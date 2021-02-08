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«Где деньги-то?»: Путин потребовал разобраться с зарплатами ученых в Новосибирской области

Научный сотрудник Института цитологии и генетики рассказала о том, сколько денег получает

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Девушка рассказала, что получает всего 25 тысяч рублей

Девушка рассказала, что получает всего 25 тысяч рублей

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Ученая из Новосибирска пожаловалась Путину на низкую зарплату

Старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых.

— Я — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат, — объяснила Анастасия Проскурина.

По ее словам, руководство обосновало подобное решение тем, что указ президента был, а бюджет так и не увеличили.

В ответ на это Владимир Путин перенаправил вопрос министру финансов РФ Антону Силуанову, который объяснил, что ученые по указу обеспечены зарплатой на уровне двукратной по региону.

— Здесь сказано было Анастасией Сергеевной о том, что она работает на полставки. Поэтому, если ставка разделена, то и уровень оплаты пропорционально распределяется, — сообщил министр.

Однако Анастасия Проскурина рассказала, что работает полную ставку, но получает только половину. А губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что средняя зарплата по отрасли составляет 39 тысяч рублей.

— У нее должно быть почти 78 тысяч. Где деньги-то? Если вы говорите, что у вас 200% от среднего по региону, где деньги, Зин? — добавил Владимир Путин.

После этого президент поручил министрам разобраться с зарплатами ученых не только в Новосибирской области, но и в других регионах.

Последняя пресс-конференция президента состоялась в прошлом декабре: какие вопросы смогли задать новосибирские журналисты президенту?

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Владимир Путинзарплатыученые
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