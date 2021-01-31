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Тема дняКак перекроют центр 31 января (и что ещё запретят)

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В центре Новосибирска выставили оцепление — сегодня там перекрывают движение

По периметру площадь Ленина оградили заборчиками

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Автомобили стоят по периметру площади

Автомобили стоят по периметру площади

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На площади Ленина в Новосибирске выставили оцепление из десятков машин

Сегодня днем, 31 января, по периметру площади Ленина в Новосибирске выставили оцепление полиции. На месте дежурят десятки силовиков.

В пятницу мэрия Новосибирска объявила, что в воскресенье в центре перекроют дороги, а также ограничат продажу алкоголя. Перед этим мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что в случае проведения новой несогласованной акции в поддержку Алексея Навального власти примут меры для обеспечения безопасности людей.

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Вдоль театрального сквера через каждые несколько метров стоят силовики

Вдоль театрального сквера через каждые несколько метров стоят силовики

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Заборчики установили за памятником Ленину

Заборчики установили за памятником Ленину

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Вдоль Красного проспекта стоят более 10 машин

Вдоль Красного проспекта стоят более 10 машин

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Ограждения устанавливают у входа в метро со стороны мэрии

Ограждения устанавливают у входа в метро со стороны мэрии

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Также заборчики устанавливают рядом с главной елкой

Также заборчики устанавливают рядом с главной елкой

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У здания мэрии стоит дорожная техника

У здания мэрии стоит дорожная техника

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На площади находятся десятки полицейских и силовиков

На площади находятся десятки полицейских и силовиков

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Во время прошлой несогласованной акции, которая состоялась 23 января, в центре города также выставили оцепление — городе заметили десятки экипажей ГИБДД и ограждения.

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оцеплениеплощадь Ленинаполициясиловикишествие
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