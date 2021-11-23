SPAR назвал дату открытия своего первого гипермаркета в Новосибирске

В Новосибирске на месте гипермаркета «Гигант» на Бердском шоссе откроется магазин INTERSPAR такого же формата. Это будет первый гипермаркет томской группы компаний «Лама» в Новосибирске.
«Гигант» на Бердском шоссе был закрыт в мае этого года вместе с последними магазинами торгового холдинга «Сибирский гигант», который уступил свои площадки томской группе компаний «Лама».
После закрытия здесь «Гиганта» комплекс работал как торговый центр. Сейчас, по данным 2ГИС, здесь работают торговые точки более чем 40 арендаторов, среди которых гипермаркет электроники DNS, магазин детских товаров Rich Family, закусочная KFC и
Реклама нового магазина на этом месте появилась уже давно. И вот теперь руководство «Ламы» назвало изданию «Континент Сибирь» дату открытия — 30 ноября. В самом торговом центре подтвердили эту информацию. В отличие от «Гиганта» на Мочищенском шоссе, где «Лама» разместила свой дискаунтер «Первоцен», в здании на Бердском шоссе заработает гипермаркет INTERSPAR — первый магазин этого формата в Новосибирске.
У «Ламы» уже есть один INTERSPAR в Томске, в ТРК «Изумрудный город» (так же построен «Ламой»). От уже знакомых новосибирцам супермаркетов SPAR он отличается значительно большим выбором непродовольственных товаров, расширенной секцией кулинарии и небольшим кафе на территории магазина.
«Лама» вышла на новосибирский рынок лишь в этом году, первый ее магазин (SPAR) заработал в начале марта. Сейчас у «Ламы» в Новосибирске уже 18 супермаркетов SPAR, 10 универсамов собственного бренда «Хороший выбор» и один дискаунтер «Первоцен».
Магазин на Бердском шоссе станет последней площадкой «Гиганта», где «Лама» откроет в Новосибирске магазин нового для себя формата. Площадки в торговых центрах «Сан Сити» и «Ройял Парк», на которых располагались супермаркеты «Мегас», уже заняли супермаркеты SPAR с расширенным ассортиментом.