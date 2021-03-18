Новосибирцев попросили рассказать о серых зарплатах: треть призналась в незаконных заработках

Новосибирцы ответили на вопросы о серых зарплатах на работе
Специалисты сервиса «Зарплата.ру» спросили у жителей в 253 городах России, получают ли они серую зарплату. Оказалось, что в Новосибирске треть опрошенных работников получает деньги, с которых не платит налоги.
В опросе участвовали люди в возрасте 22–55 лет.
— В первом квартале 2021 года 31% работающих получает доход неофициально, причем в пандемию их число увеличилось на 12% — сегодня каждый третий житель России получает серую зарплату, с которой налоги не отчисляются. В Новосибирске этот показатель составляет 33%, — сообщил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».
У 11% нет даже минимального белого оклада, остальные получают серую зарплату и небольшую декларируемую часть им отправляют на банковскую карту. Кроме того, 29% опрошенных рассказали, что им задерживают зарплату, а 32% респондентов из Новосибирска признались, что вообще никогда не получали белую зарплату.
Одна из причин того, что людям стали реже платить белую зарплату — пандемия, когда многие потеряли работу.
— Больше всего в пандемию пострадали гостиничный бизнес, туризм, авиаперевозки, общепит, розничная торговля, сфера развлечений и спорта. Те, кто смог удержаться на плаву, переводили сотрудников на серые зарплаты или сокращали ставку, — объяснила HR-менеджер «Зарплаты.ру» Екатерина Чувашевская.
По данным исследований российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников HeadHunter, белую зарплату чаще получают в сферах «добыча сырья» (90%), «банки, инвестиции, лизинг» и госслужащие (по 89%). Серая зарплата чаще бывает в сфере индустрии гостеприимства (40%), транспорта и логистики (33%), автомобильного бизнеса (29%).
В начале марта Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате в Новосибирской области за январь — декабрь 2020 года: новосибирцы в среднем получают чуть больше 41 тысячи рублей, что ниже среднего уровня зарплат по СФО.