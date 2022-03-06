Обыски проходят дома у помощников двух оппозиционных новосибирских депутатов

У помощников двух новосибирских депутатов дома сейчас проходят обыски, причины которых пока не известны. К ним поехали адвокаты. Об этом редакции НГС сообщили сами депутаты.
С утра обыски начались у помощников независимого депутата горсовета Новосибирска Хельги Пироговой, которая представляет коалицию «Новосибирск 2020», — Владимира Аржанова и Екатерины Александровой. Хельга подтвердила эту информацию журналисту НГС. Сами помощники пока не выходят на связь, к ним поехали адвокаты.
Кроме того, обыски проходят и у помощника независимого депутата горсовета Светланы Каверзиной, координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева.
Журналист НГС обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не получил.
Ранее мы рассказывали о том, что в декабре 2021 года в Новосибирске силовики пришли с обысками к общественнику Виктору Сорокину — мужчина попал в больницу.