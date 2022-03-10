«Якобы украла свою зарплату»: третье уголовное дело возбуждено на помощников оппозиционных депутатов горсовета

Третье уголовное дело возбуждено на помощников оппозиционных депутатов горсовета Новосибирска. На этот раз под подозрения попала Екатерина Александрова, помощница депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. О возбуждении первых двух дел в отношении Владимира Аржанова и Михаила Рязанцева стало известно после обысков 6 марта .

Все три дела возбуждены по части 1 статьи 159 УК РФ в одно время, но о деле Александровой стало известно СМИ только 9 марта .

— Три дела были заведены одновременно. Я живу вместе с Аржановым — у нас проходил обыск. Дело возбуждено по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Они сказали, что я якобы украла свою зарплату из горсовета. Якобы 11 тысяч рублей мне заплатили незаконно. Хотя понятно, что это дело политическое — давление на независимых депутатов, — заявила НГС Екатерина.