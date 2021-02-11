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Министр посчитал реальную зарплату ученой, которая пожаловалась Путину на оклад в 25 тысяч рублей

Валерий Фальков утверждает, что необходимые показатели выполнены

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Министр озвучил цифры на совещании президента с членами правительства

Министр озвучил цифры на совещании президента с членами правительства

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Глава Минобрнауки посчитал зарплату сибирской ученой, пожаловавшейся Путину

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков посчитал, сколько зарабатывает сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН, которая пожаловалась на низкий оклад президенту. Министр озвучил цифры на совещании президента с членами правительства.

Цифры, которые привел министр

— Среднемесячная заработная плата Анастасии Сергеевны в прошлом году составила 44 129 рублей, в том числе, как она справедливо указала, 25 тысяч — это должностной оклад. Если сравнивать с 2019 годом, то в 2019 году у Анастасии Сергеевны было чуть больше из-за того, что был грант РФФИ, — было 57 375 рублей. Так что 2020 год в этом смысле несколько отличался от предыдущего, поскольку не было иных выплат, — цитирует сайт Кремля Валерия Фалькова, министра науки и высшего образования России.

Также он привел данные по финансированию в целом Института цитологии и генетики СО РАН, в котором работает Анастасия Проскурина.

— Мы со стороны государства через министерство выполнили все обязательства вовремя и в срок, довели 795 миллионов 200 тысяч рублей. В том числе в соответствии с Вашим решением в прошлом году научным учреждениям по всей стране было дополнительно выделено 4 миллиарда 897 миллионов 585 тысяч рублей, из них 10 миллионов в конце года были даны в Институт цитологии и генетики, — ответил министр президенту. — В этой связи я хотел бы сказать, что часть этих средств, естественно, была направлена на заработную плату.

По его данным, в 2018 году в институте средняя заработная плата составила 64,5 тысячи рублей.

— На тот момент это 204% от средней по экономике региона. В 2019 году она несколько снизилась, составила 61 100 рублей. Это было 182%. Произошло падение. Но в 2020 году средняя заработная плата составила 67 200 рублей. Если добавить к этому гранты Российского фонда фундаментальных исследований, то получается, что установленный показатель — 200% от средней по экономике — в данном конкретном учреждении был выполнен. Но, как Вы справедливо сказали, надо посмотреть вглубь. В институте, как и в любом другом, пять категорий научных сотрудников. Естественно, больше всего младших научных сотрудников, их больше 100 человек. Если посмотреть, то самая маленькая заработная плата как раз у младших научных сотрудников. Она традиционно и в 2019, и в 2020 году не дотягивает до 200 от средней по экономике.

Что ответил Владимир Путин

Президент обратил внимание министра, что из 388 работников института на полставки работают 80 человек.

— Как Вы сказали, старшие научные сотрудники в среднем получают 77 600 рублей. Я не ошибся, правильно? У Анастасии Сергеевны было 44 тысячи с небольшим, в среднем — 77 600, и из них 71 человек получили 222% от средней по экономике. Остатки, еще раз повторяю, в НИИ на 31 декабря 2020 года составили 30 миллионов рублей. В принципе, можно было бы направить их на поддержание уровня заработной платы. Руководство посчитало это нецелесообразным, во всяком случае то, что я вижу из документов, из бумаг. Теперь я перехожу к основному, о чём хотел сказать. Смотрите, у нас все научные сотрудники в подобного рода учреждениях разбиты на пять категорий по должностям, и, разумеется, чем выше категория, тем выше уровень заработной платы. В принципе, так и должно быть, это тоже подход-то правильный, конечно. Но в данном научном учреждении что мы видим? Мы видим, что 30 процентов научных сотрудников получают больше, чем в среднем по экономике, а 70 процентов — меньше, чем в среднем по экономике, — сказал Владимир Путин.

Он поручил пересмотреть методику начисления заработных плат, а также ответственность руководителей институтов за выполнение показателей по зарплатам ученых.

Вчера стало известно, что премию в пять миллионов рублей получил коллектив ученых из новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН, одна из сотрудниц которого, Анастасия Проскурина, на днях пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на низкие зарплаты деятелей науки.

Информацией о низком уровне окладов уже заинтересовались прокуратура и следователи — мы разобрались, что грозит СО РАН после реакции Путина и какие зарплаты у новосибирских ученых.

А вот, например, директор новосибирского частного колледжа Сергей Чернышов уверен, что местные ученые сами виноваты в том, что получают по 25 тысяч, — мы узнали, почему он так считает.

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