Помощника депутата Заксобрания НСО задержали по подозрению в педофилии — он воспитывал приемного ребенка

В Краснозёрске по подозрению в педофилии задержан помощник депутата Заксобрания НСО — 38-летний Максим З. Эту информацию НГС подтвердил сам депутат.

С осени 2020 года подозреваемый занимал должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области, совмещая ее с постом исполнительного секретаря Краснозёрского отделения партии «Единая Россия».

— Когда утром мне стали поступать первые сообщения, я подумал, что запредельный фейк. Даже учитывая, что впереди выборы и «чернуха» вполне ожидаема, но это было просто из ряда вон. Потом я связался с Краснозеркой и, к сожалению, информация нашла подтверждение, — подтвердил НГС депутат.