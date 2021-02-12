«Дорого быть фиговым ученым»: колонка-размышление научного сотрудника СО РАН о скандале из-за зарплат

О проблеме с финансированием известно давно, поэтому я думаю, что жалоба научной сотрудницы могла быть срежиссирована — эту историю просто вытащили на свет в нужный момент. Плохое финансирование науки никогда новостью и не было, хотя есть в этой сфере те, кто получает миллионы. Конечно, эти миллионы они получают не за красивые глаза. Там много труда, бессонных ночей, напряжения, это всегда труд большого количества людей, потому что наука — труд коллективный.



С приказом об увеличении зарплаты ученым — такая же история, как и со всеми остальными отраслями. Распоряжение есть, но увеличивать кратно финансирование Москва намерения не выказывает. Так откуда возьмется это двукратное увеличение зарплаты? Только и остается, что резать ставки, — будем, как в анекдоте про Чебурашку и Крокодила Гену — ноги откусывать. Но тогда и рабочий день давайте 4-часовой сделаем. А это, в свою очередь, нереально, потому что у ученого рабочий день не нормирован.



Что вообще делают ученые?

В обязанности научного сотрудника входит выполнение плана работы на год и более длинные сроки. Планы и отчеты пишутся ежегодно и составляются либо самим научным сотрудником, если он вольная птица, либо в соавторстве с шефом, если у него есть кровный интерес. У кого есть гранты, те должны выполнить задачу, поставленную в проекте. А в основном нужно, выполнив научную работу, написать побольше статей в авторитетные научные журналы — это формальный признак того, что работа выполнена.

