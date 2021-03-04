Аналитики подсчитали среднюю зарплату новосибирцев — 41 тысяча рублей. Список самых прибыльных и безденежных сфер

Средняя зарплата в Новосибирской области за 2020 год составила 41 тысячу рублей
Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате в Новосибирской области за январь — декабрь 2020 года. Она составила 41 тысячу 120 рублей, что ниже среднего уровня по СФО —
Уровень доходов новосибирцев вырос по сравнению с 2019 годом — тогда средняя зарплата в регионе составляла 38 тысяч 365 рублей.
Аналитики Новосибирскстата посмотрели, как отличаются заработки в разных сферах.
Больше всего по-прежнему получают новосибирцы, которые работают в сфере финансов: 77 тысяч 201 рубль. В конце 2019 года средняя зарплата сотрудников финансовой сферы составляла 71 тысячу 320 рублей.
На втором месте — те, чья работа связана с информацией и связью. Их среднемесячный доход — около 70 тысяч. Те, кто занимается научной деятельностью, зарабатывают 52 тысячи 639 рублей, добычей полезных ископаемых — 51 тысячу 115 рублей, госуправлением, обеспечением военной безопасности и социальным обеспечением — 50 тысяч 765 рублей.
Меньше других, согласно данным Новосибирскстата, зарабатывают сотрудники гостиниц и общепита. Их средняя зарплата, как и по итогу 2019 года, едва дотягивает до 22 тысяч.
В начале февраля в Новосибирске разгорелся скандал, после того как ученая из института пожаловалась Владимиру Путину на низкие заработные платы. Также стало известно, что ученая из Новосибирска получила президентскую премию. Подробнее читайте тут. Спустя несколько дней скандал с зарплатами новосибирских ученых получил продолжение: министр подсчитал, сколько заработала в прошлом году ученая Анастасия Проскурина, пожаловавшаяся Путину на оклад в 25 тысяч рублей.
Журналист НГС Мария Тищенко провела большое исследование и пришла к выводу, что зарплата ученых чем-то похожа на лотерею и вряд ли повышение окладов исправит ситуацию. Читайте подробнее здесь.