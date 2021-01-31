«Сижу в автозаке, скучно»: в Новосибирске выросло число задержанных на митинге. Среди них — активист Михаил Рязанцев

В Новосибирске увеличилось число задержанных на несогласованной акции 31 января. Среди них — активист, глава организации «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев и студентка Анастасия Денисова. НГС поговорил с ними и узнал, как это произошло.

— Сижу в автозаке, скучно. Меня задержали у НГАХА, где пешеходный переход. Шел без плаката, там все скандировали, но задержали меня. Просто взяли под руки, я не сопротивлялся. Спросил, за что задерживают, а они: «А что ты кричишь?» Но я не кричал. Всё нормально, только воды не дают, — рассказал НГС Михаил Рязанцев.