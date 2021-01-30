СК возбудил еще одно уголовное дело за призывы к митингам и сопротивлению полиции в Новосибирске

Следователи СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении
С 23 по 26 января на странице мужчины в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, содержащее призывы к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия, взрывных устройств, а также оказанию вооруженного сопротивления представителям власти — сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста в Новосибирске
Также в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по
— Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Сам фигурант пообещал, что такого «больше не повторится»:
— Распространял в соцсети «ВКонтакте» видео с призывом выйти на митинг и угрозами сотрудникам полиции. Вину признаю, раскаиваюсь, больше такого не повторится, — говорит подозреваемый на видео.
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