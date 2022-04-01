Депутат Заксобрания Глеб Поповцев нарушил условия домашнего ареста — информацию передали в СКР

Читатель НГС Юрий Легечев рассказал о том, что несколько раз замечал разгуливающего по городу депутата Заксобрания Глеба Поповцева. Народный избранник должен находиться под домашним арестом до 16 мая.
— Здравствуйте. Информация к размышлению. Депутат Глеб Поповцев находится под домашним арестом до 16 мая. Однако его уже дважды видели в городе: первый — 21 февраля — в кафе, второй — 31 марта — в банке «Левобережный» по улице Кирова. Фото прилагается, — заявил НГС Легечев.
Редакция НГС обратилась с официальным запросом в пресс-службу ГУФСИН по НСО с просьбой дать этому факту правовую оценку. По результатам проверки нам сообщили следующее.
— Поповцев 30 марта находился в месте исполнения меры пресечения. Установленные судом запреты не нарушал. 31 марта с разрешения следователя для получения необходимой медицинской помощи посетил одно из медицинских учреждений города Новосибирска. После посещения обвиняемым медицинского учреждения сотрудниками инспекции было зафиксировано отклонение от маршрута. Сообщение о нарушении передано в СУ СК РФ по НСО для принятия процессуального решения, — уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе Заксобрания НГС сообщили, что Поповцев в настоящее время не исполняет обязанности депутата. Корреспондент позвонил в несколько приемных депутата в Новосибирске и НСО, однако там не взяли трубку. Адвокат Поповцева отказался обсуждать с НГС дела своего клиента по телефону.
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