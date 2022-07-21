Депутата заксобрания Глеба Поповцева отдали под суд по делу о мошенничестве с зарплатой помощнику

Изначально Поповцева поместили под домашний арест. В мае 2022 года Центральный суд заменил депутату арест на запрет на определенные действия. В случае если суд признает его виновным, ему грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.



В июне в суд было направлено уголовное дело в отношении экс-депутата Заксобрания НСО Александра Морозова, которого обвиняют в мошенничестве на 19 миллионов рублей из бюджета области.