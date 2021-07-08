Депутата Заксобрания НСО Александра Морозова лишили мандата — ранее он попал под уголовное дело

Законодательное собрание Новосибирской области лишило мандата депутата от «Единой России» Александра Морозова. Ранее он попал под следствие. Предполагается, что подконтрольная ему Коченевская птицефабрика получила от Министерства сельского хозяйства 41 млн рублей по мошеннической схеме.

— Рассмотрено заявление Александра Морозова о прекращении полномочий депутата. Здесь я должен подчеркнуть, заявление написано осознанно, без всяких разговоров о принуждении. Принято решение предложить депутатам Заксобрания НСО рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Морозова Александра, — сказал на сессии заместитель председателя Заксобрания Валерий Ильенко.