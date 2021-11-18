Задержан депутат Заксобрания НСО. Есть подозрения, что он придумал, как незаконно повысить себе зарплату

Задержан депутат новосибирского заксобрания Глеб Поповцев
В Новосибирске задержали депутата Законодательного собрания региона Глеба Поповцева. Предположительно, его обвиняют в мошенничестве.
О задержании депутата сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах «КоммерсантЪ-Сибирь» и Тайга.инфо. Об инциденте известно и в самом Заксобрании:
— Знаю только со слов, что вчера он был задержан, а какой-то официальной информации у меня нет. Ждем разъяснений. Разговор идет о том, что он оформил фиктивного помощника, а деньги забирал себе. Будем смотреть. Депутаты сами подбирают людей и несут ответственность за них. Но это не подразумевает, что депутат должен брать деньги на людей, которых нанимает на работу и использовать в своих целях. Это присвоение бюджетных средств, — рассказал НГС первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.
Предположительно, пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», ущерб от действий Поповцева составил 500 тысяч рублей. В Следственном комитете региона обещали прокомментировать задержание позже.
Глеб Поповцев родился в 1971 году, в Заксобрание избирался от «Единой России» в 6 и 7 созывах. Состоял в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и в комитете по бюджетной, финансово-экономический политике и собственности.
Летом в Краснозёрске по подозрению в педофилии задержали помощника депутата Заксобрания НСО.