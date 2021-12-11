В Новосибирске силовики пришли с обысками к общественнику Виктору Сорокину — мужчина попал в больницу

Сегодня утром, 11 декабря, домой к общественнику Виктору Сорокину, ведущему расследование о коррупции, с обысками пришли силовики. Об этом сообщил его знакомый, общественник Михаил Кондрюков. У мужчины изъяли несколько флешек, аппаратуру и документы. Обыски также прошли у знакомого Виктора Сорокина — юриста Виктора Храпко.



В мае полиция уже задерживала общественника Виктора Сорокина. По его словам, он собирался передать генеральному прокурору России Игорю Краснову важные документы, связанные с якобы обнаруженными им фактами коррупции. За день до задержания Виктор Сорокин вышел с плакатом к зданию прокуратуры НСО, в котором он высказал недовольство работой прокуратуры. Тогда он встретился с руководителем прокуратуры НСО Яковом Хорошевым. Общественник сказал ему, что собирается передать документы о выводе денег генпрокурору.

