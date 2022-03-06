Уголовные дела возбуждены на двух помощников оппозиционных депутатов по факту хищения у Горсовета 38 тыс. руб.

Депутаты горсовета Новосибирска Хельга Пирогова и Светлана Каверзина рассказали журналисту НГС причину утренних обысков у их помощников Владимира Аржанова и Михаила Рязанцева — в отношении них возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ.
Согласно постановлениям о проведении обысков (имеются в распоряжении редакции), оба дела возбуждены 4 марта. Рязанцеву вменяют хищение путем обмана и злоупотребления доверием у Совета депутатов Новосибирска 16 тысяч рублей 20 копеек, Аржанову — хищение
— Просто повод какой-то. Миша не является материально-ответственным лицом в моей команде, — прокомментировала обыск у ее помощника Михаила Рязанцева независимый депутат горсовета Светлана Каверзина.
Она добавила, что сейчас обыск уже завершился, Михаил поедет в центральное РОВД на дознание.
— Екатерина Александрова проживает с Владимиром Аржановым, поэтому обыск касается только его. К нему пришли в 06:50, обыск продолжается до сих пор — седьмой час, — рассказала журналисту НГС Хельга Пирогова.
Журналист НГС обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не получил.
Владимира Аржанов — активист, был кандидатом в горсовет Бердска в 2021 году, его допускали до выборов. В соцсетях представляется координатором антивоенного движения, протестующего против спецоперации на Украине.
Михаил Рязанцев — координатор движения «Искалеченный Новосибирск», которое выступает против точечной застройки, вопреки строительным нормам, и уничтожения зеленых зон. В 2021 году заявлялся в качестве независимого кандидата от коалиции «Бердск 2021» в местный горсовет. Тогда выдвинулись 17 человек, избирком Бердска признал собранные для регистрации подписи достоверными, но позже отказал 12 кандидатам в регистрации. Отказ получил и Михаил Рязанцев. В Новосибирске Михаил часто высказывается по проблемным темам, задерживался на несанкционированном митинге.
Ранее мы рассказывали о том, что в декабре 2021 года в Новосибирске силовики пришли с обысками к общественнику Виктору Сорокину — мужчина попал в больницу.