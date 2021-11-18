СК раскрыл подробности уголовного дела на депутата Глеба Поповцева. Схема, как утекли бюджетные деньги

Вечером в четверг, 18 ноября, стало известно, что областной СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва. Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее днем сообщалось, что депутата Глеба Поповцева задержали по подозрению в мошенничестве. Его задержание прокомментировали в самом Законодательном собрании.

— В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, являясь депутатом Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва, используя свое служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата, при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы, — пояснили в ведомстве.