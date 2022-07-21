Депутата заксобрания Глеба Поповцева отдали под суд по делу о мошенничестве с зарплатой помощнику
Ущерб от действий народного избранника оценивается в сумму более
Завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего депутата Законодательного собрания Новосибирской области Глеба Поповцева, которого обвиняют в мошенничестве, совершенном в крупном размере.
По версии правоохранителей, депутат седьмого созыва заксобрания, используя свое служебное положение, фиктивно оформил знакомую женщину в качестве своего помощника: она обязанностей помощника депутата фактически не исполняла, но стабильно получала надлежащую зарплату. Банковская карта, на которую приходили деньги, и пароль доступа к ней находились в распоряжении парламентария, поэтому он мог свободно распоряжаться средствами, сообщили следователи.
— В результате неправомерных действий обвиняемым похищены денежные средства Законодательного собрания Новосибирской области на сумму более 800 тыс. рублей, что является крупным размером, чем Законодательному собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб, — отметила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области Кристина Зязева.
В настоящее время для обвиняемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Вину в преступлении он не признал. При этом в Прокуратуре Новосибирской области подчеркнули, что в ходе предварительного следствия обвиняемый возместил ущерб в сумме более 500 тысяч рублей. В ближайшее время уголовное дело поступит в Октябрьский суд для рассмотрения по существу.
Источник в правоохранительных органах подтвердил журналисту НГС, что речь идет о депутате Законодательного собрания Глебе Поповцеве. О его задержании стало известно 18 ноября 2021 года. Тогда следователи отметили, что Поповцев незаконно обогатился с помощью фиктивного трудоустройства. По разным оценкам, ущерб от действий депутата на тот момент составлял 400–500 тысяч рублей.
Глеб Поповцев родился в 1971 году, в заксобрание избирался от «Единой России» в 6-м и 7-м созывах. Состоял в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и в комитете по бюджетной, финансово-экономический политике и собственности.
Поповцев возглавляет Сельскохозяйственное предприятие «Ярковское». Оно поставляло зерно и пшеницу для новосибирских колоний. Также он руководит предприятием «Керамзит пищепром» и владеет АО «Фирма ОСТ».
Изначально Поповцева поместили под домашний арест. В мае 2022 года Центральный суд заменил депутату арест на запрет на определенные действия. В случае если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
В июне в суд было направлено уголовное дело в отношении экс-депутата Заксобрания НСО Александра Морозова, которого обвиняют в мошенничестве на 19 миллионов рублей из бюджета области.