От главного похоронщика до замминистра — 6 главных задержаний года в Новосибирске

Уходящий 2021 год запомнится многим новосибирцам появлением новых штаммов COVID-19, введением QR-кодов, взрывом АГЗС «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе. Кроме этого, за 12 месяцев в городе случилось несколько громких задержаний. Под уголовные дела попадали чиновники, депутаты, бизнесмены и следователи. Мы выбрали шесть самых резонансных дел — давайте вспомним их.
К «Успеху» шли
15 апреля в Новосибирске был задержан экс-кандидат в мэры Новосибирска, бизнесмен и основатель производителя алкоголя «Сибирский бальзам» Сергей Проничев. Вместе с ним задержали журналиста Николая Сальникова, известного по скандальному видеоролику о спортклубе «Успех» и его выходцах, среди которых много депутатов.
По предварительным данным, задержание связано со скандальным расследованием о спортклубе «Успех», которое Сальников опубликовал на своем YouTube-канале. Сальникова и Проничева подозревают в том, что они вымогали деньги у тех, кто и фигурировал в фильме-расследовании.
Заявление в правоохранительные органы написал депутат горсовета Александр Тарасов — он назвал информацию в видеосюжете недостоверной и заявил о вымогательстве денег за прекращение журналистского расследования.
НГС рассказывал, какие именно новосибирские чиновники были упомянуты в расследовании. Проничева взяли под стражу и отправили в СИЗО. Николай Сальников сначала находился под домашним арестом, но после побега его, как и Проничева, поместили в следственный изолятор. Возможно, приговор по этому делу мы услышим уже в 2022 году.
Помощника депутата обвинили в педофилии
В конце июня Краснозерский районный суд Новосибирской области арестовал 38-летнего Максима Захарова, помощника депутата новосибирского Заксобрания Дениса Субботина. Мужчину подозревают в педофилии.
С осени 2020 года подозреваемый Максим Захаров занимал должность помощника депутата Заксобрания, совмещая ее с постом исполнительного секретаря Краснозерского отделения партии «Единая Россия». Как выяснилось, Максим Захаров воспитывал приемного ребенка — сына своей погибшей сестры. У мальчика серьезные проблемы со здоровьем.
Подозреваемому вменяют сразу две уголовные статьи: 134 ч. 3 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 14 лет») и 135 ч. 1 УК РФ («Совершение развратных действий с лицом, не достигшим 16 лет»). НГС пообщался с руководителем Захарова, его другом и местным жителем Краснозерского и выслушал три точки зрения на произошедшее.
Рекордсмен по взятке
19 октября суд арестовал замминистра ЖКХ и энергетики Новосибирской области, 55-летнего Владимира Нормайкина. Чиновника обвиняют в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года Нормайкин по согласованию со вторым фигурантом дела способствовал продвижению организации в конкурсе на строительство водозаборных скважин и станции водоподготовки в НСО. 11 января 2021 года с этой организацией был заключен договор, а 18 октября Нормайкин, находясь в автомобиле учредителя этой организации, получил от него взятку в 2 миллиона 5 тысяч рублей.
Однако 14 декабря по ходатайству следователя замминистра отправили под домашний арест сроком на два месяца.
Эта взятка оказалась самой большой в регионе в 2021 году. Такой информацией 8 декабря на пресс-конференции в ТАСС поделился начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык.
— За 11 месяцев общая сумма взяток составила более 16 миллионов рублей. Самый большой размер взяток — по недавнему делу, возбужденному в отношении заместителя министра ЖКХ. Размер взятки составил 2 миллиона 5 тысяч рублей. Самый большой ущерб по уголовным делам, которые расследовались следователями ФСБ в отношении должностных лиц клиники НИИТО, где ущерб составил 1,3 миллиарда. И в отношении должностных лиц клиники Мешалкина — там ущерб составил 1,8 миллиарда. Их никто не переплюнет, — ответил Илык на вопрос журналистов.
Владелец новосибирского крематория скрывался больше года
5 ноября Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест учредителя новосибирского крематория и похоронного дома «Некрополь», основателя знаменитого Музея смерти Сергея Якушина, которого за два дня до этого задержали в Санкт-Петербурге. Владелец похоронного бизнеса скрывался с августа 2020 года, его объявили в федеральный розыск.
По версии следствия, с 2011-го по 2019 год Сергей Якушин как учредитель одного из похоронных агентств Новосибирска через посредников давал взятки в особо крупном размере заведующему патологоанатомическим отделением больницы на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.
Прокуратура поддержала ходатайство об избрании Якушину домашнего ареста. Теперь ему нельзя покидать квартиру, пользоваться средствами связи, общаться с фигурантами дела и выходить в интернет.
Сын задержанного Борис Якушин в интервью НГС всю ситуацию вокруг уголовного преследования отца и коллег по цеху называл переделом ритуального рынка. По его словам, отец не скрывался, а находился на лечении.
Борец с коррупцией обвиняется в мошенничестве
19 ноября Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест депутата Законодательного собрания Глеба Поповцева.
За день до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него. Поповцев состоял в комиссии по противодействию коррупции, а теперь обвиняется в мошенничестве в крупном размере.
В региональном СК раскрыли схему, как утекли бюджетные деньги. В ходе предварительного следствия выяснилось, что депутат Заксобрания Новосибирской области седьмого созыва Глеб Поповцев, используя свое служебное положение, организовал фиктивное трудоустройство помощника депутата при условии, что помощник передаст ему в полном объеме зарплату.
Помощник депутата Поповцева с момента своего назначения свои трудовые обязанности при этом не исполняла, хотя Законодательным собранием области ей начислялась зарплата. Эти деньги поступали на ее банковскую карту — пароль доступа к этому расчетному счету она и передала Поповцеву.
— В результате неправомерных действий фигурантом по делу похищены денежные средства Законодательного собрания Новосибирской области на сумму более 400 000 рублей, что является крупным размером, чем Заксобранию был причинен материальный ущерб, — сообщили в СК.
Бизнесмен стал фигурантом в деле о взятке
В начале декабря в Новосибирске задержали гендиректора томской группы компаний ООО «Лама», совладельца сети супермаркетов SPAR Владислава Левчугова. Тогда же был задержан руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Томской области Сергей Арефьев.
По версии следствия, оба задержанных были связаны: следователь возглавлял расследование дела против руководителя компании, которая уклонялась от уплаты налогов. Арефьев подыскал посредника, который по его указанию сообщил учредителю компании о том, что дело может быть прекращено в случае получения вознаграждения.
— Арефьев непосредственно встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере, — сообщал центральный аппарат СК в день задержания следователя.
Бизнесмена обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).
В итоге учредитель компании, с которого требовали взятку, обратился в СК. Переговоры и саму передачу денег контролировали оперативники, которые и задержали сначала Левчугова в Новосибирске, а потом самого Арефьева.
НГС рассказывал, чем известны совладелец SPAR Владислав Левчугов и следователь Сергей Арефьев.
Кого еще задерживали в Новосибирске в 2021 году — громкие дела
В феврале Ленинский районный суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве студента НГТУ. 22-летний Денис Миллер напал на своего однокурсника с ножом. В итоге 26-летний Денис Губарев скончался в машине скорой помощи.
В июне Центральный районный суд арестовал владельца АГЗС «Еврогаз», на которой 14 июня произошел взрыв. Романа Гармидера задержали за день до ареста. Как сообщил адвокат подозреваемого, в ходе судебного заседания Гармидер не признал свою вину.
В марте суд взял под стражу 19-летнего парня, который признался в убийстве своей 17-летней девушки. Преступление произошло ночью 7 марта в Дзержинском районе. Подозреваемый, по данным следствия, нанес девушке 35 ножевых ранений в шею. Он перевел с ее карты 3000 рублей на свою, забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард. После этого он направился в Кемерово, там его задержали полицейские.
В конце мая в Центральном районном суде Новосибирска избрали меру пресечения сотруднику ГИБДД Александру Гусеву, который нечаянно выстрелил в голову 19-летнему Векилу Абдуллаеву при задержании в Мошково. Накануне его с друзьями остановили сотрудники ДПС, однако молодые люди оказали им сопротивление. В результате перепалки пуля из пистолета попала в голову Абдуллаева. Парень скончался на вторые сутки. Этот выстрел в СК назвали непроизвольным.
Жена сотрудника Александра Гусева записала видеообращение к Владимиру Путину. Женщина заявила об угрозах в сторону их семьи. Полицейского освободили из-под стражи по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина — автоинспектора отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.