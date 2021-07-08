8 июля четверг
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 5/10
usd 74.06
eur 87.56
Тема дняТест-драйв новых автобусов. Плюсы и минусы

Все новости

Все новости

Депутата Заксобрания НСО Александра Морозова лишили мандата — ранее он попал под уголовное дело

Морозов сам написал заявление о сложении полномочий

388
5Обсудить

Поделиться

Полномочия депутата начались <nobr class="_">13 сентября</nobr> 2020 года

Полномочия депутата начались 13 сентября 2020 года

Поделиться

Депутата Заксобрания Новосибирской области лишили мандата

Законодательное собрание Новосибирской области лишило мандата депутата от «Единой России» Александра Морозова. Ранее он попал под следствие. Предполагается, что подконтрольная ему Коченевская птицефабрика получила от Министерства сельского хозяйства 41 млн рублей по мошеннической схеме.

— Рассмотрено заявление Александра Морозова о прекращении полномочий депутата. Здесь я должен подчеркнуть, заявление написано осознанно, без всяких разговоров о принуждении. Принято решение предложить депутатам Заксобрания НСО рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Морозова Александра, — сказал на сессии заместитель председателя Заксобрания Валерий Ильенко.

53 депутата на сессии проголосовали за это решение, один оказался против, один воздержался.

Против лишения мандата выступил депутат от «Единой России» по округу № 19 Николай Мочалин.

— Он работал с нами долгие годы, когда большинства здесь не было. Можно по-разному относиться к его деятельности, но существует презумпция невиновности, а способы давления есть разные. Что вы торопитесь? Ну посадят, тогда и снимите его, — сказал на сессии Мочалин.

По словам Валерия Ильенко, они с Александром Морозовым встречались и лично обсуждали его решение о прекращении полномочий и это было «абсолютно выверенное, осознанное решение».

Кроме Александра Морозова под уголовное дело в этом году попал и другой депутат, Валентин Сичкарев. НГС разбирался, связаны ли эти дела и что они значат для региона.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Заксобраниедепутатмандат
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...