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Обыски проходят дома у помощников двух оппозиционных новосибирских депутатов

Помощники не выходят на связь, к ним поехали адвокаты

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Обыск сейчас проходит у помощника депутата Светланы Каверзиной Михаила Рязанцева

Обыск сейчас проходит у помощника депутата Светланы Каверзиной Михаила Рязанцева

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У помощников двух новосибирских депутатов дома сейчас проходят обыски, причины которых пока не известны. К ним поехали адвокаты. Об этом редакции НГС сообщили сами депутаты.

С утра обыски начались у помощников независимого депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, которая представляет коалицию «Новосибирск 2020», — Владимира Аржанова и Екатерины Александровой. Хельга подтвердила эту информацию журналисту НГС. Сами помощники пока не выходят на связь, к ним поехали адвокаты.

Кроме того, обыски проходят и у помощника независимого депутата горсовета Светланы Каверзиной, координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева.

Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не получил.

Ранее мы рассказывали о том, что в декабре 2021 года в Новосибирске силовики пришли с обысками к общественнику Виктору Сорокину — мужчина попал в больницу.

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