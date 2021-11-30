Открытие гипермаркета INTERSPAR в Новосибирске перенесли — мы посмотрели, в каком состоянии магазин сейчас

Томская группа компаний «Лама» решила перенести открытие в Новосибирске гипермаркета INTERSPAR. В компании объяснили это заботой об удобстве покупателей, но сегодня магазин в любом случае не смог бы начать работать.
Гипермаркет INTERSPAR в торговом центре на Бердском шоссе должен был начать работать сегодня в 14:00, по крайней мере, таковы были планы самой «Ламы» еще на прошлой неделе. Судя по тому, что в качестве первого дня работы был назван будний день, можно было предположить, что компания собирается обойтись на первых порах без каких-то торжеств, устроив праздничное открытие позже. Именно так, например, случилось с первым супермаркетом SPAR в крупном ТРЦ.
Но в последний момент концепция изменилась, сообщение о переносе даты открытия магазина пришло на редакционную почту в 15:25 — то есть почти через полтора часа после того, как магазин должен был начать работать.
— Для удобства покупателей мы приняли решение перенести открытие гипермаркета INTERSPAR на Бердском шоссе на выходной день — 4 декабря, сказано в сообщении.
Как убедился корреспондент НГС, начать работать сегодня магазин в любом случае бы не смог — по всему залу видна не убранная упаковка торгового оборудования (и возможно, само оборудование в упаковке), значительная часть стеллажей в зале еще не заполнена товарами.
Зато размеры магазина можно оценить уже сегодня. Новосибирский INTERSPAR занял примерно треть площадей работавшего здесь ранее «Гиганта». Остальное помещение отдано арендаторам (магазин детских товаров Rich Family и супермаркет электроники DNS), и частично просто пустует.
INTERSPAR — это один из подформатов голландской сети SPAR. Так называются магазины площадью свыше 3000 кв. метров со значительной долей непродовольственных товаров и готовых блюд собственного производства. Для «Ламы» это второй гипермаркет с таким названием, первый открылся в Томске, в торгово-развлекательном центре «Изумрудный город».
На минувших выходных в Новосибирске открылся также первый спортивный гипермаркет французской сети Decathlon.