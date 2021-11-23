SPAR назвал дату открытия своего первого гипермаркета в Новосибирске

В Новосибирске на месте гипермаркета «Гигант» на Бердском шоссе откроется магазин INTERSPAR такого же формата. Это будет первый гипермаркет томской группы компаний «Лама» в Новосибирске.



«Гигант» на Бердском шоссе был закрыт в мае этого года вместе с последними магазинами торгового холдинга «Сибирский гигант», который уступил свои площадки томской группе компаний «Лама».