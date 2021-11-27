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Тема дняОткрылся «Декатлон» на Фабричной. Что там есть?
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Репортаж с открытия спортивного гипермаркета «Декатлон» в Новосибирске. Там дешевле или дороже? Изучаем цены

Магазин на Фабричной станет первым, но не последним для сети — бизнесмены планируют открыть еще минимум два гипермаркета

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«Декатлон» стоит по соседству с одним из строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен»

«Декатлон» стоит по соседству с одним из строительных гипермаркетов «Леруа Мерлен»

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Первый спортивный гипермаркет французской сети «Декатлон» заработал в эту субботу, 27 ноября, на Фабричной в Новосибирске. Открытие несколько раз переносилось из-за претензий сети к построенному зданию. Зато теперь у горожан появился выбор — до этого в ближайший «Декатлон» приходилось ехать в Томск, а на местном рынке царствовал практически один «Спортмастер». Обозреватель НГС Стас Соколов побывал в новом гипермаркете за день до открытия для покупателей. Вот его впечатления.

Сеть «Декатлон» («Десятиборье») — один из проектов семьи Мюлье (в Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен»). Сеть создавал Мишель Леклерк — родственник создателя «Ашана» Жерара Мюлье, первый магазин открылся в составе торгового комплекса «Ашан» в окрестностях французского города Лиль в 1976 году. С самого начала работы «Декатлон» сделал ставку на товары, произведенные специально для сети по прямым заказам с производителями. Это позволяло предложить товары дешевле и уйти от прямой конкуренции. Поскольку велосипеды, палатки, одежда и прочее под собственными марками «Декатлона» попросту нигде больше не продаются. А значит, потребитель просто физически не может сравнить цены на них в «Декатлоне» и еще где-либо.

Здание магазина со всех сторон окружено автомобильными дорогами, а с одной стороны — еще и железной

Здание магазина со всех сторон окружено автомобильными дорогами, а с одной стороны — еще и железной

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В Россию «Декатлон» пришел в 2006 году, открыв первый магазин в Москве. Новосибирский гипермаркет 60-й по счету в нашей стране. В Сибири уже работают магазины в Томске и в Красноярске. В Новосибирске здание для «Декатлона» строила компания известного девелопера Тимура Саттарова. Первоначально магазин планировалось открыть весной этого года, но срок начала работы несколько раз сдвигался.

— Нам несколько раз приходилось переносить открытие, чтобы обеспечить высокие стандарты качества и безопасности для наших покупателей, — дипломатично объясняет причины этих переносов Антон Сухарев, лидер региона Сибирь «Decathlon Россия».

Все пространство под магазином отдано под парковку

Все пространство под магазином отдано под парковку

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Место для магазина выбрано необычное — «Декатлон» занял «островок», образованный расходящейся на две ветки улицы Фабричной. Раньше здесь был пустырь, с одной стороны огороженный забором. На машине сюда можно заехать только со стороны реки. Правда, проблем с парковками быть не должно — всё здание поднято на колоннах, так что весь первый уровень отдан под автостоянку, плюс какое-то количество парковочных мест есть со стороны входа. Для пешеходов организован регулируемый переход со светофором. Транспортному потоку он мешать не должен — машины в любом случае останавливались здесь, поскольку чуть дальше к дороге примыкает съезд с Димитровского моста.

Оплатить покупки можно будет самостоятельно

Оплатить покупки можно будет самостоятельно

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Нельзя сказать, впрочем, что новосибирцы совершенно незнакомы с «Декатлоном». Как рассказал генеральный директор «Decathlon Россия» Жереми Анжелар, первый заказ из Новосибирска в интернет-магазине российского «Декатлона» был сделан 10 лет назад. Тогда доставка занимала 17 дней.

На входе покупателей встречают ряды велотренажеров

На входе покупателей встречают ряды велотренажеров

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Сейчас (до открытия гипермаркета в Новосибирске) заказа нужно было ждать «всего» шесть дней, но и это не останавливало покупателей из Сибири. Французская компания фиксирует резкий рост продаж в онлайн-магазине, который в этом году составил уже 40%.

Манекены упрощают поиск нужного раздела

Манекены упрощают поиск нужного раздела

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Среди универсальных товаров наибольший рост продемонстрировали товары для активного отдыха (+56,8%), горнолыжного спорта (+43,7%) и велоспорта (+22,5%). Но настоящий бум в «Декатлоне» зафиксировали в товарах для каякинга (рост 202%) и бокса (160%).

Зал поделен на одинаковые тематические разделы

Зал поделен на одинаковые тематические разделы

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Площадь нового магазина — 4000 квадратов. Здесь же будут работать пункт выдачи онлайн-заказов и мастерская, в которой клиенты смогут починить или просто подготовить к работе купленные товары (например, лыжи, коньки и прочее).

До прихода «Декатлона» в Новосибирск доминирующим игроком на рынке товаров для спорта и активного отдыха можно было считать российскую сеть «Спортмастер», у которой в городе девять больших магазинов в разных районах. В свое время в столице Сибири пытались работать и подобного рода универсальные ритейлеры. Так, сеть «Чемпион» успела открыть два магазина, но потом полностью свернула деятельность. Сеть Intersport имела в городе до пяти магазинов, но сейчас сократилась до одной торговой точки. Заметным ритейлером на местном рынке является «Триал Спорт», однако он специализируется на велосипедах, сноубордах и прочем.

Раздел снаряжения для боевых искусств

Раздел снаряжения для боевых искусств

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Сравнивать цены «Декатлона» и «Спортмастера» напрямую сложно. Французская сеть в принципе основной упор делает на товары под собственными брендами, которых нет в других магазинах, так что всегда это будут разные товары. Собственные марки есть и в «Спортмастере». Тем не менее если встать в положение человека, которому просто нужны вещи определенного типа по минимальной цене, то дело выглядит примерно так.

Базовые мужские ботинки

Базовые мужские ботинки

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Базовыми СТМ (собственными торговыми марками) сетей можно считать Quechua («Декатлон») и Outventure («Спортмастер»). Обратимся к сайтам обеих сетей. Самые дешевые утепленные мужские ботинки этих брендов стоят соответственно 2229 и 2599 рублей. Всего же в «Декатлоне» можно выбрать из 20 разных моделей, самая дорогая из которых стоит 6999 рублей. В «Спортмастере» в этой категории 87 наименований, самая дорогая (бренда Ecco) стоит 16 999 рублей.

Женские куртки

Женские куртки

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Женская водонепроницаемая куртка для походов Quechua стоит 3499 рублей. В «Спортмастере» цены на куртки такого типа начинаются примерно с 2999 рублей (Fila), правда, это цена со скидкой.

Большого выбора горных лыж и сноубордов магазин пока не предлагает

Большого выбора горных лыж и сноубордов магазин пока не предлагает

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В разделе горных лыж обнаружено всего три позиции собственного бренда Wendze от 11 999 до 19 999 рублей. В «Спортмастере» выбор куда больше — аж 67 позиций — с ценами от 8 119 (детские) и 15 049 (взрослые) до 87 999 рублей. Такой перекос руководитель «Декатлона» объясняет отчасти сбоями в поставках из-за пандемии, отчасти отсутствием у сети пока понимания местного рынка.

Мужские коньки по 3499 рублей

Мужские коньки по 3499 рублей

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Мужских коньков в «Декатлоне» 18 наименований от 1699 рублей до 4499 рублей. В «Спортмастере» доступно 56 позиций от 2199 до 69 999 рублей.

Купальники от 799 до 1799 рублей

Купальники от 799 до 1799 рублей

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Закрытых женских купальников (они особо помечены как товары для бассейна) в «Декатлоне» 22 позиции — от 399 до 4199 рублей. В «Спортмастере» можно выбрать из 74 позиций от 599 до 3499 рублей (цена со скидкой).

Складные SUP-доска и каяк

Складные SUP-доска и каяк

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Другими словами, для покупки базового снаряжения по минимальной цене в целом больше подойдет «Декатлон» (хотя местами скидки в «Спортмастере» могут и перебить их предложения). Но тех, кому нужен больший выбор (и есть деньги, чтобы результатами этого выбора воспользоваться), по-прежнему ждут в «Спортмастере».

Женские легинсы по 699 рублей

Женские легинсы по 699 рублей

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Магазин на Фабричной не будет для «Декатлона» единственным в Новосибирске. Как рассказал Жереми Анжелар, компания собирается построить здесь еще два гипермаркета в разных частях города. Как скоро это случится, впрочем, зависит от того, удастся ли французам быстро найти подходящие площадки на и без того перегретом новосибирском рынке.

«Декатлон» не единственная новинка на местном розничном рынке в этом месяце. На следующей неделе, 30 ноября, в бывшем торговом центре «Гигант» на Бердском шоссе должен заработать гипермаркет INTERSPAR томской группы компаний «Лама».

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спортивные товарыDecathlon
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