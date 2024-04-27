Суд взыскал миллионы с экс-главы НИИ туберкулеза — ранее ему дали срок за превышение полномочий

Владимир Краснов ранее получил три года колонии Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Заельцовский районный суд Новосибирска взыскал с бывшего директора ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Владимира Краснова более 12,7 миллионов рублей нанесенного ущерба. Информация об этом опубликована на сайте суда.



Напомним, Владимир Краснов был осужден по статье о превышении полномочий (п. «в» части 3 статьи 286 УК РФ) в июле 2022 года. Суд установил, что экс-директор НИИ туберкулеза заключил незаконное и неконкурентное соглашение с компанией ООО «Лимекс», которая поставляла продукцию по максимальным ценам. Доход от преступной схемы составила более 124 миллионов рублей. Владимиру Краснову назначили три года колонии общего режима и запретили работать на государственной службе на 2,5 года.



Теперь иски к Краснову подали представители научно-исследовательского института туберкулеза, чтобы взыскать причиненный ущерб, его размер оценили в 12 миллионов 734 тысячи рублей. Суд встал на сторону учреждения Минздрава России и постановил Краснову выплатить нанесенный ущерб.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

