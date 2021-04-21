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Какие магазины появятся на месте закрывшихся «Горожанок» и «Гиганта» (туда уже набирают сотрудников)

В Новосибирске ищут не только продавцов, но и поваров на производство

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Часть «Горожанок» заменят супермаркеты сети SPAR

Часть «Горожанок» заменят супермаркеты сети SPAR

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Томская группа компаний «Лама» активно набирает сотрудников в свои новые новосибирские магазины. Речь идет как минимум о шести объектах, где появятся торговые точки разных форматов и брендов.

Вакансии от группы «Лама» уже появились на Зарплате.ру. Всего компания ищет специалистов по 17 специальностям, большая часть из которых предполагает набор значительного количества сотрудников (продавец, грузчик, повар и так далее). В вакансиях указаны адреса и названия магазинов. Еще недавно там работали торговые точки новосибирского холдинга «Сибирский Гигант».

В здании «Гиганта» на Мочищенском шоссе поселятся дискаунтер и фабрика-кухня

В здании «Гиганта» на Мочищенском шоссе поселятся дискаунтер и фабрика-кухня

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Так, на месте гипермаркета на Мочищенском шоссе откроется дискаунтер «Первоцен». В Томске таких магазинов у «Ламы» пока нет. Кроме того, томичи, судя по всему, намерены использовать это здание для создания фабрики-кухни, которая будет выпускать полуфабрикаты и готовые блюда для магазинов сети в Новосибирске. Сюда, например, ищут повара заготовочного цеха (зарплата до 32 660 рублей), подсобного рабочего в рыбный цех (до 24 743 рублей), повара на посол рыбы (от 32 000 рублей) и так далее. Таким образом в Новосибирске начнет работать еще одна сеть в этом формате.

На Кошурникова вместо «Горожанки» откроется один из магазинов SPAR

На Кошурникова вместо «Горожанки» откроется один из магазинов SPAR

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На месте «Горожанок» на Выборной, 142/3; Кошурникова, 24/1 и 1905 года, 69 откроются супермаркеты голландской сети SPAR, которую «Лама» развивает по франчайзингу. Сюда требуются кладовщик-грузчик (до 28 500 рублей), товаровед (до 30 000 рублей) и так далее.

Ещё три площадки (на улице Троллейной, 2; улице 1905 года, 19/1 и улице 25 лет Октября, 22) уйдут под универсамы сети «Хороший выбор». Это сравнительно новый бренд «Ламы», который выведен на рынок лишь в 2019 году. Компания собирается развивать под ним направление более простых магазинов (ближайший аналог в Новосибирске — это «Мария Ра»).

Сеть «Абрикос» в Новосибирске не появится, «Лама» будет открывать магазины под новым названием «Хорошие цены»

Сеть «Абрикос» в Новосибирске не появится, «Лама» будет открывать магазины под новым названием «Хорошие цены»

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В самом Томске уже начат процесс ребрендинга. В «Хорошие цены» будет переименована часть универсамов «Абрикос» (основной розничный бренд «Ламы») — это вторая по численности магазинов сеть в Томске (50 магазинов), ее опережает только томская «Ярче!», у «Пятерочки» и «Магнита» в этом городе пока менее 40 торговых точек у каждой.

Первый SPAR в Новосибирске открылся еще в марте

Первый SPAR в Новосибирске открылся еще в марте

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«Лама» уже открыла в Новосибирске один SPAR (на Некрасова, 41). В целом магазин вряд ли способен чем-то удивить новосибирцев (ближайшие аналоги — улучшенные «Горожанка» на Каменской и «Пятерочка» на Нарымской). Однако фактически сегодня на местном рынке нет бренда или сети, работавшей бы в этом сегменте не очень большого супермаркета, рассчитанного на жителей окрестных кварталов, с большой пекарней, расширенным выбором собственных готовых блюд (включая пиццу, роллы и так далее) и более богатым ассортиментом. Конкурентом SPAR в Новосибирске могла бы стать сеть «МЕГАС», но, во-первых, ее магазины больше, а во-вторых, она так же принадлежит «Сибирскому Гиганту», который сейчас находится в стадии плавной ликвидации.

Кроме многочисленных магазинов разных форматов, «Ламе» в Томске принадлежат еще несколько торговых центров

Кроме многочисленных магазинов разных форматов, «Ламе» в Томске принадлежат еще несколько торговых центров

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Перечисленные магазины — далеко не всё, с чем «Лама» может прийти в Новосибирск. В Томске у нее работает еще увеличенная INTERSPAR (формат можно описать как уменьшенный гипермаркет с площадью от 3000 квадратов), а также собственные гипермаркеты FCITY. Кроме того, «Лама» управляет на родине сразу несколькими торговыми центрами («СМАЙЛcity», «Мармелайт», «МираМикс», «Персональ», «Зеркальный Риф» — всего более 120 000 квадратных метров) и крупным пищевым производством, обслуживающим не только собственные магазины, но и выпускающим под своей маркой продукты, которые можно встретить и в сторонних торговых точках.

«Лама» стала еще одной региональной компанией, которой удалось выйти на новосибирский рынок, потеснив местных игроков. Как и почему новосибирские ритейлеры проиграли конкурентную борьбу коллегам из более маленьких городов — читайте в колонке обозревателя НГС.

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