов о работе в ИКЕА в интернете полно, но именно про новосибирский магазин — мало, во всяком случае для того, чтобы сделать какие-то выводы. В одном из них в качестве минусов говорилось о несоответствии зарплаты нагрузке, необъективной оценке сотрудника менеджером. А в числе плюсов: дешевое питание, официальное трудоустройство, страховка и гибкий график.
В другом отзыве сотрудник возмущался тем, что в компании «отвергают личность, хоть и пропагандируют обратное», «не заинтересованы в семейных проблемах», «управление отдано в личные руки менеджеров со своими личными интересами». В этом же отзыве в качестве плюсов он называл скидки на обеды, ДМС, бассейн со скидками и самое необычное — «имитация семьи для одиноких людей».
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