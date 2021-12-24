От главного похоронщика до замминистра — 6 главных задержаний года в Новосибирске

По предварительным данным, задержание связано со скандальным расследованием о спортклубе «Успех», которое Сальников опубликовал на своем YouTube-канале. Сальникова и Проничева подозревают в том, что они вымогали деньги у тех, кто и фигурировал в фильме-расследовании.

Заявление в правоохранительные органы написал депутат горсовета Александр Тарасов — он назвал информацию в видеосюжете недостоверной и заявил о вымогательстве денег за прекращение журналистского расследования.



НГС рассказывал, какие именно новосибирские чиновники были упомянуты в расследовании. Проничева взяли под стражу и отправили в СИЗО. Николай Сальников сначала находился под домашним арестом, но после побега его, как и Проничева, поместили в следственный изолятор. Возможно, приговор по этому делу мы услышим уже в 2022 году.



Помощника депутата обвинили в педофилии

В конце июня Краснозерский районный суд Новосибирской области арестовал 38-летнего Максима Захарова, помощника депутата новосибирского Заксобрания Дениса Субботина. Мужчину подозревают в педофилии.