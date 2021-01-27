«Некоторые учителя стоят 18 тысяч»: директор колледжа — о том, почему зарплата педагога не должна быть выше рынка

В Новосибирске началась очередная учебная четверть — сейчас пока очно, но пандемия может вновь внести свои коррективы и вернуть дистант. Весь прошлый год шли разговоры о том, что преподавателям нужно доплачивать за такую большую нагрузку. Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов рассуждает, почему требования учителей о высокой зарплате не всегда обоснованны.
Так уж вышло, что через мой кабинет теперь проходят десятки разных людей. В наш колледж мы принимаем много сотрудников, многим отказываем, кого-то увольняем уже потом. И постепенно, одна история за другой, складывается какая-то совершенно дикая картина.
Первое — это то, что базовая ставка преподавателя в местных колледжах — это
Также есть резкое разделение и неравенство между единицами региональных школ и колледжей, имеющими доступ ко всем ресурсам, и остальными учреждениями, в которых платят вот эти
На это в ходе недолгой дискуссии мне отвечают: «Если они за столько работают, значит, столько и стоят. Если бы все учителя отказались работать за такие деньги, то зарплаты бы резко подняли — правило рынка. Тем более не нужно нам рассказывать, что «денег нет, но вы держитесь», деньги есть.
«Значит, они столько стоят» — важный аргумент, в значительной степени показывающий уровень образования в нашей стране.
Боюсь публично соглашаться, но это важный факт, который надо зафиксировать: да, действительно, некоторое малое количество учителей действительно стоит этих денег, и ни копейки больше. Но тут важно не забывать и другой аспект проблемы. Вот у вас есть выпускница какого-нибудь педагогического университета, допустим, даже магистрант. В Новосибирске у нее выбор, в общем, небольшой: можно устроиться учителем
Россия — бедная, в общем-то, страна с большими амбициями. Важным нерешенным вопросом при этом остается проблема: а должен ли учитель или педагог зарабатывать кратно больше, чем просто хороший специалист на средней линейной должности? И должны ли мы полагать, что
Я не разделяю мнение, что учитель — это какая-то особенная профессия. Как человек, который работал и в офисном аду, и в школе, и в вузе, считаю, что те люди, которые пишут: «У учителей огромная отчетность», никогда не работали, например, в какой-нибудь большой и неповоротливой корпорации. С огромным количеством бумаг и с дополнительными переработками. Бухгалтер, который задерживается
У нас огромное количество очень важных профессий. Начиная от сантехника. Возникли проблемы с отоплением квартиры, он их решает, иначе квартира замерзнет. Он тоже должен получать в два-три раза выше рынка? Или водитель автобуса, который везет людей по зимней дороге в колее? У него
Проблема в том, что у нас в целом бедная страна. И учителя у нас одинаково бедные со всеми. В этом главная проблема. Не потому, что они по-особенному бедные, а потому, что у нас все такие. Учителя получают относительно рынка среднюю зарплату. Нет людей, которые действительно получают голый оклад
Недавно ко мне приходила учитель истории из хорошей муниципальной школы и руководитель методического объединения. Она сказала, что у нее зарплата
Насчет 18-часовой рабочей недели, которую многие считают полноценной и сравнимой с офисной: нужно понимать, что это академические часы, то есть
Нужно заботиться обо всех — не выделяя какие-то профессии, потому что все важны. И проблема наших учителей в том, что они нигде в жизни обычно не работали, кроме школ, пусть даже и разных. И у них есть некоторое представление, что все остальные просто приходят в офис кофе попить, а они выполняют какую-то феерично сложную работу. Я думаю, что если бы учитель поработал типичным менеджером по продажам в организации малого бизнеса хотя бы пару месяцев, то с радостью вернулся бы в школу и всех любил.
Я вообще за то, чтобы люди больше зарабатывали и меньше работали.
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