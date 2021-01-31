Первые кадры с протестной акции в Новосибирске — одного из участников силовики увели под руки

Сегодня, 31 января, в Новосибирске началась несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Люди собрались на нее возле станции метро «Красный проспект». Незадолго до этого власти перекрыли улицы рядом с площадью Ленина.

Что происходит на акции сейчас — смотрите на фотографиях Александра Ощепкова.