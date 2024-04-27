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Происшествия Завалилась на бок: в Новосибирске 11-летняя девочка пострадала в ДТП Kia и Great Wall

Завалилась на бок: в Новосибирске 11-летняя девочка пострадала в ДТП Kia и Great Wall

Информация о состоянии пострадавшей уточняется

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На перекрестке перевернулся авто

В Кировском районе Новосибирска в аварии китайского и корейского автомобилей пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщили в городском отделе пропаганды Госавтоинспекции.

Авария произошла в 17:20 на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Ватутина. 40-летний водитель Great Wall двигался по Немировича-Данченко и поворачивал на Ватутина. Во время маневра он не пропустил встречный автомобиль Kia Soul.

В ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая находилась в салоне автомобиля Great Wall. Она доставлена в больницу, характер травм уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте», от удара Kia Soul перевернулась на бок. Девушка-водитель травм не получила.

Ранее в Новосибирской области вынесли приговор бывшему участковому, который сбил на «зебре» ребенка и сбежал с места аварии. Отбывать срок новосибирец будет в колонии-поселении.

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Новосибирск ГИБДД ДТП
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