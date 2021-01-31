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В Новосибирске продолжаются задержания на шествии — одного из участников унесли с акции

В ГУ МВД по НСО информацию не комментируют

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Молодой человек шел с российским флагом

Молодой человек шел с российским флагом

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На протестном шествии в Новосибирске задержали несколько человек

Во время несогласованного шествия в Новосибирске 31 января задержали несколько человек.

По наблюдениям фотокорреспондента НГС Александра Ощепкова, силовики задержали молодых людей, один из которых шел с плакатом, а другой — с российским флагом. Первого задержали в самом начале акции, второго чуть позднее, его с шествия несли три сотрудника правоохранительных органов

По данным портала «ОВД-Инфо», в городе трое задержанных. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что у них нет информации о числе задержанных.

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Очевидцы во время акции рассказали корреспонденту НГС в прямом эфире в инстаграме, что несколько человек силовики посадили в «Газель» из-за того, что те были с плакатами.

Парня с плакатом погрузили в автозак

Парня с плакатом погрузили в автозак

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НГС следит за несогласованной акцией в прямом эфире Instagram и на YouTube-канале.

Днем в Новосибирске начали перекрывать улицы. Оцепление из машин и полицейских выставили рядом с площадью Ленина. Мы публиковали первые снимки с шествия. Участникам акции пришлось идти по дворам из-за перекрытия улиц.

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