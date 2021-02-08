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Ученая, которая пожаловалась на зарплату Путину, получила президентскую премию

Награду получили трое новосибирских ученых

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Молодые ученые из Новосибирска получили президентскую премию

Во понедельник, 8 февраля, Владимир Путин подписал указ о присуждении премии президента молодым ученым. Документ опубликован на сайте правовой информации. В список попали три научные сотрудницы из Новосибирска, в том числе кандидат биологических наук Анастасия Проскурина. Именно она сегодня пожаловалась президенту на низкие зарплаты.

Награды также получили Екатерина Поттер и Евгения Долгова — кандидаты биологических наук и старшие научные сотрудницы Института цитологии и генетики СО РАН.

— За формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действий инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков, — говорится в тексте указа.

Ранее Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о том, сколько зарабатывает.

— Я — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это в принципе достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат, — объяснила она.

После этого президент поручил министрам разобраться с заработной платой ученых не только в Новосибирской области, но и в других регионах.

В прошлом сентябре красавчики-ученые из Новосибирска рассказали о своих зарплатах и о планах уехать из России.

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Владимир Путинпремияученые
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