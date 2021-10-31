Открылся первый SPAR на месте «Мегаса» — чем он отличается от других магазинов этой сети

Новый SPAR мало отличается от уже работающих магазинов этой сети, однако в нем все же есть несколько дополнительных опций и особенностей. Во-первых, обращает на себя внимание расположение зоны непродовольственных товаров. Обычно (и для SPAR тоже) эта зона занимает ту часть магазина, которая и находится ближе к входу. В новом SPAR непродовольственные товары размещены по центру, так что покупатели вынуждены будут проходить через них, даже если они пришли только за продуктами.