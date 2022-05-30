СЕЙЧАС +20°С
Пробки 3/10
usd 66.40
eur 69.44
Тема дняМост через Издревую отремонтируют раньше срока
Все новости
Все новости

Депутата Заксобрания Глеба Поповцева отпустили из-под домашнего ареста

Его подозревают в мошенничестве

1 750
Поповцева обвиняют в фиктивном устройстве человека на должность своего помощника

Поповцева обвиняют в фиктивном устройстве человека на должность своего помощника

Поделиться

Центральный районный суд Новосибирска снял домашний арест с депутата Заксобрания Глеба Поповцева. Эту информацию НГС подтвердили в суде. По данным издания «Прецедент», на фигуранта уголовного дела при этом наложили «запрет определенных действий».

18 ноября 2021 года региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении Поповцева. По версии следствия, он организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником зарплаты. Помощник не ходила на работу, но получала деньги, которыми распоряжался депутат. Ущерб от действий Поповцева превысил 400 тысяч рублей, считают в СК.

В марте читатель НГС Юрий Легечев заявил о том, что несколько раз видел Глеба Поповцева разгуливающим по городу, в тот момент депутат был под домашним арестом, но нарушил его правила. В ГУФСИН в ответ на запрос НГС сообщили о том, эта информация подтвердилась, материалы были переданы в СУ СК РФ по НСО для принятия процессуального решения.

Сегодня в следственном комитете не смогли оперативно прокомментировать результаты рассмотрения материалов ФСИН о нарушении Поповцевым режима домашнего ареста.

Ранее бывшая подчиненная Поповцева рассказала НГС о его «мутных схемах». Пенсионерка отсидела три года из-за обвинений, связанных с работой на депутата.

По теме

депутатымошенникзаксобрание
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ9
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2