Первые кадры с протестной акции в Новосибирске — одного из участников силовики увели под руки

В Новосибирске началась вторая несогласованная акция в поддержку Алексея Навального
Сегодня, 31 января, в Новосибирске началась несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Люди собрались на нее возле станции метро «Красный проспект». Незадолго до этого власти перекрыли улицы рядом с площадью Ленина.
Что происходит на акции сейчас — смотрите на фотографиях Александра Ощепкова.
В пятницу, 29 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти примут меры для обеспечения безопасности людей, если состоится незаконная акция. В тот же день стало известно, что 31 января в центре города перекроют некоторые улицы и ограничат продажу алкоголя.
Накануне, 30 января, Следственный комитет завел уголовное дело за призывы к митингам и сопротивление полиции. Подозреваемый признал свою вину.