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Власти рассказали, что будут делать в день очередной протестной акции в Новосибирске

Мэр Анатолий Локоть признался, что есть задача «снизить накал страстей»

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Прошлый митинг в поддержку задержанного и арестованного Алексея Навального состоялся на прошлых выходных. Сразу после этого активисты анонсировали новую протестную акцию

Прошлый митинг в поддержку задержанного и арестованного Алексея Навального состоялся на прошлых выходных. Сразу после этого активисты анонсировали новую протестную акцию

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Мэр Новосибирска высказался о предстоящей протестной акции

Анатолий Локоть заявил, что власти Новосибирска примут меры для обеспечения безопасности людей в случае проведения очередной незаконной акции. Ранее сторонники арестованного политика Алексея Навального анонсировали очередное шествие в эти выходные.

— У мэрии нет полномочий давать какие-то распоряжения правоохранительным органам, для этого есть другие вертикали. Наша задача — снизить накал страстей, перевести в диалог, дискуссию, к этому мы сегодня стремимся. А проведение незаконных акций — это создание неблагоприятного фона для попыток вести диалог. Мы специальных мер не принимаем, но говорить, что мы безучастно следим — неправильно. В силу своих полномочий мы будем принимать меры для создания безопасности для абсолютного большинства жителей Новосибирска, — заявил мэр во время встречи с журналистами.

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В мэрию, по его словам, пока не поступали заявления на проведение каких-либо акций.

Накануне, 28 января, стало известно, что к матери новосибирского журналиста Петра Маняхина пришли представители прокуратуры. Ему хотели вручить предостережение как одному из организаторов акции 31 января. Также в Новосибирске задержали бывшего депутата Госдумы Аркадия Янковского. Суд арестовал его на 8 суток.

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