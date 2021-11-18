СК раскрыл подробности уголовного дела на депутата Глеба Поповцева. Схема, как утекли бюджетные деньги

Вечером в четверг, 18 ноября, стало известно, что областной СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва. Мужчину обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Ранее днем сообщалось, что депутата Глеба Поповцева задержали по подозрению в мошенничестве. Его задержание прокомментировали в самом Законодательном собрании.
— В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, являясь депутатом Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва, используя свое служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата, при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы, — пояснили в ведомстве.
При этом помощник депутата с момента своего назначения возложенные на нее обязанности не исполняла, хотя Законодательным собранием Новосибирской области ей начислялась зарплата. Эти деньги перечислялись на ее банковскую карту — пароль доступа к этому расчетному счету она передала фигуранту по делу.
— В результате неправомерных действий, фигурантом по делу похищены денежные средства Законодательного собрания Новосибирской области на сумму более 400 000 рублей, что является крупным размером, чем Законодательному собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб, — добавили в Следственном комитете НСО.
Сейчас расследование еще ведется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Летом в Краснозёрске по подозрению в педофилии задержали помощника депутата Заксобрания НСО.