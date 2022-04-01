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Депутат Заксобрания Глеб Поповцев нарушил условия домашнего ареста — информацию передали в СКР

Поповцев — фигурант уголовного дела о мошенничестве. Ему инкриминируется хищение 400 тысяч рублей

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Это фото читатель выслал в качестве подтверждения своих слов

Это фото читатель выслал в качестве подтверждения своих слов

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Читатель НГС Юрий Легечев рассказал о том, что несколько раз замечал разгуливающего по городу депутата Заксобрания Глеба Поповцева. Народный избранник должен находиться под домашним арестом до 16 мая.

— Здравствуйте. Информация к размышлению. Депутат Глеб Поповцев находится под домашним арестом до 16 мая. Однако его уже дважды видели в городе: первый — 21 февраля — в кафе, второй — 31 марта — в банке «Левобережный» по улице Кирова. Фото прилагается, — заявил НГС Легечев.

Редакция НГС обратилась с официальным запросом в пресс-службу ГУФСИН по НСО с просьбой дать этому факту правовую оценку. По результатам проверки нам сообщили следующее.

— Поповцев 30 марта находился в месте исполнения меры пресечения. Установленные судом запреты не нарушал. 31 марта с разрешения следователя для получения необходимой медицинской помощи посетил одно из медицинских учреждений города Новосибирска. После посещения обвиняемым медицинского учреждения сотрудниками инспекции было зафиксировано отклонение от маршрута. Сообщение о нарушении передано в СУ СК РФ по НСО для принятия процессуального решения, — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе Заксобрания НГС сообщили, что Поповцев в настоящее время не исполняет обязанности депутата. Корреспондент позвонил в несколько приемных депутата в Новосибирске и НСО, однако там не взяли трубку. Адвокат Поповцева отказался обсуждать с НГС дела своего клиента по телефону.

Поповцев входит в профильный комитет Заксобрания по противодействию коррупции

Поповцев входит в профильный комитет Заксобрания по противодействию коррупции

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Ранее бывшая подчиненная Поповцева рассказала НГС о его «мутных схемах». Пенсионерка отсидела три года из-за обвинений, связанных с работой на депутата.

18 ноября 2021 года региональный СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении Поповцева. По версии следствия, он организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником зарплаты. Помощник не ходила на работу, но получала деньги, которыми распоряжался депутат. Ущерб от действий Поповцева превысил 400 тысяч рублей, считают в СК.

Глеб Поповцев родился в 1971 году, в Заксобрание избирался от «Единой России» в 6-м и 7-м созывах. Состоял в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и в комитете по бюджетной, финансово-экономический политике и собственности. Поповцев возглавляет сельскохозяйственное предприятие «Ярковское». Оно поставляло зерно и пшеницу для новосибирских колоний. Также он руководит предприятием «Керамзит Пищепром» и владеет АО «Фирма ОСТ».

Ранее НГС рассказывал о самых резонансных задержаниях высокопоставленных персон по итогам 2021 года.

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