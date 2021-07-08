Депутата Заксобрания НСО Александра Морозова лишили мандата — ранее он попал под уголовное дело

Депутата Заксобрания Новосибирской области лишили мандата
Законодательное собрание Новосибирской области лишило мандата депутата от «Единой России» Александра Морозова. Ранее он попал под следствие. Предполагается, что подконтрольная ему Коченевская птицефабрика получила от Министерства сельского хозяйства
— Рассмотрено заявление Александра Морозова о прекращении полномочий депутата. Здесь я должен подчеркнуть, заявление написано осознанно, без всяких разговоров о принуждении. Принято решение предложить депутатам Заксобрания НСО рассмотреть проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Морозова Александра, — сказал на сессии заместитель председателя Заксобрания Валерий Ильенко.
53 депутата на сессии проголосовали за это решение, один оказался против, один воздержался.
Против лишения мандата выступил депутат от «Единой России» по округу
— Он работал с нами долгие годы, когда большинства здесь не было. Можно по-разному относиться к его деятельности, но существует презумпция невиновности, а способы давления есть разные. Что вы торопитесь? Ну посадят, тогда и снимите его, — сказал на сессии Мочалин.
По словам Валерия Ильенко, они с Александром Морозовым встречались и лично обсуждали его решение о прекращении полномочий и это было «абсолютно выверенное, осознанное решение».
Кроме Александра Морозова под уголовное дело в этом году попал и другой депутат, Валентин Сичкарев. НГС разбирался, связаны ли эти дела и что они значат для региона.