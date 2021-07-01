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Тема дняФото из опустевших зданий «Сибирского гиганта»

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Ушла эпоха. В Новосибирске закрылись все магазины «Сибирского гиганта» — фоторепортаж из опустевших зданий

Гуляем по пустым гипермаркетам и супермаркетам, которые заманивали покупателей 80% скидками

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В последний день работы магазинов «Гиганта» покупателей встречали преимущественно пустые полки

В последний день работы магазинов «Гиганта» покупателей встречали преимущественно пустые полки

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В Новосибирске закрылись все магазины «Сибирского гиганта»

30 июня стал последним днем работы торгового холдинга. Историю новосибирского ритейлера, который почти 25 лет был одним из ключевых игроков местного рынка, можно считать законченной. Фотокорреспондент Александр Ощепков запечатлел торговые залы магазинов «Гиганта» перед их окончательным закрытием, а обозреватель Стас Соколов вспомнил этапы жизни этой компании — от первого магазина до последней распродажи.

Магазин на Автогенной

Магазин на Автогенной

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Официальной датой основания «Гиганта» считается 16 июля 1996 года, когда в здании старой автобазы на Автогенной открылся склад-магазин торгового дома «Гулливер». По нынешним меркам он был совсем крошечным — меньше 300 квадратных метров, нынче это сопоставимо с размерами небольшой «Пятерочки». Однако в то непростое время продовольственные магазины с самообслуживанием можно было буквально пересчитать по пальцам, так что дело пошло.

Продать летом пластиковые детские ледянки непросто даже с очень большими скидками

Продать летом пластиковые детские ледянки непросто даже с очень большими скидками

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В 1998 году владельцы открыли магазин «Октябрьский» на Кирова. Это был уже настоящий супермаркет с площадью под 700 квадратных метров и почти 12 тысячами товарных позиций на полках. Тогда уже стало понятно, что именно розничное направление сулит наибольшие перспективы.

В «Мегасе» на Ипподромской в последний день не осталось ничего, кроме нескольких наименований крепкого алкоголя и одноразовой посуды

В «Мегасе» на Ипподромской в последний день не осталось ничего, кроме нескольких наименований крепкого алкоголя и одноразовой посуды

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Название «Гигант» впервые появилось на городской карте Новосибирска в конце 2000 года, когда был переименован существенно увеличивший к тому времени торговую площадь торговый центр на Автогенной.

Когда-то здесь был первый крупный новосибирский супермаркет, построенный уже при капитализме

Когда-то здесь был первый крупный новосибирский супермаркет, построенный уже при капитализме

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В 2004 году компания шагнула еще дальше, открыв на Ипподромской свой первый торговый центр, возведенный с нуля. Он получил название «Мегас» — этот бренд потом использовался компанией для развития магазинов, которые ритейлеры называют «суперстор» (супермаркет с собственным пищевым производством и большим выбором готовых блюд и полуфабрикатов собственного изготовления).

В «Гиганте» на Энергетиков настоящие очереди, как в старые добрые времена

В «Гиганте» на Энергетиков настоящие очереди, как в старые добрые времена

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В конце следующего, 2005 года на проспекте Энергетиков заработал уже настоящий гипермаркет — с торговым залом больше 23 тысяч квадратных метров и выбором товаров, который включал всё: от дорогого алкоголя до автопокрышек и садовой мебели.

Хит продаж в гипермаркетах — алкоголь. В последний день многие позиции можно было купить дешевле на 40–60%, чем обычно

Хит продаж в гипермаркетах — алкоголь. В последний день многие позиции можно было купить дешевле на 40–60%, чем обычно

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В 2006 году компания запустила еще один новый проект — сеть супермаркетов среднего размера «Горожанка». На пике развития в Новосибирске работало 26 «Горожанок», это был заметный игрок рынка.

В «Мегасе» (ТРК «Ройял Парк») уже с утра 30 июня начали демонтировать оборудование

В «Мегасе» (ТРК «Ройял Парк») уже с утра 30 июня начали демонтировать оборудование

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В 2010 году «Сибирский Гигант» купил у группы «Холидей» помещение в ТРК «Ройял Парк», которое самому «Холидею» досталось после поглощения кемеровской компании «Кора». Изначально кемеровчане хотели выйти на новосибирский рынок сами, но владельцы «Холидея» сделали им предложение, от которого оказалось трудно отказаться. Очень скоро, впрочем, у самого «Холидея» возникли первые проблемы с деньгами, и ценный актив перешел новому владельцу.

Некоторым удалось в практически пустом магазине набить товарами целую тележку. Среди покупок был замечен, например, большой пакет чеснока

Некоторым удалось в практически пустом магазине набить товарами целую тележку. Среди покупок был замечен, например, большой пакет чеснока

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Владельцы «Гиганта», освоившись в «Ройял Парке», открыли через год еще один «Мегас» в другом ТРК — «Сан Сити». На пять с лишним лет он стал главным магазином Левобережья. Вечерами здесь можно было встретить очереди при десятке работающих касс, а в преддверии праздников в «Мегасе» и вовсе творилось настоящее столпотворение.

Со здания гипермаркета на Бердском шоссе пропали бренды и реклама

Со здания гипермаркета на Бердском шоссе пропали бренды и реклама

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Десятые годы стали для компании самыми продуктивными. Было открыто еще два гипермаркета (сначала на Бердском, а потом на Мочищенском шоссе). Не очень активно, но стабильно развивалась сеть «Горожанка». Последним таким новым шагом можно было считать появление на Кубовой супермаркета этой сети обновленного формата — с кафе и большим выбором выпечки.

К обеду последнего дня работы в огромном гипермаркете не осталось почти ничего. Даже санки — и те почти разобрали

К обеду последнего дня работы в огромном гипермаркете не осталось почти ничего. Даже санки — и те почти разобрали

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После краха «Новых торговых систем» и «Холидея» «Сибирский Гигант» оставался последним крупным новосибирским ритейлером. На фоне первых двух компаний он выглядел довольно устойчиво. «Гигант» не развивался такими темпами, но и не имел значительной кредитной нагрузки. Казалось бы, компания довольно твердо стоит на ногах и способна еще долго удерживать позиции в родном городе.

«Мегас» у бывшего автовокзала встретил последний день с пустыми холодильными витринами

«Мегас» у бывшего автовокзала встретил последний день с пустыми холодильными витринами

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Однако первые тревожные звоночки прозвучали уже в 2019 году, когда компания получила по результатам года чистый убыток — впервые в своей истории. Да и не зная баланса предприятия, можно было заметить, что покупателей в магазинах «Гиганта» стало меньше. На рынок вышли и стали активно развиваться федеральные сети. И там, где еще недавно по соседству с «Горожанкой» или «Мегасом» лет пять назад почти не было конкурентов, выстроилось сразу два-три магазина других сетей.

Содержимое тележек зависело от того, что осталось в конкретном магазине

Содержимое тележек зависело от того, что осталось в конкретном магазине

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Один из двух совладельцев «Гиганта», Андрей Кузнецов, в 2020 году вообще вышел из бизнеса и переехал жить в Канаду. Александр Манцуров, оставшись единственным собственником компании, какое-то время пытался спасти свое предприятие, но, судя по всему, понял бесперспективность этой борьбы и начал искать пути выхода из бизнеса.

Самый большой размер скидки удалось обнаружить в «Мегасе» на Красном проспекте. Это картонки для раздувания углей в мангале

Самый большой размер скидки удалось обнаружить в «Мегасе» на Красном проспекте. Это картонки для раздувания углей в мангале

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На помощь неожиданно пришла томская группа «Лама», решившая завоевать новосибирский рынок. В результате, насколько это можно понять (обе стороны не комментировали подробности сделки), «Лама» просто договорилась о передаче ей прав аренды (или просто об аренде напрямую, если речь шла о собственных помещениях «Гиганта»). При этом какого-то одновременного закрытия решено было не делать, магазины пытались распродать товарные запасы.

В торговом центре «Мегас», который находится у бывшего автовокзала, сейчас проблемы даже с обычными арендаторами

В торговом центре «Мегас», который находится у бывшего автовокзала, сейчас проблемы даже с обычными арендаторами

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Закрываться торговые точки «Гиганта» начали еще в прошлом году, но поначалу это можно было списать на простую оптимизацию сети. Однако с начала апреля этого года ликвидация магазинов была поставлена на поток. Сначала перестали работать сразу несколько «Горожанок», потом закрыл свои двери первый гипермаркет (на Мочищенском шоссе). 13 июня перестал работать «Мегас» на площади Карла Маркса. А уже 1 июля сеть полностью прекратила работу.

Продавцы «Мегаса» на Ипподромской были заняты в основном наведением порядка

Продавцы «Мегаса» на Ипподромской были заняты в основном наведением порядка

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Часть магазинов «Гиганта» уже сменила вывески. Шесть «Горожанок» превратились в супермаркеты SPAR (и еще три — в универсамы «Хороший выбор»), а часть площадей гипермаркета ушла под первый в Новосибирске дискаунтер сети «Первоцен».

От «Сибирского гиганта» остались одни воспоминания

От «Сибирского гиганта» остались одни воспоминания

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30 мая перестал работать «Мегас» в «Сан Сити» — там уже ведется ремонт, в августе здесь должен заработать EuroSPAR (формат укрупненного супермаркета). Та же судьба ждет и помещения остальных магазинов этой сети — в «Ройял Парке» и в торговых центрах «Мегас» (на Красном проспекте, 2/1 и на Ипподромской). Они должны начать работать в августе. Еще раньше, уже в июле, должны начать работать дискаунтеры «Первоцен» на Энергетиков и Автогенной. Всего к началу осени «Лама» собирается иметь в городе уже 33 магазина разных форматов.

О том, как и почему новосибирский розничный бизнес, имевший на старте лучшие условия, проиграл конкурентам из соседних городов, читайте тут.

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ритейл«Сибирский гигант»«Лама»
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