Совладельца SPAR Владислава Левчугова отправили в СИЗО на 2 месяца — что ему грозит по делу о взятке

Задержанный в Новосибирске совладелец сети супермаркетов SPAR Владислав Левчугов останется на два месяца в СИЗО №7 «Капотня» в Москве. О мере пресечения сообщили в официальном Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».
Бизнесмена обвиняют по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Как стало известно на прошлой неделе, он мог быть посредником при получении взятки руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергеем Арефьевым. Если его вина будет доказана, то ему грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы.
— Басманным районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Левчугова Владислава Викторовича до 2 февраля 2022 года, — сообщили в пресс-службе суда.
Сейчас предприниматель находится в СИЗО №7 «Капотня».
В тот же день суд отправил под стражу и самого Сергея Арефьева. Его обвиняют в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Он уже находится в СИЗО № 4 «Медведь» также до 2 февраля 2022 года. Если его вина будет доказана, то ему грозит лишение свободы от 8 до 15 лет.
По версии следствия, высокопоставленный следователь возглавлял расследование уголовного дела против руководителя компании, которая уклонялась от уплаты налогов.
— Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев подыскал посредника, который довел указанную информацию до учредителя юридического лица. Кроме того, Арефьев непосредственно встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере, — сообщал центральный аппарат СК в день задержания следователя.
В итоге учредитель компании, с которого требовали взятку, обратился в СК. Переговоры и саму передачу денег контролировали оперативники, которые 2 декабря и задержали сначала Левчугова в Новосибирске, а потом самого Арефьева.
В суд на момент публикации не поступало апелляционных жалоб на избранную меру пресечения от защитников обвиняемых.
Чем известны задержанные совладелец SPAR Владислав Левчугов и следователь Сергей Арефьев, вы можете узнать здесь.