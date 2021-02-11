Министр посчитал реальную зарплату ученой, которая пожаловалась Путину на оклад в 25 тысяч рублей

Глава Минобрнауки посчитал зарплату сибирской ученой, пожаловавшейся Путину
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посчитал, сколько зарабатывает сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН, которая пожаловалась на низкий оклад президенту. Министр озвучил цифры на совещании президента с членами правительства.
Цифры, которые привел министр
— Среднемесячная заработная плата Анастасии Сергеевны в прошлом году составила
Также он привел данные по финансированию в целом Института цитологии и генетики СО РАН, в котором работает Анастасия Проскурина.
— Мы со стороны государства через министерство выполнили все обязательства вовремя и в срок, довели
По его данным, в
— На тот момент это 204% от средней по экономике региона. В
Что ответил Владимир Путин
Президент обратил внимание министра, что из
— Как Вы сказали, старшие научные сотрудники в среднем получают
Он поручил пересмотреть методику начисления заработных плат, а также ответственность руководителей институтов за выполнение показателей по зарплатам ученых.
Вчера стало известно, что премию в пять миллионов рублей получил коллектив ученых из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН, одна из сотрудниц которого, Анастасия Проскурина, на днях пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты деятелей науки.
Информацией о низком уровне окладов уже заинтересовались прокуратура и следователи — мы разобрались, что грозит СО РАН после реакции Путина и какие зарплаты у новосибирских ученых.
А вот, например, директор новосибирского частного колледжа Сергей Чернышов уверен, что местные ученые сами виноваты в том, что получают по 25 тысяч, — мы узнали, почему он так считает.