Открылся первый SPAR на месте «Мегаса» — чем он отличается от других магазинов этой сети

В ТРЦ «Сан-Сити» открылся SPAR вместо «Мегаса»
Томская группа компаний «Лама» открыла свой первый в Новосибирске магазин в крупном ТРЦ. Им стал супермаркет SPAR, занявший часть помещения работавшего здесь ранее «Мегаса».
Супермаркет «Мегас» работал в «Сан-Сити» с момента открытия ТРЦ и прекратил деятельность в начале лета этого года вместе со всем розничным бизнесом торгового холдинга «Сибирский гигант». Первоначально предполагалось, что новый супермаркет заработает в торговом центре уже к концу августа, но, по всей видимости, большое количество новых объектов, которые запускает в Новосибирске «Лама», сделать это не позволило.
Новый магазин начал работать без лишнего шума — не было ни шариков на входе, ни праздника с обещанием скидок. Просто на рекламных щитах поблизости фраза «Скоро открытие!» сменилась вечером 29 октября на «Мы открылись».
SPAR занял только часть помещения «Мегаса» (примерно две трети), на остальном пространстве еще в начале осени открылся магазин Gloria Jeans. Из-за этого зал магазина приобрел практически квадратную форму. В новом магазине вход стал удобней, сместившись влево. Раньше, чтобы попасть в «Магас», нужно было пройти всю кассовую зону до конца.
Новый SPAR мало отличается от уже работающих магазинов этой сети, однако в нем все же есть несколько дополнительных опций и особенностей. Во-первых, обращает на себя внимание расположение зоны непродовольственных товаров. Обычно (и для SPAR тоже) эта зона занимает ту часть магазина, которая и находится ближе к входу. В новом SPAR непродовольственные товары размещены по центру, так что покупатели вынуждены будут проходить через них, даже если они пришли только за продуктами.
В новом магазине имеется тандыр, в котором будут печь несколько видов лепешек, как это было в «Мегасе» (печь даже находится в том же самом месте).
Из необычных для Новосибирска опций можно отметить буфет с роллами, работающий по принципу самообслуживания. Головые роллы выложены под стеклянной крышкой, которую можно поднять и самостоятельно положить их в контейнер. Для простоты, для всех видов роллов установлена одна и та же цена в 60 рублей.
В магазине есть зона касс самообслуживания, но утром 30 октября она ещё не работала. В целом такие зоны являются для SPAR нормой.
Открытый в «Сан-Сити» магазин стал для «Ламы» уже 28-м в Новосибирске. У группы работают здесь уже 17 супермаркетов SPAR, 10 универсамов собственного бренда «Хороший выбор» и один дискаунтер «Первоцен». В этом году должны открыться ещё один SPAR — тоже на месте «Мегаса» — в ТРЦ «Ройял Парк» и еще один дискаунтер — на месте гипермаркета «Гигант» на Автогенной.
Для компании, у которой еще год назад было не более 60 торговых точек (и все в Томске), это очень быстрые темпы роста. Возможно, именно ими объясняются некоторые проблемы магазинов, на которые сразу после открытия обратили внимание новосибирцы, а контрольные закупки НГС показали, что претензии эти отчасти обоснованны.