В центре Новосибирска выставили оцепление — сегодня там перекрывают движение

На площади Ленина в Новосибирске выставили оцепление из десятков машин
Сегодня днем, 31 января, по периметру площади Ленина в Новосибирске выставили оцепление полиции. На месте дежурят десятки силовиков.
В пятницу мэрия Новосибирска объявила, что в воскресенье в центре перекроют дороги, а также ограничат продажу алкоголя. Перед этим мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявлял, что в случае проведения новой несогласованной акции в поддержку Алексея Навального власти примут меры для обеспечения безопасности людей.
Во время прошлой несогласованной акции, которая состоялась 23 января, в центре города также выставили оцепление — городе заметили десятки экипажей ГИБДД и ограждения.