Взятка больше миллиона: чем известны задержанные совладелец SPAR Владислав Левчугов и следователь Сергей Арефьев

По версии следствия, высокопоставленный следователь возглавлял расследование уголовного дела против руководителя компании, которая уклонялась от уплаты налогов.

— Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев подыскал посредника, который довел указанную информацию до учредителя юридического лица. Кроме того, Арефьев непосредственно встречался с исполнительным директором компании и требовал передачи ему взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении Центрального аппарата СК.

В итоге учредитель компании, с которого требовали взятку, обратился в СК. Переговоры и саму передачу денег контролировали оперативники, которые вчера и задержали сначала Левчугова в Новосибирске, а потом самого Арефьева. Где происходило задержание следователя, нигде не уточняется.

Задержанным будут избирать меру пресечения в Москве, сообщил источник ТАСС. По их данным, ходатайство рассмотрит Басманный суд Москвы — для этого подозреваемых должны доставить в столицу.



Редакция НГС обратилась за комментариями в СУ СК РФ Новосибирской области и Томской области, но в управлениях ответили, что не обладают информацией и следует обращаться в Москву. В Центральном аппарате СК ответили, что никакой дополнительной информации, помимо той, что была опубликована на сайте, сообщить не могут. В приемной ГК «Лама» на звонки корреспондента НГС не ответили. Редакция отправила официальный запрос в компанию.

