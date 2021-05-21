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В Новосибирске скорая увезла из отдела полиции общественника, которого задержали по пути в прокуратуру

Сейчас Виктор Сорокин находится в больнице

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Мужчина направлялся к зданию прокуратуры, куда сегодня прибыл генпрокурор

Мужчина направлялся к зданию прокуратуры, куда сегодня прибыл генпрокурор

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Новосибирскому общественнику стало плохо в отделении полиции

Сегодня, 21 мая, в Новосибирске полиция задержала общественника Виктора Сорокина. По его словам, он собирался передать генеральному прокурору России Игорю Краснову важные документы:

— Я поехал из дома, чтобы попасть на встречу к генеральному прокурору и передать документы о выводе десятков миллиардов рублей из-под налогообложения. Как только я вышел на улицу, меня задержали, привезли в отдел полиции № 1. Там сказали, что против меня будет возбуждено административное или уголовное дело по экстремизму за мои публикации в интернете.

Накануне, 20 мая, Виктор Сорокин вышел с плакатом к зданию прокуратуры НСО, на котором он высказал недовольство работой прокуратуры. Тогда он встретился с руководителем прокуратуры НСО Яковом Хорошевым. Общественник сказал ему, что собирается передать документы о выводе денег генпрокурору.

Сегодня в отделе полиции Виктор Сорокин почувствовал себя плохо из-за проблем с сердцем. Его доставили в Медсанчасть № 25.

— Я понимал, что скорую помощь они вызывать не будут. Я вызвал сам. В настоящее время на неделю примерно госпитализировали в отделение кардиологии, — говорит Сорокин.

Информацию о госпитализации мужчины подтвердили в больнице. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что у них пока нет информации об аресте общественника.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов приехал в прокуратуру Новосибирской области сегодня утром. Рядом дежурили автомобили полиции.

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