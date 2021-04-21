Как новосибирский бизнес потерпел сокрушительное поражение там, где должен был победить

Новосибирск родился как логистический центр. Во время Второй Мировой сюда, конечно, завезли заводов, а потом, в конце 50-х, — ученых, но именно торговля, поставки товаров на протяжении более чем ста лет определяли в городе очень многое. А после крушения СССР — определяли почти всё. Гусинобродская барахолка в 90-х стала крупнейшим за Уралом центром дистрибуции. Да и сам Новосибирск, как крупнейший город восточной половины страны, был огромным рынком, на котором торговый бизнес имел куда больше шансов для роста, чем в любом из сибирских городов.



Казалось бы, имея такую базу, новосибирский бизнес мог произвести на свет сети федерального масштаба. Ведь именно здесь, у нас возникли и начали быстро расти целый ряд амбициозных проектов. Лет 10 назад тот же «Холидей» был на голову выше любой другой розничной компании региона (даже «Мария-Ра» — и та была меньше).



В 2000-х «Холидей» вообще воспринимался как идеальный пример успешного новосибирского бизнеса. Молодые ребята, выпускники НГУ (а не какие-то там «торгаши») взялись за создание торговой сети по образцу великого «Волмарт» (даже слоган позаимствовали у него «low price every day» — низкие цены каждый день). Другим ярким игроком стала группа «Новые торговые системы». Там был, что называется, принципиально иной «бэкграунд» (торговля алкоголем), но тоже — десятки магазинов (одних «Пятерочек» 150 штук). А еще ведь были «Квартал» и «Крепость» (первая крупная новосибирская торговая сеть в принципе), «Домоцентр»… Казалось бы, что могло пойти не так?

