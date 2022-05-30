Депутата Заксобрания Глеба Поповцева отпустили из-под домашнего ареста
Его подозревают в мошенничестве
Центральный районный суд Новосибирска снял домашний арест с депутата Заксобрания Глеба Поповцева. Эту информацию НГС подтвердили в суде. По данным издания «Прецедент», на фигуранта уголовного дела при этом наложили «запрет определенных действий».
18 ноября 2021 года региональный СК возбудил уголовное дело по
В марте читатель НГС Юрий Легечев заявил о том, что несколько раз видел Глеба Поповцева разгуливающим по городу, в тот момент депутат был под домашним арестом, но нарушил его правила. В ГУФСИН в ответ на запрос НГС сообщили о том, эта информация подтвердилась, материалы были переданы в СУ СК РФ по НСО для принятия процессуального решения.
Сегодня в следственном комитете не смогли оперативно прокомментировать результаты рассмотрения материалов ФСИН о нарушении Поповцевым режима домашнего ареста.