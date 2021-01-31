В Новосибирске закрыли станцию метро «Площадь Ленина» во время протестного шествия

Днем 31 января в Новосибирске закрыли станцию метро «Площадь Ленина» во время протестной акции в поддержку Алексея Навального.
Входы оцеплены сигнальной лентой, а на дверях висит объявление, что станция не работает.
В пресс-службе Новосибирского метрополитена не ответили на звонок от корреспондента — пока неизвестно, во сколько в метро можно будет зайти.
НГС следит за происходящим в центре города в прямом эфире Instagram и на YouTube-канале.
Ранее в Новосибирске начали задерживать участников несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», таких было трое. НГС публиковал первые кадры с шествия.