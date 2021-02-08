Ученая, которая пожаловалась на зарплату Путину, получила президентскую премию

Во понедельник, 8 февраля, Владимир Путин подписал указ о присуждении премии президента молодым ученым. Документ опубликован на сайте правовой информации. В список попали три научные сотрудницы из Новосибирска, в том числе кандидат биологических наук Анастасия Проскурина. Именно она сегодня пожаловалась президенту на низкие зарплаты.

Награды также получили Екатерина Поттер и Евгения Долгова — кандидаты биологических наук и старшие научные сотрудницы Института цитологии и генетики СО РАН.

— За формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действий инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков, — говорится в тексте указа.