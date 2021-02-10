«Ситуация с жалобой президенту на низкую зарплату — очень смешная». Колонка-мнение о скандале с учеными

Вся эта ситуация с девушкой, которая пожаловалась президенту на низкую зарплату, конечно, очень смешная. Вытащили какого-то научного сотрудника и теперь перетирают очевидный вопрос, о существовании которого все и так давно знали. А она вроде как локальный герой, и ее, как говорят, в кулуарах академики хлопают по плечу — вот, дескать, какую тему подняла. Как будто до этого никто не знал, что двукратного роста зарплаты достигли за счет перевода всех на долю ставок — и министр, и губернатор, которые сейчас делают круглые глаза. Такая себе государственная тайна, когда все так делают — и вузы, и НИИ.

«Ну ведь нельзя никак иначе», — говорили мне сегодня разные журналисты, обращаясь за комментариями. Конечно, можно было иначе — выгнать треть/половину балласта, которые профессиональные чаехлёбы, а не ученые, и спокойно реально поднять всем зарплату. Но тут ведь вот в чем штука. У нас ведь ученые, как ветераны — ничего против сказать нельзя, как о святых.

Хотя с чего вдруг за то, что у тебя в трудовой книжке написано, что ты научный сотрудник, ты должен стоить в два раза больше рынка труда в своем регионе? Есть хорошие сантехники — они получают много. Есть плохие сантехники — они нищеброды и алкоголики. С учеными то же самое. Правила игры теперь такие. У тебя есть минимальный фикс, а дальше — работай, дорогая, получай гранты, участвуй в научных проектах. И судя по всему, эта девушка, которая плакалась там, в «телевизере», получает кратно больше, чем обозначенная ею зарплата. Видимо, ее терзает, что для этого приходится работать много, или что?