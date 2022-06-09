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Похищены 19 млн: уголовное дело экс-депутата Заксобрания НСО Морозова направят в суд

Он возглавлял совет директоров «Коченевской птицефабрики» и получил госсубсидию на строительство цеха

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Мужчину обвиняют в выводе бюджетных средств по фиктивным договорам

Мужчину обвиняют в выводе бюджетных средств по фиктивным договорам

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Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Коченевская птицефабрика» Александра Морозова. Экс-депутата Заксобрания Новосибирской области обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, Морозов сделал так, чтобы сельхозпредприятие получило государственную субсидию в сумме более 41 миллиона рублей. Деньги выделили на строительство цеха по производству мясных полуфабрикатов и кулинарии.

— Для придания видимости исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии по его указанию в цехе частично были проведены строительно-монтажные работы. При этом почти 19 миллионов рублей бюджетных средств похищены мужчиной посредством перечисления по фиктивным договорам подконтрольным ему юридическим лицам, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Правоохранительные органы начали проверку, и полученную субсидию в полном объеме вернули в региональный бюджет. Напомним, что Александра Морозова задержали по подозрению в мошенничестве 3 июня 2021 года, а уголовное дело завели на следующий день.

На момент задержания Александра Морозова было известно, что «Коченевская птицефабрика» связана с СППК «Коченевский мясокомбинат» через третье лицо — Ладыгина Виктора Егоровича. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», Виктор Ладыгин является руководителем двух компаний: ООО «Аграрная управляющая компания» и ООО «Агросистема». По данным «Контур.Фокуса», управляющей компанией птицефабрики является АО «Агрофинанс». Ее директор — Александр Морозов.

Теперь уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее стало известно о проблемах на «Коченевской птицефабрике». В Коченево закрылся ее филиал, а число сотрудников в нем сократилось с 350 до 20 человек. По словам руководителя Александра Богатыря, производство стало нерентабельным после роста цен на ингредиенты корма для птицы, в частности подсолнечное масло. «Коченевскую птицефабрику» требовали признать банкротом.

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