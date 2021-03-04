Аналитики подсчитали среднюю зарплату новосибирцев — 41 тысяча рублей. Список самых прибыльных и безденежных сфер

Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате в Новосибирской области за январь — декабрь 2020 года. Она составила 41 тысячу 120 рублей, что ниже среднего уровня по СФО — 43 897 рублей. Зато новосибирцы в среднем зарабатывают больше, чем в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области. А вот прибыльнее всего жить и работать в Красноярском крае — там средний заработок составляет почти 54 тысячи рублей.



Уровень доходов новосибирцев вырос по сравнению с 2019 годом — тогда средняя зарплата в регионе составляла 38 тысяч 365 рублей.

