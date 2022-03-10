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Тема дняТретье уголовное дело о хищениях в Горсовете
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«Якобы украла свою зарплату»: третье уголовное дело возбуждено на помощников оппозиционных депутатов горсовета

В постановлении идет речь о хищении 11 тысяч рублей

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Сотрудники силовых структур у дома активиста Михаила Рязанцева

Сотрудники силовых структур у дома активиста Михаила Рязанцева

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Третье уголовное дело возбуждено на помощников оппозиционных депутатов горсовета Новосибирска. На этот раз под подозрения попала Екатерина Александрова, помощница депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой. О возбуждении первых двух дел в отношении Владимира Аржанова и Михаила Рязанцева стало известно после обысков 6 марта.

Все три дела возбуждены по части 1 статьи 159 УК РФ в одно время, но о деле Александровой стало известно СМИ только 9 марта.

— Три дела были заведены одновременно. Я живу вместе с Аржановым — у нас проходил обыск. Дело возбуждено по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Они сказали, что я якобы украла свою зарплату из горсовета. Якобы 11 тысяч рублей мне заплатили незаконно. Хотя понятно, что это дело политическое — давление на независимых депутатов, — заявила НГС Екатерина.

Согласно постановлению о проведении обыска (имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.), дело тоже возбудили 4 марта. Девушке вменяют хищение путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска 11 345 рублей 19 копеек.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что не располагают информацией об уголовном деле.

Екатерина Александрова — новосибирская активистка, помощница независимого депутата горсовета Хельги Пироговой. Участвовала в выборах в бердский горсовет в 2021 году, но девушку сняли с выборов из-за новой редакции закона о выборах. Мы подробно рассказывали об этих выборах здесь.

Ранее мы рассказывали о том, что в декабре 2021 года в Новосибирске силовики пришли с обысками к общественнику Виктору Сорокину — мужчина попал в больницу.

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