Новосибирцев попросили рассказать о серых зарплатах: треть призналась в незаконных заработках

Специалисты сервиса «Зарплата.ру» спросили у жителей в 253 городах России, получают ли они серую зарплату. Оказалось, что в Новосибирске треть опрошенных работников получает деньги, с которых не платит налоги.

В опросе участвовали люди в возрасте 22–55 лет.



— В первом квартале 2021 года 31% работающих получает доход неофициально, причем в пандемию их число увеличилось на 12% — сегодня каждый третий житель России получает серую зарплату, с которой налоги не отчисляются. В Новосибирске этот показатель составляет 33%, — сообщил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

