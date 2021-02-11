Министр посчитал реальную зарплату ученой, которая пожаловалась Путину на оклад в 25 тысяч рублей

Также он привел данные по финансированию в целом Института цитологии и генетики СО РАН, в котором работает Анастасия Проскурина.

— Мы со стороны государства через министерство выполнили все обязательства вовремя и в срок, довели 795 миллионов 200 тысяч рублей. В том числе в соответствии с Вашим решением в прошлом году научным учреждениям по всей стране было дополнительно выделено 4 миллиарда 897 миллионов 585 тысяч рублей, из них 10 миллионов в конце года были даны в Институт цитологии и генетики, — ответил министр президенту. — В этой связи я хотел бы сказать, что часть этих средств, естественно, была направлена на заработную плату.

По его данным, в 2018 году в институте средняя заработная плата составила 64,5 тысячи рублей.