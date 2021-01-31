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«Сижу в автозаке, скучно»: в Новосибирске выросло число задержанных на митинге. Среди них — активист Михаил Рязанцев

По данным ОВД-Инфо, известно о задержании 22 человек на акции

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Задержанных отвозят в отделы полиции

Задержанных отвозят в отделы полиции

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В Новосибирске задержали активиста Михаила Рязанцева

В Новосибирске увеличилось число задержанных на несогласованной акции 31 января. Среди них — активист, глава организации «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев и студентка Анастасия Денисова. НГС поговорил с ними и узнал, как это произошло.

— Сижу в автозаке, скучно. Меня задержали у НГАХА, где пешеходный переход. Шел без плаката, там все скандировали, но задержали меня. Просто взяли под руки, я не сопротивлялся. Спросил, за что задерживают, а они: «А что ты кричишь?» Но я не кричал. Всё нормально, только воды не дают, — рассказал НГС Михаил Рязанцев.

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Активисту не сказали, куда и когда его повезут.

В автозаке Михаил обнаружил коробку из-под спецпитания

В автозаке Михаил обнаружил коробку из-под спецпитания

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Анастасию Денисову задержали около 13:00 на Красном проспекте.

— Я шла с плакатом. Из-за него, получается, и задержали. Ничего не сказав, взяли под руки и погрузили в автозак. Сотрудники не представились, не назвали звание, не сказали, куда нас везут. Мы только в отделе узнали, где мы. Нам не сказали причин задержания, — поделилась девушка.

Анастасия отметила, что ее доставили в Октябрьский отдел полиции. В автозаке с ней находились еще 5–6 человек.

В отделе полиции Анастасии не сказали, как долго там придется находиться

В отделе полиции Анастасии не сказали, как долго там придется находиться

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По данным ОВД-Инфо, в Новосибирске задержаны 22 человека.

Задержанных сажали также в большие автобусы

Задержанных сажали также в большие автобусы

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Сейчас акция завершилась, люди расходятся. НГС следил за происходящим в центре города в прямом эфире Instagram и на YouTube-канале.

Утром в Новосибирске выставили оцепление на площади Ленина — там заметили автомобили полиции и силовиков. НГС публиковал первые кадры с протестной акции.

Также днем стало известно о задержании троих человек. Одного из них, который нес флаг, омоновцы унесли в автозак. Позже в городе перекрыли выходы из метро на станции «Площадь Ленина».

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