В Новосибирске скорая увезла из отдела полиции общественника, которого задержали по пути в прокуратуру

Сегодня, 21 мая, в Новосибирске полиция задержала общественника Виктора Сорокина. По его словам, он собирался передать генеральному прокурору России Игорю Краснову важные документы:



— Я поехал из дома, чтобы попасть на встречу к генеральному прокурору и передать документы о выводе десятков миллиардов рублей из-под налогообложения. Как только я вышел на улицу, меня задержали, привезли в отдел полиции № 1 . Там сказали, что против меня будет возбуждено административное или уголовное дело по экстремизму за мои публикации в интернете.

