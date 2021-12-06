Совладельца SPAR Владислава Левчугова отправили в СИЗО на 2 месяца — что ему грозит по делу о взятке

Задержанный в Новосибирске совладелец сети супермаркетов SPAR Владислав Левчугов останется на два месяца в СИЗО №7 «Капотня» в Москве. О мере пресечения сообщили в официальном Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Бизнесмена обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Как стало известно на прошлой неделе, он мог быть посредником при получении взятки руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергеем Арефьевым. Если его вина будет доказана, то ему грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы.