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Криминал Суд взыскал миллионы с экс-главы НИИ туберкулеза — ранее ему дали срок за превышение полномочий

Суд взыскал миллионы с экс-главы НИИ туберкулеза — ранее ему дали срок за превышение полномочий

Ущерб от действий Владимира Краснова ранее оценивался в 124 миллиона рублей

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Владимир Краснов ранее получил три года колонии

Заельцовский районный суд Новосибирска взыскал с бывшего директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Владимира Краснова более 12,7 миллионов рублей нанесенного ущерба. Информация об этом опубликована на сайте суда.

Напомним, Владимир Краснов был осужден по статье о превышении полномочий (п. «в» части 3 статьи 286 УК РФ) в июле 2022 года. Суд установил, что экс-директор НИИ туберкулеза заключил незаконное и неконкурентное соглашение с компанией ООО «Лимекс», которая поставляла продукцию по максимальным ценам. Доход от преступной схемы составила более 124 миллионов рублей. Владимиру Краснову назначили три года колонии общего режима и запретили работать на государственной службе на 2,5 года.

Теперь иски к Краснову подали представители научно-исследовательского института туберкулеза, чтобы взыскать причиненный ущерб, его размер оценили в 12 миллионов 734 тысячи рублей. Суд встал на сторону учреждения Минздрава России и постановил Краснову выплатить нанесенный ущерб.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее житель Новосибирска сумел отсудить компенсацию из-за производственной травмы. Мужчине заплатят миллионы за ЧП на работе в Усть-Илимске.

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Новосибирск Суд Владимир краснов
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