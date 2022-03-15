Продлили арест на два месяца депутату Заксобрания НСО Глебу Поповцеву, его обвиняют в мошенничестве

Центральный районный суд Новосибирска вновь продлил Глебу Поповцеву срок домашнего ареста на 2 месяца. Депутат обвиняется в мошенничестве с перечислением зарплаты фиктивно работающей его помощницы на свой счет.
— Срок нахождения под домашним арестом в отношении Поповцева продлен на 2 месяца, до
18 ноября 2021 года региональный СК возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Новосибирской области
По версии следствия, Поповцев организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии передачи ему в полном объеме получаемой помощником заработной платы. Помощник не ходила на работу, но получала деньги, которыми распоряжался депутат. Поповцеву инкриминируется хищение более 400 тысяч рублей из бюджета. Подробности — в публикации.
На прошедшей неделе было также возбуждено три уголовных дела на помощников оппозиционных депутатов горсовета. Их также обвиняют в мошенничестве с зарплатами.