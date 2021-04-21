Как новосибирский бизнес потерпел сокрушительное поражение там, где должен был победить

«Сибирский гигант», чей постепенный уход с рынка уже начался, станет последней крупной новосибирской розничной компанией. До этого с разницей в один год с городской карты исчезли последние магазины двух других местных гигантов — «Холидея» и «Новых торговых систем» (а до этого еще несколько крупных проектов). Место потерпевших поражение в конкурентной борьбе занимают не только федеральные ритейлеры, но и сети из соседних городов — Барнаула и Томска. Последнее особо унизительно, поскольку когда-то именно торговля традиционно была той сферой, в которой Новосибирск был особенно силен. О том, почему так случилось, рассуждает обозреватель НГС Стас Соколов.
Новосибирск родился как логистический центр. Во время Второй Мировой сюда, конечно, завезли заводов, а потом, в конце 50-х, — ученых, но именно торговля, поставки товаров на протяжении более чем ста лет определяли в городе очень многое. А после крушения СССР — определяли почти всё. Гусинобродская барахолка в 90-х стала крупнейшим за Уралом центром дистрибуции. Да и сам Новосибирск, как крупнейший город восточной половины страны, был огромным рынком, на котором торговый бизнес имел куда больше шансов для роста, чем в любом из сибирских городов.
Казалось бы, имея такую базу, новосибирский бизнес мог произвести на свет сети федерального масштаба. Ведь именно здесь, у нас возникли и начали быстро расти целый ряд амбициозных проектов. Лет 10 назад тот же «Холидей» был на голову выше любой другой розничной компании региона (даже «Мария-Ра» — и та была меньше).
В 2000-х «Холидей» вообще воспринимался как идеальный пример успешного новосибирского бизнеса. Молодые ребята, выпускники НГУ (а не какие-то там «торгаши») взялись за создание торговой сети по образцу великого «Волмарт» (даже слоган позаимствовали у него «low price every day» — низкие цены каждый день). Другим ярким игроком стала группа «Новые торговые системы». Там был, что называется, принципиально иной «бэкграунд» (торговля алкоголем), но тоже — десятки магазинов (одних «Пятерочек» 150 штук). А еще ведь были «Квартал» и «Крепость» (первая крупная новосибирская торговая сеть в принципе), «Домоцентр»… Казалось бы, что могло пойти не так?
Случившееся можно было бы объяснить «натиском москвичей». Действительно, компании национального уровня, пришедшие на местный рынок, обладают куда большими возможностями. Тут, конечно, всё равно остается вопрос, почему один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» возник не в Новосибирске, а в Краснодаре, который меньше его в полтора раза. Но, в целом, успех «Пятерочки» или «Ленты вопросов не вызывает.
Вопросы вызывает то, что в лидеры розницы в Новосибирске выбились компании из соседних городов, которые меньше Новосибирска в три раза. «Мария-Ра» сейчас имеет в городе (с учетом ближайших пригородов) больше 200 торговых точек. Можно сколько угодно сетовать на то, что магазины «Марийки» не так хороши, как супермаркеты «Азбука вкуса», но когда, например, ее универсам заменил «Холди дискаунтер» в доме, где я живу, количество покупателей там выросло в разы.
Или взять сеть «Ярче!». Казалось бы, ну всем давно известен этот формат маленьких вездесущих магазинчиков типа 7ELEVEN. Но сделать его российский аналог смогла только томская компания КДВ (которая 10 годами ранее, к слову, купила другую гордость местного бизнеса — «Сибирский берег»). То есть томичи победили новосибирцев даже дважды.
И вот теперь, как будто с тем, чтобы уже окончательно добить жителей «столицы Сибири», покупателем активов «Сибирского гиганта» оказывается не хозяин «Пятерочки» X5 Retail Group или «Магнит», а еще одна томская компания — группа «Лама». Уверен, что если вы не бывали в Томске, то вряд ли слышали это название до того, как СМИ начали писать про возможную сделку с «Гигантом». Которая, к слову, в маленьком Томске успела открыть уже одних только «Абрикосов» (что-то типа средней «Горожанки») 50 штук, плюс несколько гипермаркетов. А в Новосибирске «Лама» уже готова запустить дискаунтер. И ведь будет он, похоже, успешным.
Все разорившиеся новосибирские сети объединяет одно общее обстоятельство — они попросту не справились с долгами. Взяли огромные кредиты, пока всё росло, и не смогли построить бизнес так, чтобы он был в состоянии эти кредиты обслуживать. Не рассчитали немного. Переоценили рост бизнеса, недооценили риски. Бывает. Вопрос, однако, почему это случилось решительно со всеми. Даже «Сибирский гигант», который чувствует себя значительно лучше (должен он в основном поставщикам и не столько, чтобы идти на банкротство), если верить официальной отчетности, уже в 2019 году получил убыток вместо прибыли. То есть нынешняя распродажа магазинов — это вынужденный шаг. Лучше получить хоть что-то, чем бегать потом от кредиторов, когда проблемы станут действительно серьезными.
Мне кажется, внутренней причиной всех этих одна за другой последовавших неудач стало то, что создатели ушедших в небытие сетей в принципе не рассматривали свои проекты как дело жизни. Это был для них некий инвестиционный проект с целью накачать сеть магазинами и продать подороже каким-нибудь столичным или международным китам. Удачная сделка покрыла бы долги, а на оставшиеся пару-тройку миллиардов можно было бы замутить какой-нибудь новый бизнес. А коли так, то зачем особенно упираться, отлаживая бизнес-процессы. Это как купленная с инвестиционными целями квартира, в которой не собираешься жить. Пусть новый владелец меняет сантехнику, проводку, ровняет стены. Подход понятный, но с бизнесом он работает не всегда. Поскольку, как выяснилось, всем этим «Магнитам» и «Пятерочкам» оказалось проще (и дешевле) не переплачивать за чужие магазины, а просто открыть свои. Места для этого оказалось неожиданно много. А для новосибирских продуктовых сетей его, похоже, почти не осталось.
Разгром местного ритейла — только часть общей тенденции. Обозреватель НГС собрал фото остановочных павильонов разных эпох, которые сохранились на городских улицах. Для направления, в котором развивается этот вид объектов городской инфраструктуры, трудно подобрать лучшего слова, чем деградация.
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