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Тема дняКак перекроют центр 31 января (и что ещё запретят)

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Первые кадры с протестной акции в Новосибирске — одного из участников силовики увели под руки

Участники отправились от станции метро «Красный проспект» в сторону площади Ленина

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Полицейские начали стягиваться на площадь к 12:00

Полицейские начали стягиваться на площадь к 12:00

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В Новосибирске началась вторая несогласованная акция в поддержку Алексея Навального

Сегодня, 31 января, в Новосибирске началась несогласованная акция в поддержку Алексея Навального. Люди собрались на нее возле станции метро «Красный проспект». Незадолго до этого власти перекрыли улицы рядом с площадью Ленина.

Что происходит на акции сейчас — смотрите на фотографиях Александра Ощепкова.

Перед акцией в городе заметили десятки сотрудников полиции

Перед акцией в городе заметили десятки сотрудников полиции

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Людей предупреждали о том, что они могут понести ответственность за несогласованный митинг

Людей предупреждали о том, что они могут понести ответственность за несогласованный митинг

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На полицейских — защитные костюмы

На полицейских — защитные костюмы

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Некоторые участники вышли на акцию с плакатами

Некоторые участники вышли на акцию с плакатами

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Одного из них увели под руки силовики. Как передает наш корреспондент с места событий, молодого человека посадили в автозак. Сейчас, по данным ОВД-Инфо, в Новосибирске на акции один задержанный

Одного из них увели под руки силовики. Как передает наш корреспондент с места событий, молодого человека посадили в автозак. Сейчас, по данным ОВД-Инфо, в Новосибирске на акции один задержанный

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Участники шествия отклонились от задуманного маршрута из-за перекрытия улиц

Участники шествия отклонились от задуманного маршрута из-за перекрытия улиц

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В центр города вышли сотни человек

В центр города вышли сотни человек

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Проход по Красному проспекту перекрыли

Проход по Красному проспекту перекрыли

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С Красного проспекта толпа отправилась на Державина, а потом пошли через дворы. Сейчас известно, что перекрыт перекресток Вокзальной магистрали и улицы Советской&nbsp;

С Красного проспекта толпа отправилась на Державина, а потом пошли через дворы. Сейчас известно, что перекрыт перекресток Вокзальной магистрали и улицы Советской 

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Людям пришлось проходить через дворы

Людям пришлось проходить через дворы

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В пятницу, 29 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что власти примут меры для обеспечения безопасности людей, если состоится незаконная акция. В тот же день стало известно, что 31 января в центре города перекроют некоторые улицы и ограничат продажу алкоголя.

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Накануне, 30 января, Следственный комитет завел уголовное дело за призывы к митингам и сопротивление полиции. Подозреваемый признал свою вину.

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Алексей Навальныйакцияоцеплениеполицияшествие
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