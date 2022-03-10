«Якобы украла свою зарплату»: третье уголовное дело возбуждено на помощников оппозиционных депутатов горсовета

Третье уголовное дело возбуждено на помощников оппозиционных депутатов горсовета Новосибирска. На этот раз под подозрения попала Екатерина Александрова, помощница депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. О возбуждении первых двух дел в отношении Владимира Аржанова и Михаила Рязанцева стало известно после обысков
Все три дела возбуждены по части 1 статьи 159 УК РФ в одно время, но о деле Александровой стало известно СМИ только
— Три дела были заведены одновременно. Я живу вместе с Аржановым — у нас проходил обыск. Дело возбуждено по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Они сказали, что я якобы украла свою зарплату из горсовета. Якобы 11 тысяч рублей мне заплатили незаконно. Хотя понятно, что это дело политическое — давление на независимых депутатов, — заявила НГС Екатерина.
Согласно постановлению о проведении обыска (имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.), дело тоже возбудили
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что не располагают информацией об уголовном деле.
Екатерина Александрова — новосибирская активистка, помощница независимого депутата горсовета Хельги Пироговой. Участвовала в выборах в бердский горсовет в 2021 году, но девушку сняли с выборов из-за новой редакции закона о выборах. Мы подробно рассказывали об этих выборах здесь.
Ранее мы рассказывали о том, что в декабре 2021 года в Новосибирске силовики пришли с обысками к общественнику Виктору Сорокину — мужчина попал в больницу.