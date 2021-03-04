4 марта четверг
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 6/10
usd 73.52
eur 88.88
Тема дняИзучаем зарплатные квитки ученых. Какие там суммы?

Все новости

Все новости

Аналитики подсчитали среднюю зарплату новосибирцев — 41 тысяча рублей. Список самых прибыльных и безденежных сфер

Жители Новосибирской области зарабатывают меньше, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу

2 087
38Обсудить

Поделиться

С 2019 года средний заработок новосибирцев подрос на 2700 рублей. А вы заметили по своему кошельку такое повышение?<br>

С 2019 года средний заработок новосибирцев подрос на 2700 рублей. А вы заметили по своему кошельку такое повышение?

Поделиться

Средняя зарплата в Новосибирской области за 2020 год составила 41 тысячу рублей

Новосибирскстат опубликовал данные о средней зарплате в Новосибирской области за январь — декабрь 2020 года. Она составила 41 тысячу 120 рублей, что ниже среднего уровня по СФО — 43 897 рублей. Зато новосибирцы в среднем зарабатывают больше, чем в Алтайском крае, Республике Алтай и Омской области. А вот прибыльнее всего жить и работать в Красноярском крае — там средний заработок составляет почти 54 тысячи рублей.

Уровень доходов новосибирцев вырос по сравнению с 2019 годом — тогда средняя зарплата в регионе составляла 38 тысяч 365 рублей.

Аналитики Новосибирскстата посмотрели, как отличаются заработки в разных сферах.

Больше всего по-прежнему получают новосибирцы, которые работают в сфере финансов: 77 тысяч 201 рубль. В конце 2019 года средняя зарплата сотрудников финансовой сферы составляла 71 тысячу 320 рублей.

На втором месте — те, чья работа связана с информацией и связью. Их среднемесячный доход — около 70 тысяч. Те, кто занимается научной деятельностью, зарабатывают 52 тысячи 639 рублей, добычей полезных ископаемых — 51 тысячу 115 рублей, госуправлением, обеспечением военной безопасности и социальным обеспечением — 50 тысяч 765 рублей.

Меньше других, согласно данным Новосибирскстата, зарабатывают сотрудники гостиниц и общепита. Их средняя зарплата, как и по итогу 2019 года, едва дотягивает до 22 тысяч.

В начале февраля в Новосибирске разгорелся скандал, после того как ученая из института пожаловалась Владимиру Путину на низкие заработные платы. Также стало известно, что ученая из Новосибирска получила президентскую премию. Подробнее читайте тут. Спустя несколько дней скандал с зарплатами новосибирских ученых получил продолжение: министр подсчитал, сколько заработала в прошлом году ученая Анастасия Проскурина, пожаловавшаяся Путину на оклад в 25 тысяч рублей.

Журналист НГС Мария Тищенко провела большое исследование и пришла к выводу, что зарплата ученых чем-то похожа на лотерею и вряд ли повышение окладов исправит ситуацию. Читайте подробнее здесь.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирскстатзарплатаработа
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (38)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...