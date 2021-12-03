Взятка больше миллиона: чем известны задержанные совладелец SPAR Владислав Левчугов и следователь Сергей Арефьев

Вчера стало известно о задержании высокопоставленного следователя из Томска Сергея Арефьева. При непосредственной передаче взятки следователю задержан и его посредник. По данным ТАСС, вторым задержанным оказался совладелец крупной сети супермаркетов SPAR, гендиректор томской группы компаний ООО «Лама» Владислав Левчугов. Разбираемся, за что задержали бизнесмена и силовика и что им может грозить.
Центральный аппарат СК вечером 2 декабря сообщил о задержании руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Его заподозрили в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, высокопоставленный следователь возглавлял расследование уголовного дела против руководителя компании, которая уклонялась от уплаты налогов.
— Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев подыскал посредника, который довел указанную информацию до учредителя юридического лица. Кроме того, Арефьев непосредственно встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении Центрального аппарата СК.
В итоге учредитель компании, с которого требовали взятку, обратился в СК. Переговоры и саму передачу денег контролировали оперативники, которые вчера и задержали сначала Левчугова в Новосибирске, а потом самого Арефьева. Где происходило задержание следователя, нигде не уточняется.
Задержанным будут избирать меру пресечения в Москве, сообщил источник ТАСС. По их данным, ходатайство рассмотрит Басманный суд Москвы — для этого подозреваемых должны доставить в столицу.
Редакция НГС обратилась за комментариями в СУ СК РФ Новосибирской области и Томской области, но в управлениях ответили, что не обладают информацией и следует обращаться в Москву. В Центральном аппарате СК ответили, что никакой дополнительной информации, помимо той, что была опубликована на сайте, сообщить не могут. В приемной ГК «Лама» на звонки корреспондента НГС не ответили. Редакция отправила официальный запрос в компанию.
Кто такой Сергей Арефьев
Сергей Арефьев — руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области.
Согласно биографии с сайта Томского СК, в ведомстве он трудится со дня его формирования — с 2007 года. До этого он занимал должность прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД региональной прокуратуры. В 2007 году стал руководителем процессуального контроля СУ СК РФ по Томской области. Позже занял должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел.
В декабре 2020 года вышел фильм-расследование Эдуарда Петрова «Тайна подушки мэра Кляйна» об уголовном деле против мэра Томска Ивана Кляйна и его жены, где Арефьев рассказал о расследовании, которое вел его отдел.
— Вина Кляйна в том, что он дал незаконное указание о смене категории земельного участка, — сказал Арефьев в фильме до суда, который мог бы установить вину мэра.
Сейчас сам Арефьев попал под уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Если его вина будет доказана, то ему грозит лишение свободы от 8 до 15 лет. В примечании к статье говорится, что особо крупным размером взятки считается сумма, превышающая один миллион рублей. Из этого можно сделать вывод, что с коммерсанта требовали взятку больше миллиона.
Владислав Левчугов и его «Лама»
Левчугов рассказывал в интервью телеканалу ТВ2, что история «Ламы» началась в 1993 году с продуктового ларька на перекрестке улиц Новгородской и Герцена в Томске. Тогда он только получил диплом Томского государственного педагогического института по специальности «учитель труда» и его главным желание было «обеспечить семью». Через четыре года он уже открыл в Томске первый, похожий на современный мини-маркет. Первый гипермаркет — в 2005 году в здании, которое сейчас работает как торговый центр «Фог-Сити». Тогда же появились и универсамы «Абрикос».
Активно расти «Лама» начала лет семь назад. Под бренд SPAR ушли торговые точки, а бренд «Лама» было решено оставить для собственного пищекомбината — под ним в Томске продаются колбасы, сосиски и
Сам Владислав Левчугов, по данным «Контур.Фокуса», является совладельцем всего трех действующих предприятий, которые могут быть связаны с управлением торговой сетью и производством: «Рассвет» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), «Оазис» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и «Управляющая Компания "Изумрудный Город"». Чистая прибыль всех этих предприятий в прошлом году составила менее 200 миллионов рублей.
Новосибирские магазины «Ламы» управляются двумя юрлицами — ООО «Еврологистик» («Первоцен», «Хороший выбор») и «Инвест Ресторация». Левчугова в числе соучредителей этих предприятий уже нет (причем не только действующих, но и бывших), но есть сын его давнего партнера Андрея Князева.
Левчугов с Князевым — партнеры в не связанной с торговлей продуктами компании «Сибаэрокрафт», основным видом деятельности которой является «производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования». Третьим совладельцем этого необычного предприятия является компания «Спар-Томск», которая управляет магазинами SPAR в Томске. У «Спар-Томск» сейчас всего один владелец — Моника Хапова. Она также является еще и владельцем 75% в компании «Вираж», занимающейся недвижимостью.
Кроме Левчугова, который в 2005–2010 годах был даже депутатом городской думы Томска, все прочие совладельцы предприятий «Ламы» — люди совершенно непубличные. В томских медиа не удалось найти ни одного упоминания о них или их комментариев по каким-то вопросам.
Выход на новосибирский рынок
«Лама» вышла на новосибирский рынок в этом году, открывшись в бывших помещениях «Гиганта» и «Горожанки».
Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» в начале апреля. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка». За последний год к «Сибирскому Гиганту» предъявлено 177 гражданских исков на общую сумму в 395 миллионов рублей.
По данным «Контур.Фокуса», Александр Манцуров, владелец холдинга, на 30 ноября 2021 значится учредителем 9 действующих предприятий. На конец 2020 года общий объем средств на их балансе превышал 7 миллиардов рублей, а выручка превысила 10 миллиардов. Ранее НГС изучал бизнес-активы Манцурова, пытаясь понять, почему он принял решение свернуть сегмент ритейла. Перед уходом с рынка ритейла «Горожанки» и «Сибирского Гиганта» ликвидировалась сеть продуктовых магазинов «Холидей».
Стороны очень скупо раскрывают условия сделки, но, судя по всему, речь идет не о покупке бизнеса как такового (именно таким образом расширялся, например, «Холидей»), а о простой переуступке прав аренды отдельных помещений. Владелец «Сибирского гиганта» Александр Манцуров просто принял решение свернуть розничный бизнес сам, не дожидаясь, пока его вытеснят с рынка конкуренты.
Последним по счету новым магазином «Ламы» в Новосибирске стал дискаунтер «Первоцен», начавший работать в здании «Гиганта» на Мочищенском шоссе.
30 ноября в Новосибирске должен был открыться первый гипермаркет сети — INTERSPAR. Но его открытие перенесли. Томская группа компаний «Лама» объяснила это заботой об удобстве покупателей.