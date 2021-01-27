«Некоторые учителя стоят 18 тысяч»: директор колледжа — о том, почему зарплата педагога не должна быть выше рынка

Первое — это то, что базовая ставка преподавателя в местных колледжах — это 8 с чем-то тысяч рублей в месяц. Чтобы заработать 25 тысяч рублей, преподавателю нужно взять две ставки, и еще пару кружков, и еще что-нибудь. Второе, что можно заметить, — учителя начальных классов на две ставки могут зарабатывать в Новосибирске аж 18 тысяч рублей, работая с классами по 37 человек , из которых треть — мигранты, не знающие русского языка.



Также есть резкое разделение и неравенство между единицами региональных школ и колледжей, имеющими доступ ко всем ресурсам, и остальными учреждениями, в которых платят вот эти 8 и 18 тысяч рублей зарплаты. Да что и говорить, моя карточка регулярно напоминает мне, что полная ставка доцента/кандидата/старшего научного сотрудника в вузе — это 20 с чем-то тысяч рублей в месяц. Но тут хотя бы правила игры другие и есть возможность заработать на грантах и прочей науке.



На это в ходе недолгой дискуссии мне отвечают: «Если они за столько работают, значит, столько и стоят. Если бы все учителя отказались работать за такие деньги, то зарплаты бы резко подняли — правило рынка. Тем более не нужно нам рассказывать, что «денег нет, но вы держитесь», деньги есть.