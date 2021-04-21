Какие магазины появятся на месте закрывшихся «Горожанок» и «Гиганта» (туда уже набирают сотрудников)

Томская группа компаний «Лама» активно набирает сотрудников в свои новые новосибирские магазины. Речь идет как минимум о шести объектах, где появятся торговые точки разных форматов и брендов.
Вакансии от группы «Лама» уже появились на Зарплате.ру. Всего компания ищет специалистов
Так, на месте гипермаркета на Мочищенском шоссе откроется дискаунтер «Первоцен». В Томске таких магазинов у «Ламы» пока нет. Кроме того, томичи, судя по всему, намерены использовать это здание для создания фабрики-кухни, которая будет выпускать полуфабрикаты и готовые блюда для магазинов сети в Новосибирске. Сюда, например, ищут повара заготовочного цеха (зарплата
На месте «Горожанок» на Выборной, 142/3; К
Ещё три площадки (на улице Троллейной, 2; улице
В самом Томске уже начат процесс ребрендинга. В «Хорошие цены» будет переименована часть универсамов «Абрикос» (основной розничный бренд «Ламы») — это вторая по численности магазинов сеть в Томске (
«Лама» уже открыла в Новосибирске один SPAR (
Перечисленные магазины — далеко не всё, с чем «Лама» может прийти в Новосибирск. В Томске у нее работает еще увеличенная INTERSPAR (формат можно описать как уменьшенный гипермаркет с площадью
«Лама» стала еще одной региональной компанией, которой удалось выйти на новосибирский рынок, потеснив местных игроков. Как и почему новосибирские ритейлеры проиграли конкурентную борьбу коллегам из более маленьких городов — читайте в колонке обозревателя НГС.