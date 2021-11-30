Открытие гипермаркета INTERSPAR в Новосибирске перенесли — мы посмотрели, в каком состоянии магазин сейчас

Томская группа компаний «Лама» решила перенести открытие в Новосибирске гипермаркета INTERSPAR. В компании объяснили это заботой об удобстве покупателей, но сегодня магазин в любом случае не смог бы начать работать.



Гипермаркет INTERSPAR в торговом центре на Бердском шоссе должен был начать работать сегодня в 14:00, по крайней мере, таковы были планы самой «Ламы» еще на прошлой неделе. Судя по тому, что в качестве первого дня работы был назван будний день, можно было предположить, что компания собирается обойтись на первых порах без каких-то торжеств, устроив праздничное открытие позже. Именно так, например, случилось с первым супермаркетом SPAR в крупном ТРЦ.