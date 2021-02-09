Что грозит СО РАН после реакции Путина и какие зарплаты у новосибирских ученых — про это уже пошутил Ургант

В Новосибирске после вчерашнего заседания при президенте главной темой обсуждения стали зарплаты ученых. Их низким уровнем уже заинтересовались прокуратура и следователи. А вечером благодаря этой новости Новосибирск снова попал в «Вечерний Ургант». Мы узнали, какую зарплату сейчас предлагают институты, почему оклад в среднем составляет лишь 25 тысяч рублей и как можно решить проблему с низким уровнем зарплат.

Почему все стали говорить о зарплатах ученых

Вчера, 8 февраля, старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых. Она объяснила, что ее оклад составляет 25 тысяч рублей.