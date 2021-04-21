Какие магазины появятся на месте закрывшихся «Горожанок» и «Гиганта» (туда уже набирают сотрудников)

Томская группа компаний «Лама» активно набирает сотрудников в свои новые новосибирские магазины. Речь идет как минимум о шести объектах, где появятся торговые точки разных форматов и брендов.

Вакансии от группы «Лама» уже появились на Зарплате.ру. Всего компания ищет специалистов по 17 специальностям , большая часть из которых предполагает набор значительного количества сотрудников (продавец, грузчик, повар и так далее). В вакансиях указаны адреса и названия магазинов. Еще недавно там работали торговые точки новосибирского холдинга «Сибирский Гигант».

