Что грозит СО РАН после реакции Путина и какие зарплаты у новосибирских ученых — про это уже пошутил Ургант

Ургант пошутил про вопрос Путина о ситуации с зарплатами ученых из Новосибирска
В Новосибирске после вчерашнего заседания при президенте главной темой обсуждения стали зарплаты ученых. Их низким уровнем уже заинтересовались прокуратура и следователи. А вечером благодаря этой новости Новосибирск снова попал в «Вечерний Ургант». Мы узнали, какую зарплату сейчас предлагают институты, почему оклад в среднем составляет лишь 25 тысяч рублей и как можно решить проблему с низким уровнем зарплат.
Почему все стали говорить о зарплатах ученых
Вчера, 8 февраля, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых. Она объяснила, что ее оклад составляет 25 тысяч рублей.
При этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ученые по указу президента обеспечены зарплатой на уровне двукратной по региону. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что средняя зарплата по отрасли составляет 39 тысяч рублей.
— У нее должно быть почти 78 тысяч. Где деньги-то? Если вы говорите, что у вас
После этого президент поручил министрам разобраться с зарплатами ученых не только в Новосибирской области, но и в других регионах.
Реакция прокуратуры и Следственного комитета
После заседания прокуратура Советского района Новосибирска начала проверку сообщений о нарушении трудовых прав научных работников учреждений СО РАН.
— В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства (об оплате труда), достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Свою проверку начал и Следственный комитет.
— 9 февраля организовано проведение проверки после получения информации из СМИ о проблемах с выплатами в полном объеме заработной платы научным сотрудникам Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. В настоящее время устанавливается круг научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены. Кроме того, в ходе проведенной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым, — рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Новость попала в «Вечерний Ургант»
Не обошлось и без шуток, ситуация получила отклик на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
— Владимир Путин на заседании совета при президенте по науке и образованию, комментируя ситуацию с зарплатой ученого из Новосибирска, обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову, процитировав песню Владимира Высоцкого «Где деньги, Зин?». На что министр финансов РФ Зинаид Силуанов ответил строчкой из другой песни Владимира Высоцкого: «Парус, порвали парус! Каюсь! Каюсь! Каюсь!», — пошутил Иван Ургант.
Какую зарплату институты предлагают ученым сейчас
Сейчас на сайте Института цитологии и генетики СО РАН, в котором и работает пожаловавшаяся на низкую зарплату ученая, размещено несколько вакансий.
Например, научного сотрудника в сектор генетики качества зерна — полная занятность, срочный трудовой договор на 1 год с ежемесячным окладом в размере
На более высокий оклад может рассчитывать ведущий научный сотрудник лаборатории регуляции экспрессии генов. С ним заключат срочный договор на три года с окладом в
В общероссийской базе вакансий «Работа в России» сейчас размещено 15 вакансий в сфере науки. Этим сервисом сейчас пользуются центры занятости для поиска вакансий для безработных, поэтому многие государственные учреждения публикуют объявления именно здесь.
Научный сотрудник может рассчитывать на оклад в пределах
Сколько денег нужно для увеличения зарплат
Председатель профсоюза Сибирского отделения РАН Людмила Левченко рассказала корреспонденту НГС, что выполнить указ президента полностью институты не смогли из-за недостатка финансирования.
— Указ, который был подписан президентом в 2012 году, как раз предполагал, что зарплаты научных сотрудников повысятся до
В итоге ученый получает оклад в 25 тысяч рублей, работая целый день, хотя числится на полставки.
— Частично эта проблема решилась тем, что молодые научные сотрудники начали писать на гранты, во всевозможные проекты. И за счет этих средств повышают зарплаты надбавками. А оклады никто никогда не увеличивал. Какие они были — 25 тысяч рублей, так и остались, — добавила председатель профсоюза.
Итоговая зарплата может быть тоже разная вместе с надбавками от
— В среднем
Она надеется, что пристальное внимание к зарплатам ученых, которое возникло после заседания, поможет решить проблему с дополнительным финансированием.
Вчера стало известно, что ученая из Новосибирска, пожаловавшаяся Путину, получила президентскую премию. Подробнее читайте тут. В прошлом сентябре красавчики-ученые из Новосибирска честно рассказали НГС о своих зарплатах и планах уехать из России.