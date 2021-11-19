Депутата новосибирского Заксобрания Глеба Поповцева отправили под домашний арест

В Новосибирске обвиняемого в мошенничестве депутата Заксобрания отправили под домашний арест
Сегодня, 19 ноября, Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения депутату Законодательного собрания Глебу Поповцеву.
Депутата, обвиняемому в мошенничестве, отправили под домашний арест, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
18 ноября региональный СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва. Поповцева обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В пресс-службе ведомства рассказали подробности как утекли бюджетные деньги — схема.
По версии следствия, Глеб Поповцев, являясь депутатом Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва, используя свое служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата, при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы.
Помощник депутата в период с момента назначения на должность возложенные на нее обязанности не исполняла, при этом, Законодательным Собранием Новосибирской области ей начислялась заработная плата, перечисляемая на ее расчетный счет, банковскую карту от которого с паролем доступа она передала фигуранту по делу.
В результате неправомерных действий, обвиняемым похищены денежные средства Законодательного Собрания Новосибирской области на сумму более 400 000 рублей, что является крупным размером, чем Законодательному Собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб.
Поповцеву предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния.
Глеб Поповцев родился в 1971 году, в Заксобрание избирался от «Единой России» в 6-м и 7-м созывах. Состоял в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и в комитете по бюджетной, финансово-экономический политике и собственности.
Поповцев возглавляет Сельскохозяйственное предприятие «Ярковское». Оно поставляло зерно и пшеницу для новосибирских колоний. Также он руководит «Предприятием «Керамзит пищепром»» и владеет АО «Фирма ОСТ».
В июле НГС рассказал, за что на депутата Заксобрания НСО Александра Морозова возбудили уголовное дело. Предполагается, что подконтрольная ему Коченевская птицефабрика получила от Министерства сельского хозяйства 41 млн рублей по мошеннической схеме. Через несколько дней Законодательное собрание лишило мандата депутата от «Единой России».