Завалилась на бок: в Новосибирске 11-летняя девочка пострадала в ДТП Kia и Great Wall

На перекрестке перевернулся авто Источник: Госавтоинспекция Новосибирска











В Кировском районе Новосибирска в аварии китайского и корейского автомобилей пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщили в городском отделе пропаганды Госавтоинспекции.



Авария произошла в 17:20 на перекрестке улиц Немировича-Данченко и Ватутина. 40-летний водитель Great Wall двигался по Немировича-Данченко и поворачивал на Ватутина. Во время маневра он не пропустил встречный автомобиль Kia Soul.

В ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая находилась в салоне автомобиля Great Wall. Она доставлена в больницу, характер травм уточняется.

На месте аварии работают сотрудники ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Как сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте», от удара Kia Soul перевернулась на бок. Девушка-водитель травм не получила.

