Завалилась на бок: в Новосибирске 11-летняя девочка пострадала в ДТП Kia и Great Wall

В Кировском районе Новосибирска в аварии китайского и корейского автомобилей пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщили в городском отделе пропаганды Госавтоинспекции.
Авария произошла в 17:20 на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Ватутина. 40-летний водитель Great Wall двигался по Немировича-Данченко и поворачивал на Ватутина. Во время маневра он не пропустил встречный автомобиль Kia Soul.
В ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая находилась в салоне автомобиля Great Wall. Она доставлена в больницу, характер травм уточняется.
На месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте», от удара Kia Soul перевернулась на бок. Девушка-водитель травм не получила.
Ранее в Новосибирской области вынесли приговор бывшему участковому, который сбил на «зебре» ребенка и сбежал с места аварии. Отбывать срок новосибирец будет в колонии-поселении.