Ушла эпоха. В Новосибирске закрылись все магазины «Сибирского гиганта» — фоторепортаж из опустевших зданий

В Новосибирске закрылись все магазины «Сибирского гиганта»
30 июня стал последним днем работы торгового холдинга. Историю новосибирского ритейлера, который почти
Официальной датой основания «Гиганта» считается 16 июля 1996 года, когда в здании старой автобазы на Автогенной открылся склад-магазин торгового дома «Гулливер». По нынешним меркам он был совсем
В 1998 году владельцы открыли магазин «Октябрьский» на Кирова. Это был уже настоящий супермаркет с площадью под
Название «Гигант» впервые появилось на городской карте Новосибирска в конце
В 2004 году компания шагнула еще дальше, открыв на Ипподромской свой первый торговый центр, возведенный с нуля. Он получил название «Мегас» — этот бренд потом использовался компанией для развития магазинов, которые ритейлеры называют «суперстор» (супермаркет с собственным пищевым производством и большим выбором готовых блюд и полуфабрикатов собственного изготовления).
В конце следующего, 2005 года на проспекте Энергетиков заработал уже настоящий гипермаркет — с торговым залом больше
В 2006 году компания запустила еще один новый проект — сеть супермаркетов среднего размера «Горожанка». На пике развития в Новосибирске работало 26 «Горожанок», это был заметный игрок рынка.
В 2010 году «Сибирский Гигант» купил у группы «Холидей» помещение в ТРК «Ройял Парк», которое самому «Холидею» досталось после поглощения кемеровской компании «Кора». Изначально кемеровчане хотели выйти на новосибирский рынок сами, но владельцы «Холидея» сделали им предложение, от которого оказалось трудно отказаться. Очень скоро, впрочем, у самого «Холидея» возникли первые проблемы с деньгами, и ценный актив перешел новому владельцу.
Владельцы «Гиганта», освоившись в «Ройял Парке», открыли через год еще один «Мегас» в другом ТРК — «Сан Сити». На пять с лишним лет он стал главным магазином Левобережья. Вечерами здесь можно было встретить очереди при десятке работающих касс, а в преддверии праздников в «Мегасе» и вовсе творилось настоящее столпотворение.
Десятые годы стали для компании самыми продуктивными. Было открыто еще два гипермаркета (сначала на Бердском, а потом на Мочищенском шоссе). Не очень активно, но стабильно развивалась сеть «Горожанка». Последним таким новым шагом можно было считать появление на Кубовой супермаркета этой сети обновленного
После краха «Новых торговых систем» и «Холидея» «Сибирский Гигант» оставался последним крупным новосибирским ритейлером. На фоне первых двух компаний он выглядел довольно устойчиво. «Гигант» не развивался такими темпами, но и не имел значительной кредитной нагрузки. Казалось бы, компания довольно твердо стоит на ногах и способна еще долго удерживать позиции в родном городе.
Однако первые тревожные звоночки прозвучали уже в 2019 году, когда компания получила по результатам года чистый убыток — впервые в своей истории. Да и не зная баланса предприятия, можно было заметить, что покупателей в магазинах «Гиганта» стало меньше. На рынок вышли и стали активно развиваться федеральные сети. И там, где еще недавно по соседству с «Горожанкой» или «Мегасом» лет пять назад почти не было конкурентов, выстроилось сразу два-три магазина других сетей.
Один из двух совладельцев «Гиганта», Андрей Кузнецов, в 2020 году вообще вышел из бизнеса и переехал жить в Канаду. Александр Манцуров, оставшись единственным собственником компании, какое-то время пытался спасти свое предприятие, но, судя по всему, понял бесперспективность этой борьбы и начал искать пути выхода из бизнеса.
На помощь неожиданно пришла томская группа «Лама», решившая завоевать новосибирский рынок. В результате, насколько это можно понять (обе стороны не комментировали подробности сделки), «Лама» просто договорилась о передаче ей прав аренды (или просто об аренде напрямую, если речь шла о собственных помещениях «Гиганта»). При этом какого-то одновременного закрытия решено было не делать, магазины пытались распродать товарные запасы.
Закрываться торговые точки «Гиганта» начали еще в прошлом году, но поначалу это можно было списать на простую оптимизацию сети. Однако с начала апреля этого года ликвидация магазинов была поставлена на поток. Сначала перестали работать сразу несколько «Горожанок», потом закрыл свои двери первый гипермаркет (на Мочищенском шоссе). 13 июня перестал работать «Мегас» на площади Карла Маркса. А уже
Часть магазинов «Гиганта» уже сменила вывески. Шесть «Горожанок» превратились в супермаркеты SPAR (и еще три — в универсамы «Хороший выбор»), а часть площадей гипермаркета ушла под первый в Новосибирске дискаунтер сети «Первоцен».
30 мая перестал работать «Мегас» в «Сан Сити» — там уже ведется ремонт, в августе здесь должен заработать EuroSPAR (формат укрупненного супермаркета). Та же судьба ждет и помещения остальных магазинов этой сети — в «Ройял Парке» и в торговых центрах «Мегас» (на Красном проспекте, 2/1 и на Ипподромской). Они должны начать работать в августе. Еще раньше, уже в июле, должны начать работать дискаунтеры «Первоцен» на Энергетиков и Автогенной. Всего к началу осени «Лама» собирается иметь в городе уже
О том, как и почему новосибирский розничный бизнес, имевший на старте лучшие условия, проиграл конкурентам из соседних городов, читайте тут.