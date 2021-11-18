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Задержан депутат Заксобрания НСО. Есть подозрения, что он придумал, как незаконно повысить себе зарплату

Поповцев состоял в комиссии по противодействию коррупции, его обвиняют в мошенничестве

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Поповцев возглавляет крупное сельскохозяйственное предприятие «Ярковское»

Поповцев возглавляет крупное сельскохозяйственное предприятие «Ярковское»

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Задержан депутат новосибирского заксобрания Глеб Поповцев

В Новосибирске задержали депутата Законодательного собрания региона Глеба Поповцева. Предположительно, его обвиняют в мошенничестве.

О задержании депутата сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах «КоммерсантЪ-Сибирь» и Тайга.инфо. Об инциденте известно и в самом Заксобрании:

— Знаю только со слов, что вчера он был задержан, а какой-то официальной информации у меня нет. Ждем разъяснений. Разговор идет о том, что он оформил фиктивного помощника, а деньги забирал себе. Будем смотреть. Депутаты сами подбирают людей и несут ответственность за них. Но это не подразумевает, что депутат должен брать деньги на людей, которых нанимает на работу и использовать в своих целях. Это присвоение бюджетных средств, — рассказал НГС первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Предположительно, пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», ущерб от действий Поповцева составил 500 тысяч рублей. В Следственном комитете региона обещали прокомментировать задержание позже.

Глеб Поповцев родился в 1971 году, в Заксобрание избирался от «Единой России» в 6 и 7 созывах. Состоял в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и в комитете по бюджетной, финансово-экономический политике и собственности.

Летом в Краснозёрске по подозрению в педофилии задержали помощника депутата Заксобрания НСО.

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МВДСКмошенничество
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