В Новосибирске силовики пришли с обысками к общественнику Виктору Сорокину — мужчина попал в больницу

Сегодня утром, 11 декабря, домой к общественнику Виктору Сорокину, ведущему расследование о коррупции, с обысками пришли силовики. Об этом сообщил его знакомый, общественник Михаил Кондрюков. У мужчины изъяли несколько флешек, аппаратуру и документы. Обыски также прошли у знакомого Виктора Сорокина — юриста Виктора Храпко.
В мае полиция уже задерживала общественника Виктора Сорокина. По его словам, он собирался передать генеральному прокурору России Игорю Краснову важные документы, связанные с якобы обнаруженными им фактами коррупции. За день до задержания Виктор Сорокин вышел с плакатом к зданию прокуратуры НСО, в котором он высказал недовольство работой прокуратуры. Тогда он встретился с руководителем прокуратуры НСО Яковом Хорошевым. Общественник сказал ему, что собирается передать документы о выводе денег генпрокурору.
— У Виктора Сорокина провели обыск без адвоката. В сентябре ему делали операцию на сердце в клинике Мешалкина, и понятно, что ему стало плохо. Вызвали скорую, померили давление, подозрение на приступ. Его увезли в горбольницу, — рассказал Михаил Кондрюков.
Со слов Кондрюкова, о возможных обысках у него сам Сорокин знал заранее. Он позвонил в середине недели Михаилу Кондрюкову и сообщил, что у его дома регулярно дежурят силовики.
— Я посоветовал ему все документы, особенно по выводу миллиардов из-под налогообложения — это расследование, которым он занимался, — откопировать и передать кому-то на хранение. Он так и знал, говорил: «Чувствую, под меня копают». А сейчас я узнал официальную причину обысков. То есть когда силовики проводили обыск, они не объясняли, почему и в рамках чего проводят. А сейчас жена документы получила, там указано, что заведено уголовное дело по клевете, заявитель — Елена Зубова, зампредседателя партии «Родина». Что-то там в «Фейсбуке» Зубова спорила с Сорокиным, это с деньгами связано. Дело в том, что Зубова была замкоординатора ЛДПР по Новосибирской области, а Сорокин возглавлял ЛДПР по одному из городских районов, — добавил Михаил Кондрюков.
Связаться с Еленой Зубовой, которая в настоящее время является заместителем руководителя председателя регионального отделения партии «Родина», не удалось. Однако в «Фейсбуке» действительно есть пост, размещенный на странице другого общественника Кирилла Брагина, в котором Елена Зубова обвиняет Виктора Сорокина в проплаченности, а тот, в свою очередь, говорит, что та ездила отдыхать на партийные деньги ЛДПР.
То, что обыски проходили в рамках уголовного дела по клевете, подтвердил и Виктор Храпко, у которого сегодня изъяли системный блок, принадлежащий Виктору Сорокину, и два личных телефона. Блок Сорокин передал Храпко за несколько дней до обысков, чтобы тот посмотрел и, возможно, отремонтировал неисправную технику.
— Приехали два сотрудника центра по борьбе с экстремизмом, при этом это были два заместителя начальника — майор и подполковник. И дознаватель — полковник. Такие большие люди пришли ко мне, — отметил он. — Мне не дали на руки постановление о производстве обыска, которое вынесено судьей. Насколько я запомнил, решение выносил не наш местный суд, а Барабинский районный суд. Там говорится, что возбуждено уголовное дело по клевете, рассказывается о какой-то видеозаписи, я уже плохо помню. Сфотографировать не дали, дали только прочитать.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области информацию об обысках обещали предоставить позже.
В четверг, 9 декабря, в Новосибирске прошли обыски в здании подведомственного Министерству культуры Новосибирской области госучреждения — Центра креативных индустрий. Как уточнил источник в органах власти, обыск в центре проводила полиция. Возбуждено дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).