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Взятка больше миллиона: чем известны задержанные совладелец SPAR Владислав Левчугов и следователь Сергей Арефьев

Следователи заявили, что будут просить у суда отправить их обвиняемого коллегу в СИЗО

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По версии следствия, Арефьев возглавлял расследование уголовного дела против руководителя компании, которая уклонялась от уплаты налогов

По версии следствия, Арефьев возглавлял расследование уголовного дела против руководителя компании, которая уклонялась от уплаты налогов

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Вчера стало известно о задержании высокопоставленного следователя из Томска Сергея Арефьева. При непосредственной передаче взятки следователю задержан и его посредник. По данным ТАСС, вторым задержанным оказался совладелец крупной сети супермаркетов SPAR, гендиректор томской группы компаний ООО «Лама» Владислав Левчугов. Разбираемся, за что задержали бизнесмена и силовика и что им может грозить.

Центральный аппарат СК вечером 2 декабря сообщил о задержании руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергея Арефьева. Его заподозрили в получении через посредника взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, высокопоставленный следователь возглавлял расследование уголовного дела против руководителя компании, которая уклонялась от уплаты налогов.

— Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев подыскал посредника, который довел указанную информацию до учредителя юридического лица. Кроме того, Арефьев непосредственно встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении Центрального аппарата СК.

В итоге учредитель компании, с которого требовали взятку, обратился в СК. Переговоры и саму передачу денег контролировали оперативники, которые вчера и задержали сначала Левчугова в Новосибирске, а потом самого Арефьева. Где происходило задержание следователя, нигде не уточняется.

Задержанным будут избирать меру пресечения в Москве, сообщил источник ТАСС. По их данным, ходатайство рассмотрит Басманный суд Москвы — для этого подозреваемых должны доставить в столицу.

Редакция НГС обратилась за комментариями в СУ СК РФ Новосибирской области и Томской области, но в управлениях ответили, что не обладают информацией и следует обращаться в Москву. В Центральном аппарате СК ответили, что никакой дополнительной информации, помимо той, что была опубликована на сайте, сообщить не могут. В приемной ГК «Лама» на звонки корреспондента НГС не ответили. Редакция отправила официальный запрос в компанию.

Кто такой Сергей Арефьев


Сергей Арефьев — руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области.

Согласно биографии с сайта Томского СК, в ведомстве он трудится со дня его формирования — с 2007 года. До этого он занимал должность прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД региональной прокуратуры. В 2007 году стал руководителем процессуального контроля СУ СК РФ по Томской области. Позже занял должность руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел.

В декабре 2020 года вышел фильм-расследование Эдуарда Петрова «Тайна подушки мэра Кляйна» об уголовном деле против мэра Томска Ивана Кляйна и его жены, где Арефьев рассказал о расследовании, которое вел его отдел.

— Вина Кляйна в том, что он дал незаконное указание о смене категории земельного участка, — сказал Арефьев в фильме до суда, который мог бы установить вину мэра.

Сейчас сам Арефьев попал под уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Если его вина будет доказана, то ему грозит лишение свободы от 8 до 15 лет. В примечании к статье говорится, что особо крупным размером взятки считается сумма, превышающая один миллион рублей. Из этого можно сделать вывод, что с коммерсанта требовали взятку больше миллиона.

Первый мини-маркет «Ламы» на улице Фрунзе

Первый мини-маркет «Ламы» на улице Фрунзе

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Владислав Левчугов и его «Лама»


Левчугов рассказывал в интервью телеканалу ТВ2, что история «Ламы» началась в 1993 году с продуктового ларька на перекрестке улиц Новгородской и Герцена в Томске. Тогда он только получил диплом Томского государственного педагогического института по специальности «учитель труда» и его главным желание было «обеспечить семью». Через четыре года он уже открыл в Томске первый, похожий на современный мини-маркет. Первый гипермаркет — в 2005 году в здании, которое сейчас работает как торговый центр «Фог-Сити». Тогда же появились и универсамы «Абрикос».

Активно расти «Лама» начала лет семь назад. Под бренд SPAR ушли торговые точки, а бренд «Лама» было решено оставить для собственного пищекомбината — под ним в Томске продаются колбасы, сосиски и т. д. Самым крупным инвестиционным проектом «Ламы» стало строительство торгово-развлекательного комплекса «Изумрудный город» (это самый крупный ТРЦ Томска — 46 тысяч квадратных метров).

Сам Владислав Левчугов, по данным «Контур.Фокуса», является совладельцем всего трех действующих предприятий, которые могут быть связаны с управлением торговой сетью и производством: «Рассвет» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), «Оазис» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом) и «Управляющая Компания "Изумрудный Город"». Чистая прибыль всех этих предприятий в прошлом году составила менее 200 миллионов рублей.

Новосибирские магазины «Ламы» управляются двумя юрлицами — ООО «Еврологистик» («Первоцен», «Хороший выбор») и «Инвест Ресторация». Левчугова в числе соучредителей этих предприятий уже нет (причем не только действующих, но и бывших), но есть сын его давнего партнера Андрея Князева.

Левчугов с Князевым — партнеры в не связанной с торговлей продуктами компании «Сибаэрокрафт», основным видом деятельности которой является «производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования». Третьим совладельцем этого необычного предприятия является компания «Спар-Томск», которая управляет магазинами SPAR в Томске. У «Спар-Томск» сейчас всего один владелец — Моника Хапова. Она также является еще и владельцем 75% в компании «Вираж», занимающейся недвижимостью.

Кроме Левчугова, который в 2005–2010 годах был даже депутатом городской думы Томска, все прочие совладельцы предприятий «Ламы» — люди совершенно непубличные. В томских медиа не удалось найти ни одного упоминания о них или их комментариев по каким-то вопросам.

Томская группа компаний «Лама» открыла свой первый в Новосибирске магазин в «Сан-Сити» 31 октября

Томская группа компаний «Лама» открыла свой первый в Новосибирске магазин в «Сан-Сити» 31 октября

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Выход на новосибирский рынок

«Лама» вышла на новосибирский рынок в этом году, открывшись в бывших помещениях «Гиганта» и «Горожанки».

Торговый холдинг «Сибирский Гигант» начал закрывать гипермаркеты «Гигант» в начале апреля. Ранее компания ликвидировала шесть супермаркетов «Горожанка». За последний год к «Сибирскому Гиганту» предъявлено 177 гражданских исков на общую сумму в 395 миллионов рублей.

По данным «Контур.Фокуса», Александр Манцуров, владелец холдинга, на 30 ноября 2021 значится учредителем 9 действующих предприятий. На конец 2020 года общий объем средств на их балансе превышал 7 миллиардов рублей, а выручка превысила 10 миллиардов. Ранее НГС изучал бизнес-активы Манцурова, пытаясь понять, почему он принял решение свернуть сегмент ритейла. Перед уходом с рынка ритейла «Горожанки» и «Сибирского Гиганта» ликвидировалась сеть продуктовых магазинов «Холидей».

СЮЖЕТ

Задержание совладельца SPARЗадержание совладельца SPAR

Стороны очень скупо раскрывают условия сделки, но, судя по всему, речь идет не о покупке бизнеса как такового (именно таким образом расширялся, например, «Холидей»), а о простой переуступке прав аренды отдельных помещений. Владелец «Сибирского гиганта» Александр Манцуров просто принял решение свернуть розничный бизнес сам, не дожидаясь, пока его вытеснят с рынка конкуренты.

Последним по счету новым магазином «Ламы» в Новосибирске стал дискаунтер «Первоцен», начавший работать в здании «Гиганта» на Мочищенском шоссе.

30 ноября в Новосибирске должен был открыться первый гипермаркет сети — INTERSPAR. Но его открытие перенесли. Томская группа компаний «Лама» объяснила это заботой об удобстве покупателей.

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