Похищены 19 млн: уголовное дело экс-депутата Заксобрания НСО Морозова направят в суд

Ранее стало известно о проблемах на «Коченевской птицефабрике». В Коченево закрылся ее филиал, а число сотрудников в нем сократилось с 350 до 20 человек . По словам руководителя Александра Богатыря, производство стало нерентабельным после роста цен на ингредиенты корма для птицы, в частности подсолнечное масло. «Коченевскую птицефабрику» требовали признать банкротом.

