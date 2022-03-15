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Продлили арест на два месяца депутату Заксобрания НСО Глебу Поповцеву, его обвиняют в мошенничестве

Он подозревается в хищении 400 тысяч рублей с помощью фиктивного трудоустройства помощника

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Глеб Поповцев избирался от «Единой России», состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и в комитете по бюджетной, финансово-экономический политике и собственности

Глеб Поповцев избирался от «Единой России», состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции и в комитете по бюджетной, финансово-экономический политике и собственности

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Центральный районный суд Новосибирска вновь продлил Глебу Поповцеву срок домашнего ареста на 2 месяца. Депутат обвиняется в мошенничестве с перечислением зарплаты фиктивно работающей его помощницы на свой счет.


— Срок нахождения под домашним арестом в отношении Поповцева продлен на 2 месяца, до 16 мая 2022 года, — сообщает Управление судебного департамента Новосибирской области.

18 ноября 2021 года региональный СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области 7-го созыва. Поповцева обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, Поповцев организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы. Помощник не ходила на работу, но получала деньги, которыми распоряжался депутат. Поповцеву инкриминируется хищение более 400 тысяч рублей из бюджета. Подробности — в публикации.

На прошедшей неделе было также возбуждено три уголовных дела на помощников оппозиционных депутатов горсовета. Их также обвиняют в мошенничестве с зарплатами.

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Заксобрание Новосибирской областидепутатымошенничество
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