Репортаж с открытия спортивного гипермаркета «Декатлон» в Новосибирске. Там дешевле или дороже? Изучаем цены

Первый спортивный гипермаркет французской сети «Декатлон» заработал в эту субботу, 27 ноября, на Фабричной в Новосибирске. Открытие несколько раз переносилось из-за претензий сети к построенному зданию. Зато теперь у горожан появился выбор — до этого в ближайший «Декатлон» приходилось ехать в Томск, а на местном рынке царствовал практически один «Спортмастер». Обозреватель НГС Стас Соколов побывал в новом гипермаркете за день до открытия для покупателей. Вот его впечатления.



Сеть «Декатлон» («Десятиборье») — один из проектов семьи Мюлье (в Новосибирске им принадлежат «Ашан» и «Леруа Мерлен»). Сеть создавал Мишель Леклерк — родственник создателя «Ашана» Жерара Мюлье, первый магазин открылся в составе торгового комплекса «Ашан» в окрестностях французского города Лиль в 1976 году. С самого начала работы «Декатлон» сделал ставку на товары, произведенные специально для сети по прямым заказам с производителями. Это позволяло предложить товары дешевле и уйти от прямой конкуренции. Поскольку велосипеды, палатки, одежда и прочее под собственными марками «Декатлона» попросту нигде больше не продаются. А значит, потребитель просто физически не может сравнить цены на них в «Декатлоне» и еще где-либо.