Депутата Заксобрания Глеба Поповцева отпустили из-под домашнего ареста

Центральный районный суд Новосибирска снял домашний арест с депутата Заксобрания Глеба Поповцева. Эту информацию НГС подтвердили в суде. По данным издания «Прецедент», на фигуранта уголовного дела при этом наложили «запрет определенных действий».

18 ноября 2021 года региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении Поповцева. По версии следствия, он организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником зарплаты. Помощник не ходила на работу, но получала деньги, которыми распоряжался депутат. Ущерб от действий Поповцева превысил 400 тысяч рублей, считают в СК.

