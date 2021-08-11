Непредсказуемый SPAR: новосибирцы жалуются на обман в новой торговой сети — мы проверили, так ли это

В общем, сделать покупки в SPAR по тем ценам, какие указаны на ценниках возможно, но стоит держать ухо востро. В идеале фотографировать ценники всех товаров, которые вы намерены купить и сравнивать их с данными на кассе. Так вы и деньги не потеряете, и, глядишь, руководство «Ламы» наведет с ценами порядок.

Несоответствие цен на ценнике и в чеке — давний бич торговых сетей (точнее покупателей). Сами ритейлеры объясняют это тем, что работники магазина просто не успевают вовремя менять бумажки с ценами на полках. Правда, на условиях анонимности управленец крупной региональной сети признает, что такая практика может поддерживаться директорами отдельных магазинов, поскольку позволяет улучшать финансовые показатели, от которых зависят премиальные конкретного менеджера.

— Для сети в целом это, конечно, нехорошо, это подрывает бренд, и на уровне сети с этим, как правило, борются. Но конкретному управленцу на бренд может быть плевать — он всегда найдет работу в другой компании. В развитых странах эта проблема давно решена установкой электронных ценников, которыми персоналу вообще не нужно заниматься, там цифры меняются в один клик из офиса. Но каждый такой ценник может стоить с монтажом под 1000 рублей (не говоря уже про софт и поддержку). В России пока считается, что поручить эту работу сотрудникам — дешевле, говорит собеседник НГС.

Получить комментарии в группе компаний «Лама» не удалось. В магазинах на все вопросы советовали обращаться в центральный офис в Томске, где не берут трубку. У компании нет сайта (кроме специального, посвященного исключительно трудоустройству), а по телефону можно только отправить факс.



«Лама» смогла так быстро войти на рынок Новосибирска благодаря тому, что владелец новосибирской компании «Сибирский Гигант» решил свернуть деятельность на розничном рынке. Однако закрытие торговой сети не означает выхода из бизнеса в принципе. Обозреватель НГС Стас Соколов посмотрел, что осталось у владельцев некогда одного из крупнейших новосибирских ритейлеров.

