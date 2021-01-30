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СК возбудил еще одно уголовное дело за призывы к митингам и сопротивлению полиции в Новосибирске

Мужчина раскаивается и обещает, что такого больше не повторится

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27-летний сибиряк опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» запрещенное законом видео

27-летний сибиряк опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» запрещенное законом видео

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Следователи СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Новосибирска по ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам).

С 23 по 26 января на странице мужчины в социальной сети «ВКонтакте» было опубликовано видео, содержащее призывы к массовым беспорядкам, насилию, погромам, поджогам, уничтожению имущества, применению оружия, взрывных устройств, а также оказанию вооруженного сопротивления представителям власти — сотрудникам полиции во время несанкционированной акции протеста в Новосибирске 31 января 2021 года.

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Также в отношении фигуранта возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2. ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Сети интернет). Подозреваемый задержан, он находится под стражей.

— Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления, — сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сам фигурант пообещал, что такого «больше не повторится»:

— Распространял в соцсети «ВКонтакте» видео с призывом выйти на митинг и угрозами сотрудникам полиции. Вину признаю, раскаиваюсь, больше такого не повторится, — говорит подозреваемый на видео.

Ранее мэрия внезапно ограничила продажу алкоголя в центре Новосибирска 31 января и 2 февраля с формулировкой «для безопасности горожан».

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