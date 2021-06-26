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СрочноПомощника депутата подозревают в педофилии

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Помощника депутата Заксобрания НСО задержали по подозрению в педофилии — он воспитывал приемного ребенка

Мужчина много лет работал в администрации Краснозёрского района и воспитывал своего племянника (его мать умерла)

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С осени 2020 года подозреваемый занимал должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области

С осени 2020 года подозреваемый занимал должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области

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В Новосибирской области по подозрению в педофилии задержали помощника депутата

В Краснозёрске по подозрению в педофилии задержан помощник депутата Заксобрания НСО — 38-летний Максим З. Эту информацию НГС подтвердил сам депутат.

С осени 2020 года подозреваемый занимал должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области, совмещая ее с постом исполнительного секретаря Краснозёрского отделения партии «Единая Россия».

— Когда утром мне стали поступать первые сообщения, я подумал, что запредельный фейк. Даже учитывая, что впереди выборы и «чернуха» вполне ожидаема, но это было просто из ряда вон. Потом я связался с Краснозеркой и, к сожалению, информация нашла подтверждение, — подтвердил НГС депутат.

Известно, что подозреваемый воспитывал приемного ребенка — сына своей погибшей сестры. У мальчика серьезные проблемы со здоровьем.

Максим активно делился в соцсетях фотографиями с племянником

Максим активно делился в соцсетях фотографиями с племянником

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Депутат в течение последнего года живет в Новосибирске, но, по его словам, с помощником общался нечасто:

— В таких ситуациях человек однозначно мгновенно освобождается от членства в партии и от занимаемых должностей в государственных структурах. На сегодняшний вечер в Краснозёрском районе нет секретаря исполкома и помощника депутата Заксобрания.

До того как стать помощником депутата Заксобрания НСО, Максим был депутатом Совета депутатов Краснозёрского района V созыва, ранее служил главным специалистом отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Красноозёрского района. До этого работал в библиотеке, был сотрудником научно-исследовательской лаборатории.

Следственный комитет пока никак не комментирует задержание помощника депутата. На вопросы журналистов пресс-служба не отвечает второй день.

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Заксобрание Новосибирской областизадержаниепедофилияпомощник депутата
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