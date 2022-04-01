Депутат Заксобрания Глеб Поповцев нарушил условия домашнего ареста — информацию передали в СКР

Читатель НГС Юрий Легечев рассказал о том, что несколько раз замечал разгуливающего по городу депутата Заксобрания Глеба Поповцева. Народный избранник должен находиться под домашним арестом до 16 мая.



— Здравствуйте. Информация к размышлению. Депутат Глеб Поповцев находится под домашним арестом до 16 мая. Однако его уже дважды видели в городе: первый — 21 февраля — в кафе, второй — 31 марта — в банке «Левобережный» по улице Кирова. Фото прилагается, — заявил НГС Легечев.



Редакция НГС обратилась с официальным запросом в пресс-службу ГУФСИН по НСО с просьбой дать этому факту правовую оценку. По результатам проверки нам сообщили следующее.