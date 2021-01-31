«Сижу в автозаке, скучно»: в Новосибирске выросло число задержанных на митинге. Среди них — активист Михаил Рязанцев

В Новосибирске задержали активиста Михаила Рязанцева
В Новосибирске увеличилось число задержанных на несогласованной акции 31 января. Среди них — активист, глава организации «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев и студентка Анастасия Денисова. НГС поговорил с ними и узнал, как это произошло.
— Сижу в автозаке, скучно. Меня задержали у НГАХА, где пешеходный переход. Шел без плаката, там все скандировали, но задержали меня. Просто взяли под руки, я не сопротивлялся. Спросил, за что задерживают, а они: «А что ты кричишь?» Но я не кричал. Всё нормально, только воды не дают, — рассказал НГС Михаил Рязанцев.
Активисту не сказали, куда и когда его повезут.
Анастасию Денисову задержали около 13:00 на Красном проспекте.
— Я шла с плакатом. Из-за него, получается, и задержали. Ничего не сказав, взяли под руки и погрузили в автозак. Сотрудники не представились, не назвали звание, не сказали, куда нас везут. Мы только в отделе узнали, где мы. Нам не сказали причин задержания, — поделилась девушка.
Анастасия отметила, что ее доставили в Октябрьский отдел полиции. В автозаке с ней находились еще 5–6 человек.
По данным ОВД-Инфо, в Новосибирске задержаны 22 человека.
Сейчас акция завершилась, люди расходятся. НГС следил за происходящим в центре города в прямом эфире Instagram и на YouTube-канале.
Утром в Новосибирске выставили оцепление на площади Ленина — там заметили автомобили полиции и силовиков. НГС публиковал первые кадры с протестной акции.
Также днем стало известно о задержании троих человек. Одного из них, который нес флаг, омоновцы унесли в автозак. Позже в городе перекрыли выходы из метро на станции «Площадь Ленина».