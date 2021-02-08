«Где деньги-то?»: Путин потребовал разобраться с зарплатами ученых в Новосибирской области

Ученая из Новосибирска пожаловалась Путину на низкую зарплату
Старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых.
— Я — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет
По ее словам, руководство обосновало подобное решение тем, что указ президента был, а бюджет так и не увеличили.
В ответ на это Владимир Путин перенаправил вопрос министру
— Здесь сказано было Анастасией Сергеевной о том, что она работает на полставки. Поэтому, если ставка разделена, то и уровень оплаты пропорционально распределяется, — сообщил министр.
Однако Анастасия Проскурина рассказала, что работает полную ставку, но получает только половину. А губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что средняя зарплата по отрасли составляет
— У нее должно быть почти 78 тысяч. Где деньги-то? Если вы говорите, что у вас 200% от среднего по региону, где деньги, Зин? — добавил Владимир Путин.
После этого президент поручил министрам разобраться с зарплатами ученых не только в Новосибирской области, но и в других регионах.
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