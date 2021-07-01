Ушла эпоха. В Новосибирске закрылись все магазины «Сибирского гиганта» — фоторепортаж из опустевших зданий

30 мая перестал работать «Мегас» в «Сан Сити» — там уже ведется ремонт, в августе здесь должен заработать EuroSPAR (формат укрупненного супермаркета). Та же судьба ждет и помещения остальных магазинов этой сети — в «Ройял Парке» и в торговых центрах «Мегас» (на Красном проспекте, 2/1 и на Ипподромской). Они должны начать работать в августе. Еще раньше, уже в июле, должны начать работать дискаунтеры «Первоцен» на Энергетиков и Автогенной. Всего к началу осени «Лама» собирается иметь в городе уже 33 магазина разных форматов.



О том, как и почему новосибирский розничный бизнес, имевший на старте лучшие условия, проиграл конкурентам из соседних городов, читайте тут.