Экс-главу НИИ туберкулеза приговорили к трем годам колонии за превышение полномочий
Владимир Краснов заключил незаконное и неконкурентное соглашение с ООО «Лимекс»
В Новосибирске Заельцовский суд 29 июля вынес приговор 68-летнему Владимиру Краснову, бывшему главе НИИ туберкулеза. Владимира Краснова судили за превышение должностных полномочий по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ. Бывшему директору НИИ туберкулеза назначили три года колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.
По сообщению Заельцовского суда, Владимир Краснов с 2011-го по 2019 год заключил незаконное и неконкурентное соглашение с ООО «Лимекс». При проведении госзакупок бывший директор создавал преимущества для ООО «Лимекс», которые поставляли медицинскую продукцию по максимальной цене перепродажи. Доход от преступной схемы оказался больше 124 миллионов рублей. Владимир Краснов с судом сотрудничал.
— В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, а государственный обвинитель подтвердил активное содействие подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, а также удостоверил полноту и правдивость сведений, сообщенных Красновым В.А. во исполнение обязательств по заключенному досудебному соглашению о сотрудничестве, — сообщили в пресс-службе Заельцовского суда.
Владимира Краснова взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее мы писали, что вместе с Владимиром Красновым в коррупционной схеме, по данным следствия, участвовали руководитель фирмы Игорь Иванов, а также заведующая аптекой НИИ туберкулеза. Владимир Краснов возглавлял НИИ туберкулеза Минздрава РФ с 1989-го по 2019 годы, имеет степень доктора наук, в 2002 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
На прошлой недели завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере.