Власти рассказали, что будут делать в день очередной протестной акции в Новосибирске

Мэр Новосибирска высказался о предстоящей протестной акции
Анатолий Локоть заявил, что власти Новосибирска примут меры для обеспечения безопасности людей в случае проведения очередной незаконной акции. Ранее сторонники арестованного политика Алексея Навального анонсировали очередное шествие в эти выходные.
— У мэрии нет полномочий давать какие-то распоряжения правоохранительным органам, для этого есть другие вертикали. Наша задача — снизить накал страстей, перевести в диалог, дискуссию, к этому мы сегодня стремимся. А проведение незаконных акций — это создание неблагоприятного фона для попыток вести диалог. Мы специальных мер не принимаем, но говорить, что мы безучастно следим — неправильно. В силу своих полномочий мы будем принимать меры для создания безопасности для абсолютного большинства жителей Новосибирска, — заявил мэр во время встречи с журналистами.
В мэрию, по его словам, пока не поступали заявления на проведение каких-либо акций.
Накануне,