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Тема дняКак перекроют центр 31 января (и что ещё запретят)

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В Новосибирске закрыли станцию метро «Площадь Ленина» во время протестного шествия

Пока неизвестно, когда откроют входы

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В метро сейчас нельзя зайти

В метро сейчас нельзя зайти

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Днем 31 января в Новосибирске закрыли станцию метро «Площадь Ленина» во время протестной акции в поддержку Алексея Навального.

Входы оцеплены сигнальной лентой, а на дверях висит объявление, что станция не работает.

Пассажиры не могут зайти на станцию

Пассажиры не могут зайти на станцию

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В пресс-службе Новосибирского метрополитена не ответили на звонок от корреспондента — пока неизвестно, во сколько в метро можно будет зайти.

На площади Ленина стоит оцепление

На площади Ленина стоит оцепление

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НГС следит за происходящим в центре города в прямом эфире Instagram и на YouTube-канале.

Ранее в Новосибирске начали задерживать участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», таких было трое. НГС публиковал первые кадры с шествия.

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