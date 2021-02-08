«Где деньги-то?»: Путин потребовал разобраться с зарплатами ученых в Новосибирской области

Старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых.

— Я — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат, — объяснила Анастасия Проскурина.